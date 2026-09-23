Un caza F-16 de la Fuerza de Estados Unidos se estrelló cerca de una base en Alemania y dejó un herido

Sale humo de un caza F-16, asignado a la base aérea estadounidense de Spangdahlem (en el oeste de Alemania), que se estrelló cerca de dicha localidad el 22 de septiembre de 2026 (EWOUT BAJEMA/vía Reuters)

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Un caza F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló el martes en la base de Spangdahlem, en el oeste de Alemania. El piloto se eyectó con seguridad y recibió atención médica, mientras las autoridades investigan las causas del incidente. La oficina de comunicación de la base indicó que el accidente ocurrió alrededor de las 14.30, hora local (12:30 GMT).

La Fuerza Aérea estadounidense no precisó las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave y la investigación permanece en curso.

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El distrito de Bitburg-Prüm, donde se ubica el municipio de Spangdahlem, informó que tras el accidente desplegó a efectivos de los servicios de protección contra incendios y de protección civil. La base aérea de Spangdahlem funciona desde mediados de la década de 1950 y alberga uno de los aeropuertos militares más importantes de Estados Unidos en Europa.

La 52ª agrupación de cazas de Spangdahlem reúne a cerca de 5.000 efectivos militares y civiles, repartidos en nueve unidades separadas geográficamente y 13 instalaciones situadas en cinco países. Los cinco grupos que conforman el ala tienen a su cargo las operaciones, el mantenimiento, el apoyo a las misiones, los servicios médicos y el mantenimiento de municiones.

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Un caza F-16 Fighting Falcon (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

La base aérea estadounidense de Spangdahlem, en la región alemana de Eifel, alberga un escuadrón de cazas F-16 con cerca de 20 aeronaves, que brinda apoyo a misiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en distintos puntos del mundo. Junto con la base de Ramstein, cerca de Kaiserslautern, en la región del Palatinado, Spangdahlem figura entre los aeródromos de mayor relevancia para las fuerzas estadounidenses en Europa.

Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos evaluó una retirada de la instalación. El Gobierno estadounidense suspendió ese plan en 2021, una decisión que recibió respaldo en la región de Eifel.

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La zona registró otros accidentes de aeronaves militares estadounidenses procedentes de Spangdahlem. En octubre de 2019, un F-16 cayó en un bosque próximo a Zemmer-Rodt, en el distrito de Trier-Saarburg, durante un vuelo de entrenamiento rutinario. El piloto se eyectó y sufrió heridas leves. En septiembre de 2006, otro F-16 de la base se estrelló cerca de Oberkail, también en Eifel, y el piloto logró eyectarse sin lesiones. Un tercer accidente ocurrió en abril de 2011, cuando una aeronave militar estadounidense caída cerca de Laufeld dejó al piloto con heridas y sobrevivió.

La entrada principal de la base aérea estadounidense en Spangdahlem, al oeste de Alemania, se ve el 11 de septiembre de 2007 (AP/Roberto Pfeil/Archivo)

Merz celebró el acuerdo sobre Groenlandia y garantizó apoyo de Alemania

Lejos de la tensa relación entre Trump y el canciller Friedrich Merz por el retiro de tropas anunciado meses atrás por el mandatario republicano, el germano celebró el martes el acuerdo de seguridad sobre Groenlandia suscrito por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el jefe del Gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y garantizó el respaldo alemán a los objetivos establecidos en el pacto.

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“El que las negociaciones de los últimos meses hayan llevado a un acuerdo consensuado y en armonía con el derecho internacional. Es algo que fortalece nuestra asociación transatlántica en la OTAN y contribuye a la seguridad en el norte”, sostuvo Merz en un comunicado.

El acuerdo, firmado en Nueva York, permite una mayor presencia militar estadounidense en Groenlandia y actualiza el marco de cooperación defensiva entre Washington, Copenhague y Nuuk. El texto reafirma la soberanía danesa sobre el territorio y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. “Nuestros socios pueden seguir contando en el futuro con el apoyo de Alemania para buscar conjuntamente el cumpliento de esas metas”, agregó el canciller.

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(Con información de Associated Press)