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Javier Aguirre le tomó “5 minutos” la negociación con Valencia para convencerse de regresar a LaLiga

El estratega mexicano cuenta con una amplia experiencia dirigiendo clubes y selecciones, por lo que no fue complicado para el equipo decidirse por él

Recientemente logró llevar a México a una ronda perfecta en fase de grupos del Mundial 2026. (REUTERS/Raquel Cunha)
Recientemente logró llevar a México a una ronda perfecta en fase de grupos del Mundial 2026. (REUTERS/Raquel Cunha)
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El técnico mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre asumirá las riendas del Valencia CF en LaLiga de España tras la conclusión del ciclo mundialista de 2026. Aunque el técnico de 67 años consideró seriamente el retiro profesional junto a su familia, la oportunidad de retornar al balompié español resultó determinante para aplazar sus planes de jubilación y asumir un nuevo reto en los banquillos ibéricos.

Tras finalizar su ciclo con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, Aguirre se encontraba en una encrucijada respecto a su futuro profesional. El experimentado director técnico reconoció abiertamente que contemplaba poner fin a su extensa trayectoria en los banquillos, una idea que conversó directamente con su esposa, Silvia.

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Sin embargo, la irrupción del Valencia CF cambió por completo sus planes. De acuerdo con el propio estratega, las conversaciones con la directiva del conjunto se resolvieron de forma casi inmediata gracias al conocimiento mutuo entre ambas partes y al estrecho vínculo que el entrenador mantiene con el fútbol de España.

“No tenía equipo, me llamaron y lo arreglamos en cinco minutos”, declaró Aguirre a los medios de comunicación sobre la celeridad del acuerdo con la entidad blanquinegra.

Su participación con el Tri lo impulsó a ser muy cotizado en el mercado.
Su participación con el Tri lo impulsó a ser muy cotizado en el mercado.

Así llegó el ‘Vasco’ a un acuerdo

Al ser cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de la escuadra ché, el entrenador mexicano destacó tanto la calidad del plantel como la familiaridad con el entorno futbolístico ibérico:

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“(Es un) muy buen plantel. Conozco a todos, conozco la plaza, temporadas en España y va a ser un bonito reto, sí, muy, muy bonito. Estábamos ahí en el limbo entre dejarlo de una vez. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final esto... Decidimos por esta porque llevamos muchos años en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos crecieron ahí y tuve quince temporadas. Entonces, bueno, dijimos: ‘Va a ser un buen colofón para la carrera’”, declaró.

Retrato de Javier Aguirre en traje azul y corbata verde sobre un fondo con su nombre escrito en letras grandes
El entrenador mexicano Javier Aguirre llegó a un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol. (Instagram: Valencia)

Ofertas rechazadas: El mapa de propuestas tras el Mundial 2026

La llegada de Javier Aguirre al banquillo de Mestalla se produce tras descartar múltiples proyectos deportivos tanto en América como en Asia. Tras su salida del representativo azteca, el nombre del ‘Vasco’ cotizó al alza en el mercado internacional de directores técnicos.

Antes de dar el sí definitivo al Valencia, Aguirre descartó cuatro propuestas formales provenientes de distintos países. Entre los ofrecimientos que llegaron a su mesa destacaban dos proyectos de selección nacional de alto perfil:

  • Selección de Ecuador: La Federación Ecuatoriana de Fútbol buscaba la experiencia del estratega mexicano para encabezar su nuevo proceso hacia los compromisos continentales y la siguiente justa mundialista.
  • Selección de Corea del Sur: El combinado asiático tentó a Aguirre para liderar su renovación táctica tras la cita mundialista.
  • Ofertas de clubes (México y el extranjero): Además de los representativos nacionales, el ‘Vasco’ recibió sondeos para regresar a la Liga MX, así como propuestas de clubes en otras latitudes.

Pese a la solidez financiera y deportiva de estas opciones, el estratega mexicano optó por declinar cada una de ellas al no encontrar el contexto idóneo que buscaba para esta etapa de su vida.

El conocimiento del futbol ibérico y la vida que formó en España lo llevaron a tomar esta decisión. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El conocimiento del futbol ibérico y la vida que formó en España lo llevaron a tomar esta decisión. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Quince temporadas y un arraigo indestructible en LaLiga

La elección del Valencia no resulta casual dentro de la carrera de Javier Aguirre. Con 15 temporadas dirigidas en el balompié español repartidas entre clubes como el Club Atlético de Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol y RCD Mallorca, el técnico mexicano es una figura plenamente consolidada y respetada en el entorno ibérico.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el factor personal desempeñó un papel crucial en la decisión. Tras más de dos décadas de vinculación intermitente con España, la familia Aguirre ha establecido raíces profundas en el país europeo, lugar donde crecieron sus hijos y donde la pareja fijó su residencia habitual.

El reto al frente del Valencia se perfila así como el capítulo final en la extensa trayectoria del entrenador azteca. Asumir el mando en Mestalla le permitirá dirigir a un plantel competitivo en un entorno sumamente conocido, estructurando lo que el propio Aguirre proyecta como el “cierre con broche de oro” a su carrera como director técnico en el fútbol de élite.

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