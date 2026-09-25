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Le amputaron el pie a los 15 meses y a los nueve años escaló las cumbres más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en 22 horas y 30 minutos

El niño galés Albie-Junior Thomas completó el Three Peaks Challenge junto a su padre y apunta ahora a los Juegos Paralímpicos

Un niño con una prótesis roja en la pierna izquierda levanta los pulgares en un camino de hierba flanqueado por vegetación
El niño galés, amputado desde los 15 meses, completó el Three Peaks Challenge junto a su padre en 22 horas y 30 minutos, dentro del límite de 24 horas establecido (archivo Albie-Junior Thomas)
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Albie-Junior Thomas, de nueve años, completó el Three Peaks Challenge del Reino Unido, la prueba que exige escalar las tres cimas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas, y busca ser reconocido como el amputado más joven en superarla. Oriundo de Holywell, en Flintshire, Gales, cruzó la meta junto a su padre, Daniel Thomas, con un tiempo de 22 horas y 30 minutos, según detalló la revista People.

La historia comenzó mucho antes de esa jornada. Albie-Junior nació sin el peroné de su pierna izquierda y a los 15 meses le amputaron el pie. Aprendió a caminar con prótesis antes de cumplir dos años. A los cuatro, subió el Yr Wyddfa —también conocido como Snowdon—, el pico más alto de Gales, y se convirtió en el amputado más joven en coronarlo. A los cinco escaló las montañas de Ben Nevis, en Escocia, y a los seis el Scafell Pike, en Inglaterra.

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El Three Peaks Challenge fue el paso siguiente: las tres montañas juntas, en una sola jornada.

Completó 37 kilómetros de marcha y más de 3.000 metros de desnivel acumulado

Un hombre y un niño con una prótesis roja en la pierna izquierda caminan tomados de la mano sobre una rejilla metálica en un camino
El padre de Albie-Junior participó en las 22 horas y 30 minutos de esfuerzo, tras cuatro meses de entrenamiento conjunto para afrontar frío, rocas y viento (Daniel Thomas)

El circuito une tres cumbres en tres países distintos dentro de un plazo máximo de 24 horas, sin pausas entre traslados. El Ben Nevis alcanza los 1.344 metros; el Yr Wyddfa, 1.085 metros; y el Scafell Pike, 978 metros. La ruta implica cerca de 37 kilómetros a pie y más de 3.000 metros de desnivel acumulado. El tiempo total incluye los traslados en auto entre cada cumbre, lo que convierte la logística en un factor tan determinante como la resistencia física.

Para completarla dentro del tiempo límite, padre e hijo trabajaron durante cuatro meses en resistencia, fuerza y adaptación a los distintos terrenos de cada montaña. El desafío supone condiciones cambiantes: el Ben Nevis, en los Altos de Escocia, exige preparación para el frío y la niebla; el Scafell Pike, en el Distrito de los Lagos inglés, presenta terreno rocoso e irregular; y el Yr Wyddfa, en el noroeste de Gales, combina pendientes empinadas con tramos expuestos al viento.

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Durante las ascensiones, el niño se mantuvo en movimiento con sándwiches de jamón y queso, caramelos ácidos para recuperar energía y abundante hidratación. “Pensé que iba a ser difícil, así que simplemente voy por las cosas difíciles”, dijo sobre su decisión de encarar el reto.

El padre de Albie-Junior asegura que su hijo es la primera persona a quien admira en la vida

Reino Unido - National Three Peaks Challenge
Con nueve años, el deportista de Holywell coronó el Ben Nevis, el Scafell Pike y el Yr Wyddfa junto a su padre

La relación entre ambos es central en cada expedición. Daniel, de 40 años, fue el compañero de su hijo en cada una de las cimas anteriores y también en el desafío final. Reconoció que Albie-Junior siente dolor simplemente por ser amputado, pero que siempre elige continuar: “Él solo sigue adelante y persiste en empujarse a sí mismo”, afirmó en declaraciones a People.

Desde pequeño, Daniel le transmitió una filosofía de avance gradual: “No tienes que mirar toda la montaña. Solo concéntrate en el siguiente paso”. Esa misma lógica guió cada tramo del recorrido. En una entrevista con BBC Radio Wales Breakfast, lo definió con una frase: “Nunca tuve a nadie a quien admirar en mi vida, hasta Albie”. También destacó que lo que más le enorgullece no son las cimas alcanzadas, sino la cantidad de personas que el niño inspira con su trayectoria.

El siguiente objetivo es el Kilimanjaro y los Juegos Paralímpicos

Un hombre con gorra y un niño con camiseta rosa apoyan sus manos sobre un disco dorado con relieve en la cima de una montaña
La travesía acumuló más de 3.000 metros de desnivel y enlazó Escocia, Inglaterra y Gales, con traslados en automóvil incluidos, una exigencia que terminó dentro de las 24 horas reglamentarias (Daniel Thomas)

El récord aguarda verificación oficial para figurar en los registros formales, pero la trayectoria del niño ya genera atención internacional. Su próxima meta declarada son los Juegos Paralímpicos. “No puedo encontrar su límite todavía”, reconoció Daniel en declaraciones al mismo medio.

En paralelo, padre e hijo planifican su siguiente expedición: el Kilimanjaro, en Tanzania, la cumbre más alta de África, que se eleva a 5.895 metros sobre el nivel del mar. Una nueva marca en el horizonte para quien aprendió a caminar con prótesis antes de cumplir dos años.

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