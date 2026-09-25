México

Explota vehículo con pirotecnia durante procesión en San Francisco Tepojaco: hay un muerto y 10 lesionados en Cuautitlán Izcalli

Ocho de los lesionados son menores de edad

Imágenes captadas en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, muestran la explosión de pirotecnia ocurrida en un vehículo durante una procesión. En la grabación se observa a personas presentes en la vía pública previo a siniestro, dejando una persona fallecida.

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Una procesión por las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, terminó en emergencia luego de que la pirotecnia que era transportada en un vehículo particular se incendiara y provocara una explosión sobre la calle Aldama.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia de la Ciudad 121 y municipios cercanos, mientras varias personas que se encontraban en el recorrido resultaron lesionadas.

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Personal de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y los servicios de emergencia, continuó con la atención.

Se reporta una persona fallecida

De acuerdo con la información difundida por el propio municipio mexiquense, a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli, se tiene el registro de 10 personas lesionadas, ocho son menores de edad y dos personas adultas.

Asimismo, un masculino más -que ingresó con lesiones al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes- ha sido reportado como fallecido.

Pirotecnia explota durante la procesión

Un vehículo presenta destrucción en su carrocería, puertas, techo y ventanas tras la explosión de pirotecnia registrada durante una procesión en San Francisco Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli. En las imágenes se observa el automóvil delimitado con cinta de seguridad amarilla y diversos escombros dispersos en el suelo.

El incidente ocurrió la tarde de este jueves 24 de septiembre, mientras habitantes participaban en las actividades religiosas con motivo de las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco.

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La pirotecnia era transportada en el vehículo particular que circulaba junto a la gente como parte del recorrido. En determinado momento se registró la detonación, que provocó daños en la unidad y alcanzó a jóvenes y adultos que se encontraban en las inmediaciones.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de la explosión y la reacción de los asistentes, quienes se alejaron del vehículo después de la detonación. El automóvil quedó severamente afectado por el fuego.

El gobierno de Cuautitlán Izcalli confirmó el incidente y señaló que la atención quedó bajo la coordinación de Protección Civil y Bomberos, así como de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Son seis mujeres y cuatro hombres los lesionados

Explosión pirotecnia Tepojaco Cuautitlán Izcalli Edomex
Explosión pirotecnia Tepojaco Cuautitlán Izcalli Edomex

En una actualización posterior, autoridades municipales confirmaron el número de personas lesionadas, de las cuales ocho son menores de edad. El grupo de heridos estaba integrado por seis mujeres y cuatro hombres.

Los servicios de emergencia de Cuautitlán Izcalli recibieron apoyo de ambulancias provenientes de municipios cercanos, entre ellos Tepotzotlán y Nicolás Romero, para atender y trasladar a los afectados.

Las personas que presentaron lesiones de mayor gravedad fueron llevadas al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes, ubicado en Naucalpan, para recibir atención médica especializada.

Uno de los heridos ingresó a este hospital, donde posteriormente fue reportado como fallecido.

Investigan las causas de la explosión

Explosión pirotecnia Tepojaco Cuautitlán Izcalli Edomex
Explosión pirotecnia Tepojaco Cuautitlán Izcalli Edomex

La autoridad municipal no había precisado públicamente en su primera tarjeta informativa qué provocó que la pirotecnia se incendiara dentro o junto al vehículo que la transportaba.

Personal de Protección Civil y Bomberos permaneció en la zona para atender la emergencia, mientras elementos de seguridad apoyaron en las labores posteriores a la explosión.

El incidente ocurre en medio de la preocupación por el manejo de material pirotécnico durante celebraciones religiosas y fiestas patronales en el Estado de México, donde en días pasados, otra explosión en el municipio de Temascalcingo, dejó 10 muertos y más de 60 heridos, una de ellas, fue trasladada a un hospital especializado en Houston, Texas por las quemaduras que registró.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se produjo la detonación y las condiciones bajo las cuales era transportada la pirotecnia durante la procesión.

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