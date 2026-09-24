Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026

La dinámica de votación positiva en el confesionario definió a los primeros tres finalistas de la temporada, en una noche marcada por alianzas y complots entre los habitantes de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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Seis habitantes de La Casa de los Famosos México competirán por el título de la cuarta temporada tras la eliminación de Cynthia Klitbo, ocurrida el domingo 20 de septiembre en el duelo final contra Ernesto Laguardia. La gran final está programada para el domingo 4 de octubre.

Klitbo permaneció 57 días dentro de la casa antes de perder la votación positiva del público. Su salida redujo la competencia a ocho aspirantes y dio inicio a la etapa decisiva rumbo al desenlace del reality.

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Mariana Ochoa ganó la dinámica La Boutique y se salvó de nominación

El lunes 21 de septiembre, Mariana Ochoa se convirtió en la primera finalista confirmada al imponerse a Memo Schutz en la prueba conocida como La Boutique. La conductora Galilea Montijo anunció el resultado en vivo.

Con el triunfo, la cantante y exintegrante de OV7 obtuvo el pase directo a la última gala sin necesidad de pasar por el proceso de nominación de esa semana. Ochoa había sido, meses atrás, la primera eliminada de la temporada, aunque regresó a la competencia mediante una dinámica de exilio que permitió al público decidir su reingreso.

Con Mariana Ochoa ya instalada en la final, los siete habitantes restantes enfrentaron un proceso de nominación con reglas distintas a las habituales. En el confesionario, cada uno repartió sus votos de forma positiva, es decir, nombró a los compañeros que consideraba merecedores de llegar a la semana final.

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El reality llegó a los 60 días de competencia con un cambio de reglas que obligó a los habitantes a replantear sus alianzas dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El sistema otorgó tres, dos y un punto según el orden de preferencia de cada participante. Yahir y Karina Torres obtuvieron la mayor cantidad de votos positivos y asegurantes así su lugar entre los seis finalistas de la temporada.

Así quedó la última placa de nominados

El resto de los concursantes recibió menos menciones favorables y conformó la placa que enfrentará la próxima decisión del público. Ese Pérez acumuló seis votos, la cifra más alta dentro de este grupo, seguido por Brianda Deyanara, Gema Garoa y Memo Schutz, cada uno con cinco votos. Ernesto Laguardia cerró la lista con cuatro votos.

Estos cinco habitantes disputarán en las próximas galas los lugares restantes rumbo a la gran final. La producción no confirmó aún la fecha exacta de la eliminación que definirá cuántos de ellos permanecerán en competencia.

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El complot entre habitantes marcó la última noche de nominación

Mariana Ochoa ganó el primer pase directo a la final, y Yahir junto a Karina Torres se sumaron tras el proceso de nominación positiva que dejó a cinco compañeros en riesgo de eliminación. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La gala de nominación estuvo marcada por alianzas explícitas entre los participantes. Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez se unieron en un mismo bloque de votación, mientras otro grupo de habitantes concentró apoyos en Ernesto Laguardia. Brianda Deyanara fue la única que mantuvo una estrategia distinta a la sugerida por sus compañeros.

Ernesto Laguardia: 4 puntos

Gema Garoa: 5 puntos

Ese Pérez: 6 puntos

Brianda Deyanara: 5 puntos

Memo Schutz: 5 puntos

Previo a la votación, cada habitante tuvo contacto durante dos minutos con una persona de confianza del exterior, quien les sugirió a quién nominar. Ese factor externo influyó en el reacomodo de las alianzas dentro de la casa.

La temporada acumula, hasta el momento, nueve eliminados por decisión del público: Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo, mientras que Aldo Rendón dejó el programa por motivos de salud.

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Finialistas de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa: obtuvo el primer pase dorado en una dinámica

Karina Torres: los habitantes le otorgaron 13 puntos positivos

Yahir: los habitantes le otorgaron 10 puntos positivos