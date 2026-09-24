El régimen de Corea del Norte probó un nuevo sistema mejorado de lanzamiento de misiles

En esta imagen difundida por la agencia oficial de noticias de Corea del Norte, la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA), se muestra una prueba de disparo de un sistema de lanzacohetes múltiples guiados de 240 mm mejorado, realizada en un lugar no revelado el 22 de septiembre de 2026 (RETUERS)

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Corea del Norte probó misiles múltiples de lanzamiento controlado de 240 milímetros, con un nuevo sistema de guiado que, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), permite alcanzar blancos situados a hasta 115 kilómetros de distancia. Las pruebas tuvieron lugar el 22 de septiembre y estuvieron bajo la dirección del titular de la Segunda Comisión Económica, Ko Pyong Hyon,

Según el medio del régimen, varios oficiales militares asistieron a la actividad, entre ellos el mariscal Pak Jong-chon, aunque no mencionó la presencia del dictador norcoreano, Kim Jong-un, quien suele asistir a las principales pruebas de armamento del país.

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Los proyectiles incorporan un “sistema de guiado autónomo de alta precisión”. Según el informe, los misiles pueden impactar objetivos a 100 kilómetros en un modo de vuelo de trayectoria fija y a 115 kilómetros mediante una trayectoria de planeo combinada.

Los funcionarios presentes expresaron “su opinión unánime de que el desarrollo de misiles de mayor alcance les garantiza un cambio significativo en la capacidad de fuego a lo largo de la frontera sur”. Corea del Norte, que posee armas nucleares, realizó este año una serie de pruebas militares. El domingo lanzó dos misiles balísticos que, según analistas, parecían corresponder a armas hipersónicas.

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Pak citó directrices generales de Kim y “subrayó la necesidad de concentrar las fuerzas de ataque más letales y destructivas en la frontera sur”, señaló el medio estatal. También remarcó que el enemigo debía conocer que las fuerzas armadas norcoreanas sustituyeron sus medios de ataque de largo alcance por equipos más modernos “a la mayor brevedad posible”.

Kim Jong-un (centro-derecha) observa pruebas de misiles en un lugar no revelado de Corea del Norte, el domingo 20 de septiembre de 2026 (Korean Central News Agency/Korea News Service vía AP)

En otro despacho, KCNA informó que Kim Jong-un y Pak asistieron ese mismo día a un partido de fútbol entre la Administración de Misiles y la Segunda Comisión Económica. La agencia no precisó si el encuentro se disputó antes o después de las pruebas de artillería de cohetes. El equipo de la Administración de Misiles venció por 4 a 1 a la Segunda Comisión Económica.

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Corea del Norte afirmó que las pruebas de misiles del domingo pasado incluyeron un nuevo sistema de armas de “gran importancia”, en una actividad que contó con la presencia de Kim y su hija adolescente.

El dictador sostuvo que el desarrollo del arma reforzará la capacidad militar del país y provocará a sus adversarios un “insoportable dolor de cabeza”. Las imágenes difundidas por KCNA mostraron dos misiles con ojivas cónicas y aletas, lanzados desde camiones. Kim observó una pantalla de monitoreo que identificaba uno de los proyectiles como Hwasong-11Ma, un modelo que Corea del Norte ya había presentado como hipersónico.

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La pantalla también exhibía una trayectoria sobre un mapa y consignaba una velocidad de 2.146 metros por segundo, una altitud de 35,8 kilómetros y un alcance de 908,2 kilómetros. Esa distancia supera el rango que informó el ejército de Corea del Sur tras los lanzamientos.

El dictador norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Kim Ju-ae, asiste a una prueba de un nuevo tipo de arma en Pyongyang, Corea del Norte, el 22 de septiembre de 2026 (REUTERS)

El Estado Mayor Conjunto surcoreano detectó el domingo dos misiles de corto alcance, disparados con tres horas de diferencia desde la zona costera oriental de Wonsan. Según Seúl, los proyectiles recorrieron alrededor de 450 y 600 kilómetros antes de caer al mar. El ejército japonés señaló que los misiles impactaron en aguas situadas fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

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Jang Do-young, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, indicó que sus fuerzas analizan los datos divulgados por Pyongyang. El funcionario advirtió que las afirmaciones norcoreanas sobre las capacidades de sus misiles “no son del todo fiables”.

Los ensayos se suman a recientes exhibiciones militares de Corea del Norte, entre ellas ejercicios con fuego real y la incorporación de un nuevo buque de guerra. Kim mantiene la expansión de su programa nuclear pese a los llamados de Estados Unidos para retomar la diplomacia.

Tras años de pruebas, Corea del Norte cuenta con misiles con capacidad nuclear de largo alcance, que podrían llegar al territorio continental estadounidense, y con sistemas de menor alcance concebidos para sortear las defensas antimisiles de Corea del Sur y Japón.

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(Con información de AFP y Reuters)