IMSS entrega expedientes clínicos a cuatro familias de los bebés fallecidos en Durango

La doctora Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ofrece un mensaje institucional donde informa sobre el seguimiento, la revisión de expedientes clínicos y los análisis de laboratorio realizados en coordinación con autoridades federales y estatales sobre el caso de 5 bebés fallecidos en Durango (Video: IMSS)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó a las familias de 4 recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1 de Durango que continúan las investigaciones relacionadas con un brote hospitalario registrado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Personal del nivel central del IMSS sostuvo reuniones individuales con cuatro de los cinco núcleos familiares afectados, encuentros en los que se entregó y revisó parte de la documentación contenida en los expedientes clínicos de los recién nacidos, de acuerdo con la información proporcionada por los representantes legales.

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Durante estas reuniones se informó que los análisis continúan y que los cultivos permanecen bajo estudio para identificar el agente o las condiciones que pudieron estar relacionadas con las defunciones.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido de manera definitiva qué provocó la muerte de los cinco bebés.

“En coordinación con la COFEPRIS, se continúan los análisis de laboratorio y no se descartará ninguna línea de investigación”, se lee en su comunicado.

Familias analizan expedientes de los recién nacidos

Fermín Alonso Flores Ayala, dijo que se analizarán los expedientes para determinar las acciones jurídicas que correspondan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fermín Alonso Flores Ayala, abogado de los familiares, explicó que durante el encuentro con autoridades del IMSS se les presentaron documentos y parte de la información contenida en los expedientes clínicos de los bebés.

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La documentación será revisada por las familias y su representación legal para determinar las acciones jurídicas que correspondan conforme avance la investigación.

El abogado señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades durante las reuniones, sí existe un brote hospitalario, aunque los cultivos continúan en análisis.

Esta situación impide, por ahora, establecer cuál fue el origen del brote y si existe una relación directa entre algún agente infeccioso y los fallecimientos registrados en la unidad neonatal.

A la quinta familia, el IMSS le reiteró su disposición para reunirse con el equipo que da seguimiento a su caso cuando así lo decida.

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“El IMSS respeta el derecho de las familias a denunciar y colabora con la Fiscalía General de la República en todo lo que solicite”, destacó la dependencia de salud federal.

Ministerio Público deberá determinar si hubo responsabilidades

Fermín Alonso Flores Ayala (especial)

Flores Ayala evitó pronunciarse sobre la existencia de posibles irregularidades humanas, al considerar que será el Ministerio Público el que deberá determinar si hubo alguna conducta que pudiera generar responsabilidad legal.

En caso de encontrar elementos, corresponderá a las autoridades ministeriales establecer qué tipo de responsabilidad podría configurarse y si existe algún delito relacionado con los hechos.

Por ello, las familias se encuentran en una etapa de revisión de la información que les fue entregada por el IMSS, mientras continúan los estudios de laboratorio y las investigaciones correspondientes.

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El abogado destacó que uno de los puntos que deberá esclarecerse es el tiempo que transcurrió entre las primeras defunciones y la comunicación de los hechos tanto a las autoridades como a los familiares.

Este aspecto será parte de los elementos que deberán analizarse para determinar cómo se actuó ante los primeros casos y qué medidas fueron adoptadas dentro del hospital.

Investigación continúa en el hospital del IMSS en Durango

La muerte de los cinco recién nacidos mantiene abierta una investigación en Durango (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de los cinco recién nacidos mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos y establecer el origen del brote hospitalario.

Mientras los cultivos permanecen en estudio, las familias revisarán los expedientes clínicos y la documentación entregada por el IMSS para definir las acciones legales que consideren pertinentes.

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La investigación deberá establecer tanto las causas de las defunciones como la actuación de las autoridades hospitalarias ante los primeros casos y la forma en que se informó a las familias sobre la situación.