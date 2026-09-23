Mundo

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar intereses de Estados Unidos si Washington se suma a la coalición de Arabia Saudita

La ofensiva contra el Gobierno yemení respaldado por Riad permitió a los grupos armados dominar este mes el paso entre el golfo de Adén y el mar Rojo, una ruta marítima estratégica rodeada de bases internacionales

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar intereses de Estados Unidos si Washington respalda militarmente a Arabia Saudita. (AP/ARCHIVO)
Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar intereses de Estados Unidos si Washington respalda militarmente a Arabia Saudita. (AP/ARCHIVO)
Guardar

Los hutíes amenazaron intereses estadounidenses en la región si Washington respalda militarmente a Arabia Saudita o interviene en el estrecho de Bab el Mandeb, según declaró a la AFP el asesor militar Abed Mohamed al Thawr en Saná.

El movimiento proiraní tomó este mes el control del paso marítimo que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo, tras combates que dejaron cientos de muertos, de acuerdo con el material proporcionado. Los hutíes también atacaron objetivos sauditas, incluida Riad, por primera vez en años.

PUBLICIDAD

Los hutíes afirmaron que atacarían intereses de Estados Unidos si el país interviene en Bab el Mandeb o presta apoyo aéreo a Arabia Saudita. La amenaza incluye el posible cierre del estrecho para buques estadounidenses, en medio de una ofensiva contra el Gobierno yemení respaldado por Riad.

El movimiento hutí asumió el control del estrecho de Bab el Mandeb después de enfrentamientos que provocaron cientos de muertos. (REUTERS/ARCHIVO)
El movimiento hutí asumió el control del estrecho de Bab el Mandeb después de enfrentamientos que provocaron cientos de muertos. (REUTERS/ARCHIVO)

Thawr declaró el martes que una intervención militar estadounidense constituiría una “línea roja”. El asesor sostuvo: “Si Estados Unidos se atreve a intervenir militarmente con sus flotas o intenta tomar el control de Bab el Mandeb, eso supondrá una línea roja tanto para ellos como para cualquier otro”.

El asesor militar añadió que los hutíes considerarían objetivo a cualquier interés estadounidense cercano si Washington apoya las operaciones sauditas. “No excluiremos nada”, afirmó Thawr, quien también dijo que cerrarían Bab el Mandeb “por completo a los barcos estadounidenses”.

PUBLICIDAD

Arabia Saudita intenta frenar el avance hutí en Yemen y, según varios medios citados en el material, habría solicitado asistencia militar a Estados Unidos y a otros países. El bloqueo del estrecho afecta al reino saudita, identificado en el texto como el principal exportador mundial de petróleo.

Los hutíes lanzaron ataques contra objetivos en Arabia Saudita y alcanzaron la ciudad de Riad por primera vez en años. (REUTERS/ARCHIVO)
Los hutíes lanzaron ataques contra objetivos en Arabia Saudita y alcanzaron la ciudad de Riad por primera vez en años. (REUTERS/ARCHIVO)

Los hutíes sostienen que Arabia Saudita realizó cientos de ataques en Yemen desde la reanudación de los combates en julio, después de una tregua de cuatro años. Thawr afirmó que Irán es “un país amigo, aliado y hermano”, aunque negó que Teherán dicte las decisiones del movimiento.

Djibouti, las bases extranjeras y el acceso al mar Rojo

La proximidad de Djibouti a Bab el Mandeb ha convertido al país en un punto de despliegue para fuerzas de Estados Unidos, China, Francia, Japón, Italia y otros países. El territorio, de 23.200 kilómetros cuadrados, alberga al menos ocho instalaciones militares extranjeras.

Estados Unidos mantiene desde 2002 su única base militar permanente en África en Camp Lemonnier, en Djibouti. La instalación alberga la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada del Cuerno de África y cuenta con cerca de 4.000 efectivos militares.

Temas Relacionados

HutíesArabia SauditaMar RojoÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontraron un anillo de oro de 700 años que podría haber pertenecido a una condesa y ahora será subastado

La pieza del siglo XIV lleva una inscripción en escritura lombarda que vincula al objeto con Matilda de Lancaster y sale a subasta en Londres

Encontraron un anillo de oro de 700 años que podría haber pertenecido a una condesa y ahora será subastado

La alianza entre Cuba y China: asistencia militar, propaganda y control digital en la isla

La relación entre Beijing y La Habana incluye cooperación castrense, respaldo propagandístico y herramientas que pueden ampliar el control estatal sobre las comunicaciones digitales.

La alianza entre Cuba y China: asistencia militar, propaganda y control digital en la isla

Trump se acerca al Reino Unido, que aceptó revisar el acuerdo sobre la isla Diego García: “Con Andy nos está yendo muy bien”

El presidente de Estados Unidos le dejó en claro al primer ministro Burnham que se oponía a la cesión de un territorio clave para el abastecimiento militar en el océano Índico. Londres negociará cambios para preservar el uso de la base en el archipiélago

Trump se acerca al Reino Unido, que aceptó revisar el acuerdo sobre la isla Diego García: “Con Andy nos está yendo muy bien”

Irán canceló vuelos en Medio Oriente obligado por las sanciones de Estados Unidos, pero siguen llegando a China

Las nuevas medidas, parte de la campaña para aislar económicamente al régimen, busca impedir las operaciones de las aerolíneas iraníes en todo el mundo. Beijing las rechazó y mantiene sus conexiones con Teherán

Irán canceló vuelos en Medio Oriente obligado por las sanciones de Estados Unidos, pero siguen llegando a China

Cómo se juega el sepak takraw, el deporte que prohíbe el uso de las manos desde hace 500 años

Con presencia en los Juegos del Sudeste Asiático desde 1965, esta disciplina combina técnicas de otras y exige a sus competidores un nivel de destreza física poco común dentro de las modalidades de red

Cómo se juega el sepak takraw, el deporte que prohíbe el uso de las manos desde hace 500 años
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Declara Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: “Él se presentaba como un paciente sano”

Declara Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: “Él se presentaba como un paciente sano”

El cártel de Sinaloa y el CJNG se reparten el negocio de migrantes en Tecate: la cuota es de hasta 40 mil dólares

Gobernador de Boyacá explicó por qué se fue de viaje a La Guajira en medio del incendio en Villa de Leyva: “Tenía un vuelo con mis hijitos”

Fernando Alonso sigue sin dar pistas sobre su futuro, pero avisa a la F1: “Se han asesinado circuitos este año”

Menores del Liceo Naval acusados de agresión sexual tendrían “trato VIP” en Maranguita: comida y camas especiales

DEPORTES

Los mellizos argentinos que corrieron la final de los 100 metros y quedaron a un paso del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los mellizos argentinos que corrieron la final de los 100 metros y quedaron a un paso del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

El particular video de Red Bull para anunciar la continuidad de Hadjar en 2027 tras su lesión: así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1

La queja de Pierre Gasly tras el incidente con Franco Colapinto en la carrera en España y la charla interna en Alpine

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Coven Academy, la nueva serie de Disney+ que lleva la magia adolescente a Nueva Orleans

Brad Pitt habló sobre las condiciones del rodaje de En el corazón de la bestia: “Fue lo más exigente que he hecho físicamente”

Billie Lourd sobre su relación con Carrie Fisher: “Hice lo mejor que pude para mantener a mi madre con vida”