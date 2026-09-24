México

Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa ganó el primer pase directo a la final, y otros dos habitantes se sumaron tras el proceso de nominación positiva

La Casa de los Famosos México
La dinámica de votación positiva en el confesionario definió a los primeros tres finalistas de la temporada, en una noche marcada por alianzas y complots entre los habitantes de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
Guardar

Seis habitantes de La Casa de los Famosos México competirán por el título de la cuarta temporada tras la eliminación de Cynthia Klitbo, ocurrida el domingo 20 de septiembre en el duelo final contra Ernesto Laguardia. La gran final está programada para el domingo 4 de octubre.

Klitbo permaneció 57 días dentro de la casa antes de perder la votación positiva del público. Su salida redujo la competencia a ocho aspirantes y dio inicio a la etapa decisiva rumbo al desenlace del reality.

PUBLICIDAD

Mariana Ochoa ganó la dinámica La Boutique y se salvó de nominación

El lunes 21 de septiembre, Mariana Ochoa se convirtió en la primera finalista confirmada al imponerse a Memo Schutz en la prueba conocida como La Boutique. La conductora Galilea Montijo anunció el resultado en vivo.

Con el triunfo, la cantante y exintegrante de OV7 obtuvo el pase directo a la última gala sin necesidad de pasar por el proceso de nominación de esa semana. Ochoa había sido, meses atrás, la primera eliminada de la temporada, aunque regresó a la competencia mediante una dinámica de exilio que permitió al público decidir su reingreso.

Con Mariana Ochoa ya instalada en la final, los siete habitantes restantes enfrentaron un proceso de nominación con reglas distintas a las habituales. En el confesionario, cada uno repartió sus votos de forma positiva, es decir, nombró a los compañeros que consideraba merecedores de llegar a la semana final.

PUBLICIDAD

La Casa de los Famosos México
El reality llegó a los 60 días de competencia con un cambio de reglas que obligó a los habitantes a replantear sus alianzas dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El sistema otorgó tres, dos y un punto según el orden de preferencia de cada participante. Yahir y Karina Torres obtuvieron la mayor cantidad de votos positivos y asegurantes así su lugar entre los seis finalistas de la temporada.

Así quedó la última placa de nominados

El resto de los concursantes recibió menos menciones favorables y conformó la placa que enfrentará la próxima decisión del público. Ese Pérez acumuló seis votos, la cifra más alta dentro de este grupo, seguido por Brianda Deyanara, Gema Garoa y Memo Schutz, cada uno con cinco votos. Ernesto Laguardia cerró la lista con cuatro votos.

Estos cinco habitantes disputarán en las próximas galas los lugares restantes rumbo a la gran final. La producción no confirmó aún la fecha exacta de la eliminación que definirá cuántos de ellos permanecerán en competencia.

El complot entre habitantes marcó la última noche de nominación

Karina Torres
Mariana Ochoa ganó el primer pase directo a la final, y Yahir junto a Karina Torres se sumaron tras el proceso de nominación positiva que dejó a cinco compañeros en riesgo de eliminación. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La gala de nominación estuvo marcada por alianzas explícitas entre los participantes. Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez se unieron en un mismo bloque de votación, mientras otro grupo de habitantes concentró apoyos en Ernesto Laguardia. Brianda Deyanara fue la única que mantuvo una estrategia distinta a la sugerida por sus compañeros.

  • Ernesto Laguardia: 4 puntos
  • Gema Garoa: 5 puntos
  • Ese Pérez: 6 puntos
  • Brianda Deyanara: 5 puntos
  • Memo Schutz: 5 puntos

Previo a la votación, cada habitante tuvo contacto durante dos minutos con una persona de confianza del exterior, quien les sugirió a quién nominar. Ese factor externo influyó en el reacomodo de las alianzas dentro de la casa.

La temporada acumula, hasta el momento, nueve eliminados por decisión del público: Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo, mientras que Aldo Rendón dejó el programa por motivos de salud.

Finialistas de La Casa de los Famosos México 2026

  • Mariana Ochoa: obtuvo el primer pase dorado en una dinámica
  • Karina Torres: los habitantes le otorgaron 13 puntos positivos
  • Yahir: los habitantes le otorgaron 10 puntos positivos

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFYahirKarina Torresmexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quiénes son los últimos nominados de La Casa de los Famosos México 2026

Cinco habitantes quedaron en la placa tras un sistema de votación que se implementó por primera vez en la temporada

Quiénes son los últimos nominados de La Casa de los Famosos México 2026

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 24 de septiembre: ruta y trayectoria del huracán Polo

El desplazamiento del ciclón mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 24 de septiembre: ruta y trayectoria del huracán Polo

Salomón Jara garantiza gobernabilidad en Juchitán tras detención de alcalde y admite dolor por funcionarios que “caen en la tentación”

El presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue capturado bajo cargos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado

Salomón Jara garantiza gobernabilidad en Juchitán tras detención de alcalde y admite dolor por funcionarios que “caen en la tentación”

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 23 de septiembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 23 de septiembre

Hallan sin vida al hijo de 16 años del alcalde de Tecamachalco tras cuatro días desaparecido

El menor, visto por última vez el sábado tras salir a realizar trabajos escolares, fue localizado a un costado de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz

Hallan sin vida al hijo de 16 años del alcalde de Tecamachalco tras cuatro días desaparecido
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

El Señor de la T permanecerá en prisión: un juez vincula a proceso al operador del CJNG junto con otras tres personas en Michoacán

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU

“Fue el vaso que derramó el agua”: Gobernador de Oaxaca relaciona denuncia de la diseñadora de Sheinbaum con operativo en Juchitán

Esposa del edil de Juchitán pide a la presidenta Sheinbaum buscar a “los verdaderos criminales”

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los últimos nominados de La Casa de los Famosos México 2026

Quiénes son los últimos nominados de La Casa de los Famosos México 2026

Cocodrilos llega a las salas mexicanas con una cruda mirada sobre la violencia y los riegos de ejercer el periodismo en México

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

De “Lady Polanco” hasta exigir su expulsión de un reality: las polémicas de Azalia Ojeda que reabre por su paso en La Granja VIP 2

Cynthia Klitbo exige frenar los ataques en redes contra su hija tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

¿Selección Mexicana nominada al Premio Nacional del Deporte?: la reacción de Rommel Pacheco sobre los posibles candidatos al reconocimiento de este año

¿Selección Mexicana nominada al Premio Nacional del Deporte?: la reacción de Rommel Pacheco sobre los posibles candidatos al reconocimiento de este año

Pelea de Canelo vs Mbilli podría mudarse desde Arabia a Las Vegas

Conade consigue touchdown con la NFL para impulsar al Flag Football en México

Rommel Pacheco niega que Conade tenga problemas con el Comité Olímpico Mexicano tras cambiar el nombre a la Olimpiada Nacional: “Trabajamos con todos”

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”