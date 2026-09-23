Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar intereses de Estados Unidos si Washington se suma a la coalición de Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar intereses de Estados Unidos si Washington respalda militarmente a Arabia Saudita. (AP/ARCHIVO)

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Los hutíes amenazaron intereses estadounidenses en la región si Washington respalda militarmente a Arabia Saudita o interviene en el estrecho de Bab el Mandeb, según declaró a la AFP el asesor militar Abed Mohamed al Thawr en Saná.

El movimiento proiraní tomó este mes el control del paso marítimo que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo, tras combates que dejaron cientos de muertos, de acuerdo con el material proporcionado. Los hutíes también atacaron objetivos sauditas, incluida Riad, por primera vez en años.

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Los hutíes afirmaron que atacarían intereses de Estados Unidos si el país interviene en Bab el Mandeb o presta apoyo aéreo a Arabia Saudita. La amenaza incluye el posible cierre del estrecho para buques estadounidenses, en medio de una ofensiva contra el Gobierno yemení respaldado por Riad.

El movimiento hutí asumió el control del estrecho de Bab el Mandeb después de enfrentamientos que provocaron cientos de muertos. (REUTERS/ARCHIVO)

Thawr declaró el martes que una intervención militar estadounidense constituiría una “línea roja”. El asesor sostuvo: “Si Estados Unidos se atreve a intervenir militarmente con sus flotas o intenta tomar el control de Bab el Mandeb, eso supondrá una línea roja tanto para ellos como para cualquier otro”.

El asesor militar añadió que los hutíes considerarían objetivo a cualquier interés estadounidense cercano si Washington apoya las operaciones sauditas. “No excluiremos nada”, afirmó Thawr, quien también dijo que cerrarían Bab el Mandeb “por completo a los barcos estadounidenses”.

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Arabia Saudita intenta frenar el avance hutí en Yemen y, según varios medios citados en el material, habría solicitado asistencia militar a Estados Unidos y a otros países. El bloqueo del estrecho afecta al reino saudita, identificado en el texto como el principal exportador mundial de petróleo.

Los hutíes lanzaron ataques contra objetivos en Arabia Saudita y alcanzaron la ciudad de Riad por primera vez en años. (REUTERS/ARCHIVO)

Los hutíes sostienen que Arabia Saudita realizó cientos de ataques en Yemen desde la reanudación de los combates en julio, después de una tregua de cuatro años. Thawr afirmó que Irán es “un país amigo, aliado y hermano”, aunque negó que Teherán dicte las decisiones del movimiento.

Djibouti, las bases extranjeras y el acceso al mar Rojo

La proximidad de Djibouti a Bab el Mandeb ha convertido al país en un punto de despliegue para fuerzas de Estados Unidos, China, Francia, Japón, Italia y otros países. El territorio, de 23.200 kilómetros cuadrados, alberga al menos ocho instalaciones militares extranjeras.

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Estados Unidos mantiene desde 2002 su única base militar permanente en África en Camp Lemonnier, en Djibouti. La instalación alberga la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada del Cuerno de África y cuenta con cerca de 4.000 efectivos militares.