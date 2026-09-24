Murió Valentino Rodríguez, bebé de un año y medio que estaba hospitalizado en Santander: esto dijo Nueva EPS

Valentino Rodríguez nació con una malformación vasolinfática ubicada en el lado derecho de su rostro. - crédito captura de video Noticias RCN

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El fallecimiento de Valentino Rodríguez, un bebé de un año y medio, fue confirmado en horas de la tarde del miércoles 23 de septiembre de 2026. El menor permanecía bajo atención médica en Santander, después de que su familia viajara desde Cúcuta en busca de alternativas de tratamiento especializado para la condición que padecía.

De acuerdo con Noticias RCN, Valentino había nacido con una malformación vascular de tipo linfático en el lado derecho del rostro. Según ese medio, la lesión aumentaba de tamaño conforme el niño crecía y representaba un riesgo progresivo para su respiración.

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La situación médica del menor se complicó durante su hospitalización. El medio informó que tuvo que ser intubado en la UCI pediátrica y que, de acuerdo con los médicos de la clínica, una complicación pulmonar agravó su estado de salud.

Nueva EPS se pronunció por la muerte de Valentino Rodríguez

Tras conocerse el fallecimiento, Nueva EPS emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del menor.

La entidad explicó que, desde el ingreso de Valentino a la Clínica FOSCAL, garantizó la continuidad de su atención y facilitó el acceso a los servicios especializados requeridos debido a la complejidad de su condición.

“Desde su ingreso a la Clínica FOSCAL, y ante la complejidad de su condición de salud, Nueva EPS garantizó la continuidad de su atención y facilitó el acceso a los servicios especializados que requería”, señaló la EPS.

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Según el comunicado, el 11 de septiembre se coordinó el traslado del menor a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió atención integral y especializada de acuerdo con su condición clínica.

La Nueva EPS indicó que durante su permanencia en esa institución se realizó el procedimiento de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), como parte de las alternativas de manejo definidas por el equipo médico tratante.

La entidad agregó que mantuvo el acompañamiento y seguimiento al proceso de atención del niño y realizó las gestiones necesarias para garantizar los servicios requeridos y el acompañamiento a su familia.

Finalmente, Nueva EPS manifestó que, pese a la atención recibida y a los esfuerzos realizados, Valentino falleció como consecuencia de la complejidad de su condición de salud.

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Nueva EPS informó que el 11 de septiembre coordinó el traslado del menor a la Fundación Cardiovascular de Colombia. - crédito Nueva EPS

¿Qué ocurrió con el bebé durante su hospitalización?

El menor había llegado a la institución para recibir atención por la malformación vasolinfática ubicada en el lado derecho de su rostro.

Durante el proceso médico presentó un deterioro respiratorio que derivó en una falla pulmonar y puso en riesgo sus funciones vitales.

Ante la complejidad del cuadro clínico, los médicos tratantes recomendaron su traslado a una institución de alta complejidad que contara con capacidad para realizar terapia ECMO, de acuerdo con la información publicada por Blu Radio.

La ECMO es una estrategia de soporte vital que permite oxigenar la sangre y retirar dióxido de carbono mediante un sistema externo, mientras los pulmones reciben soporte. Su utilización en este caso fue confirmada posteriormente por Nueva EPS.

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Durante su hospitalización, el estado de salud del menor se complicó por una afectación pulmonar que requirió intubación. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia de Valentino había solicitado agilizar su traslado

Antes del traslado del menor, su madre, Maryury Hernández Álvarez, había realizado un llamado público para solicitar a Nueva EPS la autorización y agilización de la remisión hacia una institución que contara con la tecnología necesaria para realizar la terapia ECMO.

Según Blu Radio, la familia mantenía la expectativa de que el procedimiento permitiera estabilizar al niño frente a la afectación pulmonar que presentaba.

El 11 de septiembre, de acuerdo con la versión entregada posteriormente por Nueva EPS, se coordinó el traslado a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde el menor recibió atención especializada y fue sometido al procedimiento ECMO.

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En la Fundación Cardiovascular de Colombia, Valentino recibió terapia ECMO como parte de las alternativas de manejo médico. - crédito EsSalud (referencia)

La madre de Valentino habló sobre su estado antes del deterioro

En declaraciones recogidas por Noticias RCN, Maryury Hernández recordó cómo era el estado de su hijo antes de que su condición médica se agravara.

“Tú lo veías y su única complicación era su cachetico gordo, pero comía, dormía, jugaba, era feliz con su hermano”, afirmó la madre.

Posteriormente, tras la intubación, Hernández describió el cambio que observó durante la permanencia de Valentino en la UCI pediátrica.

“Él era feliz, él se reía, él comía, él dormía, él botaba sus juguetes en la UCI durante el tiempo que estuvo despierto. Después que lo intubaron, ya todo es en silencio, pues todos están en la misma condición de Valentín”, relató, según el medio.

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