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EEUU condenó la ofensiva de los rebeldes de Tigré en Etiopía y advirtió sobre posibles nuevas sanciones

El embajador estadounidense en Etiopía, Ervin Massinga, calificó de “mala decisión” las operaciones militares del Frente de Liberación del Pueblo y resaltó la labor de la Unión Africana para establecer un puente de diálogo

Un hombre corre frente al paisaje urbano de Mekele, región de Tigray, Etiopía, 25 de junio de 2023 (REUTERS/Tiksa Negeri/Archivo)
Un hombre corre frente al paisaje urbano de Mekele, región de Tigray, Etiopía, 25 de junio de 2023 (REUTERS/Tiksa Negeri/Archivo)
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Estados Unidos condenó la ofensiva a gran escala de los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré en el norte de Etiopía y advirtió que puede imponer sanciones contra dirigentes rebeldes, tras la escalada de enfrentamientos en las regiones de Amhara y Afar.

El embajador estadounidense en Etiopía, Ervin Massinga, calificó de “mala decisión” las operaciones militares del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF) y cuestionó que el grupo rechace las gestiones de diálogo bajo mediación de la Unión Africana (UA).

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“Rechazar el diálogo patrocinado por la UA del ex presidente Obasanjo y lanzarse a una pelea imposible de ganar no aporta nada a la población. Sería sensato que otros grupos armados evitaran seguir este camino”, afirmó Massinga. El diplomático aludió a la mediación del ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, quien encabezó Nigeria entre 1999 y 2007 y actúa como enviado de la UA. También señaló que Washington conserva instrumentos para “sancionar a otros líderes que intenten empujar a Etiopía por el camino equivocado”.

Massinga sostuvo que un acuerdo político debe ser la salida al conflicto: “Un diálogo político razonable es la vía correcta”.

El pronunciamiento estadounidense ocurrió luego de que una alianza opositora de siete grupos armados, en la que participa el TPLF, anunciara contraofensivas en Amhara y Afar. El bloque afirmó que respondió a ataques aéreos y terrestres del Ejército etíope. Las fuerzas tigrenses tomaron previamente el control de tres aeropuertos de Tigré, según el anuncio de la alianza opositora.

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El vicepresidente del TPLF y vicegobernador de Tigré, Amanuel Assefa, calificó la postura de EEUU como "profundamente decepcionante" (Europa Press/Archivo)
El vicepresidente del TPLF y vicegobernador de Tigré, Amanuel Assefa, calificó la postura de EEUU como "profundamente decepcionante" (Europa Press/Archivo)

El TPLF rechazó las críticas de Estados Unidos y la UA por su ofensiva en el norte de Etiopía y acusó a ambas partes de ignorar los ataques del Gobierno contra la región. El vicepresidente del TPLF y vicegobernador de Tigré, Amanuel Assefa, calificó de “profundamente decepcionante” la posición del embajador estadounidense y del comisionado de la UA.

“Es profundamente decepcionante ver una postura tan injusta por parte del embajador de Estados Unidos y del comisionado de la UA, especialmente cuando parecen hacer la vista gorda ante los continuos ataques aéreos y con drones llevados a cabo por un régimen autoritario, provocando innumerables víctimas civiles en Tigré”, sostuvo Assefa.

El dirigente cuestionó que las críticas se concentren en las fuerzas regionales de Tigré, mientras “cientos de miles de desplazados internos llevan años sufriendo en campamentos improvisados”. También afirmó que existen cuestiones “profundamente preocupantes” sobre la imparcialidad de la comunidad internacional.

Niños refugiados eritreos caminan afuera del campamento de refugiados de Adi Harush en la ciudad de Mai Tsberi en la región de Tigray en Etiopía, el 26 de junio de 2021 (REUTERS/Tiksa Negeri)
Niños refugiados eritreos caminan afuera del campamento de refugiados de Adi Harush en la ciudad de Mai Tsberi en la región de Tigray en Etiopía, el 26 de junio de 2021 (REUTERS/Tiksa Negeri)

Tras ocupar los aeropuertos de Mekelle, capital regional, Axum y Shire, los rebeldes anunciaron el inicio de una “guerra defensiva” contra el Gobierno federal de Etiopía. El TPLF acusó al Ejecutivo de lanzar una “invasión y ataque abierto” mediante “aviones, drones y artillería pesada”, además de una ofensiva terrestre contra la región.

La escalada reavivó los temores de un nuevo conflicto en Tigré, después de la guerra que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a las fuerzas tigrenses y al Ejército federal etíope. Olusegun Obasanjo estimó que ese conflicto dejó al menos 600.000 muertos.

En mayo, el TPLF desafió al Ejecutivo etíope al anunciar el restablecimiento del gobierno regional que administraba Tigré antes de la guerra. La medida surgió después de que el grupo rechazara la extensión, en abril, del mandato de la Administración Provisional creada a partir del acuerdo de paz de Pretoria.

Las autoridades rebeldes sostienen que el Gobierno federal “viola abiertamente” ese acuerdo, al que atribuyen recientes ataques aéreos contra Tigré. El Ejecutivo del primer ministro Abiy Ahmed Ali acusa al TPLF de conformar una alianza militar hostil con la vecina Eritrea y con una nueva coalición opositora, con el objetivo de derribar a la Administración central

(Con información de EFE)

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