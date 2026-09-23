Colombia

Colombia busca activar el TIAR contra ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo

El país acordó con otros 14 gobiernos impulsar medidas colectivas contra grupos criminales que amenazan la seguridad del continente

Militares fueron atacados por la población en Caloto, Cauca, en asonada para sacarlos del municipio
Colombia busca activar el TIAR contra ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo - crédito Colprensa/Archivo
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Colombia acordó junto con otros 14 países avanzar en la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, frente a organizaciones criminales y grupos armados que representan una amenaza para la seguridad regional. Entre las estructuras señaladas aparecen el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que tienen presencia en territorio colombiano.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el anuncio se produjo durante una nueva reunión del Escudo de las Américas realizada en Nueva York, alianza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la que Colombia hace parte.

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Los 15 gobiernos acordaron fortalecer la cooperación en tres frentes: economía, seguridad y coordinación multilateral, además de avanzar en proyectos de inversión, infraestructura y cadenas de suministro con un componente prioritario de seguridad.

Para Colombia, uno de los puntos centrales está relacionado con la ofensiva internacional contra estructuras que operan dentro del país y que ahora aparecen incluidas en una lista conjunta de organizaciones criminales consideradas objetivo de las acciones coordinadas.

En un intento por fortalecer la seguridad, la ciudad ofrece incentivos económicos y educativos a nuevos reclutas militares - crédito Colprensa
Colombia busca activar el TIAR contra ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo - crédito Colprensa

ELN, disidencias y Clan del Golfo, entre los objetivos

Durante el encuentro se divulgó una lista de 24 grupos criminales y organizaciones armadas sobre los que los países participantes pretenden concentrar medidas conjuntas.

En el caso colombiano aparecen específicamente el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

La inclusión de estas organizaciones abre la puerta a que Colombia busque mayor coordinación internacional para afectar sus redes financieras, logísticas y de movilidad.

Entre las medidas planteadas por los gobiernos figuran el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado, además de acciones penales contra personas que proporcionen apoyo material o logístico a las organizaciones incluidas en la lista.

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Estas acciones podrían complementar las operaciones que actualmente realizan las autoridades colombianas contra dichas estructuras, especialmente en regiones donde mantienen presencia armada y control sobre economías ilegales.

Además de los grupos con incidencia directa en Colombia, la lista incluye organizaciones de otros países, entre ellas el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros y la Mara Salvatrucha.

Más de 40 puestos de votación serán vigilados por más de 2.000 soldados del Ejército Nacional - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Colombia busca activar el TIAR contra ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Qué significa activar el TIAR

Otro de los acuerdos alcanzados consiste en buscar, dentro de la Organización de los Estados Americanos, OEA, la convocatoria del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

El TIAR, también conocido como Tratado de Río, es un mecanismo que permite a los países miembros reunirse y adoptar medidas colectivas cuando consideran que existe una situación que amenaza la paz y la seguridad del continente.

La eventual convocatoria no significa que exista una decisión automática sobre las acciones que se aplicarían. Las medidas dependerán de los acuerdos que alcancen los países dentro del Órgano de Consulta.

El mecanismo contempla diferentes posibilidades de respuesta y puede incluir medidas diplomáticas, económicas y de seguridad. El tratado también prevé, entre sus opciones, el empleo de fuerzas armadas, aunque una determinación de ese alcance dependería de las decisiones colectivas que adopten los Estados participantes.

Para Colombia, el eventual uso del TIAR podría convertirse en una herramienta adicional para aumentar la presión internacional sobre organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

La estrategia también apunta a atacar factores distintos a la presencia armada en el territorio. El congelamiento de bienes, las restricciones migratorias y las acciones contra redes de apoyo pueden afectar la capacidad de estas estructuras para movilizar recursos, integrantes y conexiones internacionales.

El acuerdo alcanzado en Nueva York todavía requiere avanzar en las instancias correspondientes de la OEA para determinar si el Órgano de Consulta será convocado y cuáles serán las medidas que finalmente recibirán respaldo.

Por ahora, Colombia quedó incluida entre los países que promueven esa discusión regional y que buscan llevar la lucha contra sus principales grupos armados y criminales a un escenario de cooperación multilateral.

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