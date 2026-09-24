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El Coliseo de Roma permanecerá cerrado este jueves tras la muerte de un trabajador que cayó al vacío

La oficina de prensa del monumento arqueológico informó que la víctima de 22 años realizaba trabajos verticales con cuerdas para renovar el sistema lumínico del recinto minutos antes de su muerte

Manifestantes se congregan con una pancarta frente al Coliseo, que permanece cerrado durante un día en señal de respeto tras la muerte de Andrea Moretti, un técnico de 22 años, en un accidente ocurrido durante la noche, en Roma, Italia, el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)
Manifestantes se congregan con una pancarta frente al Coliseo, que permanece cerrado durante un día en señal de respeto tras la muerte de Andrea Moretti, un técnico de 22 años, en un accidente ocurrido durante la noche, en Roma, Italia, el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)
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El Coliseo de Roma, el monumento más visitado de Italia, cerró sus puertas al público el miércoles tras la muerte de un trabajador de 22 años que cayó durante la instalación de un nuevo sistema de iluminación. La víctima fue identificada como Andrea Moretti, especialista en trabajos verticales con cuerdas.

El joven instalaba cableado dentro del anfiteatro para un proyecto que debía concluir el próximo mes antes de su muerte, según informó la oficina de prensa del parque arqueológico. Las autoridades investigan las circunstancias de la caída.

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El Coliseo romano anunció más tarde que el monumento permanecerá cerrado también el jueves, en señal de duelo por Moretti y de solidaridad con su familia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó la conmoción del Gobierno y reclamó que se determinen las causas del hecho con rapidez. “Morir a los 22 años es inaceptable, aún más cuando ocurre en el lugar de trabajo”, afirmó en un comunicado.

Representantes de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), principal sindicato del país, acudieron al lugar tras el accidente y solicitaron información sobre la empresa contratista y las condiciones laborales de Moretti, a la vez que consideraron que el cierre del recinto era la medida mínima que podían adoptar las autoridades de Roma para honrar su memoria.

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Un aviso de cierre en el exterior del Coliseo, que permanece cerrado durante un día en señal de respeto tras la muerte de Andrea Moretti, un técnico de 22 años, en un accidente ocurrido durante la noche, en Roma, Italia, el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)
Un aviso de cierre en el exterior del Coliseo, que permanece cerrado durante un día en señal de respeto tras la muerte de Andrea Moretti, un técnico de 22 años, en un accidente ocurrido durante la noche, en Roma, Italia, el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

La humanidad está por encima de los turistas”, afirmó Natale di Cola, responsable de la CGIL en Roma, y ordenó la suspensión de todos los trabajos de construcción y mantenimiento en el Coliseo hasta nuevo aviso.

La clausura tomó por sorpresa a miles de turistas que ya habían comprado entradas y excursiones. Las autoridades permitieron las primeras visitas de la mañana, aunque mantuvieron cerrado el segundo nivel del Coliseo, y después suspendieron el acceso al conjunto del monumento una vez que salió el primer grupo. Rachel Townsand, una visitante de Nueva Zelanda, manifestó su decepción a Associated Press inicial por el cierre: “Después de saber lo que ocurrió, es comprensible”.

El Coliseo, construido hace 2.000 años, recibió 14,7 millones de visitantes en 2024, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Cultura italiano. Fue el sitio patrimonial más visitado del país, por delante de la Galería de los Uffizi, en Florencia, y de las ruinas de Pompeya.

Unas personas caminan frente al Coliseo, cerrado durante un día en señal de respeto tras la muerte de Andrea Moretti, un técnico de 22 años, en un accidente ocurrido durante la noche, en Roma (Italia), el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)
Unas personas caminan frente al Coliseo, cerrado durante un día en señal de respeto tras la muerte de Andrea Moretti, un técnico de 22 años, en un accidente ocurrido durante la noche, en Roma (Italia), el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

Dos trabajadores, uno de ellos cuñado de Andrea Moretti, estaban en la obra del Coliseo cuando el joven cayó y murió. No presenciaron la caída, pero oyeron un fuerte estruendo y, al advertir lo sucedido, alertaron a los servicios de emergencia. Ambos fueron interrogados por los investigadores. La investigación también incorporó documentación del Parque Arqueológico del Coliseo, incluidos los papeles vinculados con el contrato de obra. Las autoridades analizarán las condiciones laborales y los procedimientos aplicados en el proyecto. Las autoridades prevén inspecciones sobre la capacitación de los operarios que participan en las tareas. El equipo llevaba varios meses con los preparativos para la inauguración del nuevo sistema de iluminación, prevista para el 9 de octubre.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del anfiteatro de la época del Imperio romano para determinar las causas de la muerte. Las imágenes de videovigilancia forman parte de las actuaciones para reconstruir la secuencia de los hechos. Las autoridades también ordenaron una autopsia al cuerpo del joven y no descartan que un error humano haya influido en el accidente.

(Con información de Associated Press)

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