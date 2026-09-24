El canciller de Rusia aseguró que no habrá una “pausa” en la invasión a Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, interviene en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania, durante el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (EE. UU.), el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Brendan McDermid)

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Rusia descartó una pausa en la guerra contra Ucrania y vinculó los ataques contra su infraestructura energética con una posible desestabilización de los mercados mundiales, durante contactos de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Moscú no aceptará detener la invasión. “No vamos a hacer una pausa en nuestra operación militar especial”, declaró.

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Lavrov acusó a los gobiernos europeos de buscar una tregua con el propósito de “abastecer de armas al régimen de Kiev” y aludió a la “estrecha coordinación” entre Ucrania y sus aliados europeos, a quienes Rusia responsabiliza por la continuidad de la guerra debido al suministro de armamento.

En una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el jefe de la diplomacia rusa sostuvo que los ataques ucranianos contra objetivos dentro de Rusia amenazan el mercado internacional de energía. El encuentro tuvo lugar al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. “Se abordaron de manera detallada las acciones destructivas de Kiev, encaminadas a atacar a la población civil y las infraestructuras transfronterizas, lo que llevará a la desestabilización de los mercados energéticos mundiales”, señaló la Cancillería rusa en un comunicado.

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El ministerio agregó que Moscú mantiene su disposición a cumplir los objetivos de la invasión mediante una salida política y diplomática, con la condición de que se eliminen lo que Rusia define como las causas originales del conflicto. “Se confirmó el apego incondicional de la parte rusa con el logro de los objetivos de la operación militar especial”, indicó el texto oficial.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que muestra al canciller ruso, Serguéi Lavrov (c-i), y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (c-d), durante una reunión este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos) (EFE/ @mfa_russia)

Por su parte, Rubio afirmó que Washington intentará impulsar un entendimiento entre Moscú y Kiev para frenar los bombardeos contra instalaciones energéticas. “Lo intentaremos. Creo que estamos preparados para desempeñar un papel positivo para conseguirlo”, expresó ante la prensa.

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El secretario de Estado señaló que Ucrania ataca refinerías y otras instalaciones rusas vinculadas al petróleo y al gas, mientras Rusia dirige ataques contra la red eléctrica ucraniana, en particular ante la llegada del invierno.

“Cuando se habla de energía, significa dos cosas distintas para personas distintas. Si se le pregunta al presidente (ucraniano, Volodimir) Zelensky, argumentará que la capacidad de proteger su red eléctrica es una prioridad fundamental para ellos”, señaló Rubio.

El funcionario estadounidense admitió que un acuerdo será difícil porque ambos países consideran esos ataques parte de sus objetivos militares. Pese a ello, sostuvo que un pacto podría resultar “beneficioso para ambos países y para el resto del mundo”.

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Zelensky expresó el martes durante su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York, su disposición a acordar una tregua energética con Rusia. El Kremlin ya había señalado que una pausa de ese tipo no resolvería los problemas energéticos globales mientras Ucrania, según Moscú, mantenga en riesgo las exportaciones de hidrocarburos rusos a través del mar Negro. La postura respondió a declaraciones de Trump, quien atribuyó el aumento del precio del petróleo a la guerra en Ucrania y no a la situación en Irán.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en su reunión del martes junto a su par estadounidense Donald Trump en EEUU (Archivo)

Desde fines de junio, Ucrania atacó una treintena de refinerías rusas, lo que redujo la capacidad de procesamiento y exportación de Rusia a niveles comparables con los de hace más de dos décadas.

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Rubio también expresó inquietud por una posible expansión del conflicto hacia otros países a través de ataques híbridos, sabotajes o incidentes accidentales que deriven en una confrontación directa. Según indicó, esa preocupación también está presente entre los gobiernos europeos que respaldan a Kiev.

(Con información de AFP y EFE)