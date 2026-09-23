Comienza la UEFA Nations League: cómo ver cada uno de los partidos en México

La UEFA Nations League regresa con su quinta edición, retomando la actividad internacional de selecciones tras la fiebre vivida por el Mundial 2026, en una Fecha FIFA extendida de 16 días.
El certamen fue creado por el máximo organismo europeo para reducir la cantidad de partidos amistosos y sustituirlos por duelos oficiales, con mayor exigencia deportiva para las selecciones nacionales.
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Cómo quedaron conformados los grupos de la UEFA Nations League
La UEFA Nations League tiene un formato que comprende cuatro ligas: A, B, C y D. Cada una se divide en cuatro grupos, donde las selecciones se acomodan de acuerdo con sus resultados en ediciones anteriores.
Solo los equipos ubicados en la Liga A tienen la posibilidad de disputar el título. En esa categoría se concentran las principales potencias del futbol europeo.
Así quedaron los grupos para esta edición:
Liga A
Grupo A1
- Francia
- Italia
- Bélgica
- Turquía
Grupo A2
- Alemania
- Países Bajos
- Serbia
- Grecia
Grupo A3
- España
- Croacia
- Inglaterra
- Chequia
Grupo A4
- Portugal
- Dinamarca
- Noruega
- Gales
Liga B
Grupo B1
- Escocia
- Suiza
- Eslovenia
- Macedonia del Norte
Grupo B2
- Hungría
- Ucrania
- Georgia
- Irlanda del Norte
Grupo B3
- Israel
- Austria
- Irlanda
- Kosovo
Grupo B4
- Polonia
- Bosnia y Herzegovina
- Rumania
- Suecia
Liga C
Grupo C1
- Albania
- Finlandia
- Bielorrusia
- San Marino
Grupo C2
- Montenegro
- Armenia
- Chipre
- Letonia
Grupo C3
- Kazajistán
- Eslovaquia
- Islas Feroe
- Moldavia
Grupo C4
- Islandia
- Bulgaria
- Estonia
- Luxemburgo
Liga D
Grupo D1
- Gibraltar
- Malta
- Andorra
Grupo D2
- Lituania
- Azerbaiyán
- Liechtenstein
Las primeras cuatro jornadas se llevarán a cabo en esta Fecha FIFA, mientras que las últimas dos serán en noviembre.
Calendario de partidos para la primera fase de la UEFA Nations League
A continuación, tres presentamos el calendario de juegos con fechas y horarios para que puedas disfrutar de toda la actividad en la UEFA Nations League:
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Jornada 1
Jueves 24 de septiembre
- Andorra vs. Malta — 10:00 horas
- Noruega vs. Dinamarca — 12:45 horas
- Liechtenstein vs. Lituania — 12:45 horas
- Kosovo vs. Irlanda — 12:45 horas
- Países Bajos vs. Alemania — 12:45 horas
- Austria vs. Israel — 12:45 horas
- Portugal vs. Gales — 12:45 horas
- Serbia vs. Grecia — 12:45 horas
Viernes 25 de septiembre
- Georgia vs. Irlanda del Norte — 10:00 horas
- Armenia vs. Letonia — 10:00 horas
- Suecia vs. Rumania — 12:45 horas
- Montenegro vs. Chipre — 12:45 horas
- Hungría vs. Ucrania — 12:45 horas
- Italia vs. Bélgica — 12:45 horas
- Turquía vs. Francia — 12:45 horas
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — 12:45 horas
Sábado 26 de septiembre
- Eslovenia vs. Escocia — 7:00 horas
- Islas Feroe vs. Kazajistán — 10:00 horas
- San Marino vs. Finlandia — 10:00 horas
- Islandia vs. Estonia — 10:00 horas
- Bulgaria vs. Luxemburgo — 10:00 horas
- Chequia vs. Croacia — 12:45 horas
- Macedonia del Norte vs. Suiza — 12:45 horas
- Inglaterra vs. España — 12:45 horas
- Eslovaquia vs. Moldavia — 12:45 horas
- Albania vs. Bielorrusia — 12:45 horas
Jornada 2
Domingo 27 de septiembre
- Lituania vs. Azerbaiyán — 7:00 horas
- Dinamarca vs. Gales — 10:00 horas
- Serbia vs. Países Bajos — 10:00 horas
- Gibraltar vs. Andorra — 10:00 horas
- Austria vs. Kosovo — 10:00 horas
- Noruega vs. Portugal — 12:45 horas
- Israel vs. Irlanda — 12:45 horas
- Alemania vs. Grecia — 12:45 horas
Lunes 28 de septiembre
- Letonia vs. Chipre — 10:00 horas
- Georgia vs. Ucrania — 10:00 horas
- Armenia vs. Montenegro — 10:00 horas
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — 12:45 horas
- Bélgica vs. Francia — 12:45 horas
- Irlanda del Norte vs. Hungría — 12:45 horas
- Turquía vs. Italia — 12:45 horas
- Suecia vs. Polonia — 12:45 horas
Martes 29 de septiembre
- Finlandia vs. Bielorrusia — 10:00 horas
- Moldavia vs. Islas Feroe — 10:00 horas
- España vs. Croacia — 12:45 horas
- Luxemburgo vs. Islandia — 12:45 horas
- Eslovaquia vs. Kazajistán — 12:45 horas
- Chequia vs. Inglaterra — 12:45 horas
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — 12:45 horas
- Bulgaria vs. Estonia — 12:45 horas
- San Marino vs. Albania — 12:45 horas
- Escocia vs. Suiza — 12:45 horas
Jornada 3
- Jueves 1 de octubre
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — 10:00 horas
- Israel vs. Kosovo — 12:45 horas
- Grecia vs. Países Bajos — 12:45 horas
- Alemania vs. Serbia — 12:45 horas
- Irlanda vs. Austria — 12:45 horas
- Gales vs. Noruega — 12:45 horas
- Malta vs. Gibraltar — 12:45 horas
- Dinamarca vs. Portugal — 12:45 horas
- Viernes 2 de octubre
- Kazajistán vs. Moldavia — 8:00 horas
- Chipre vs. Armenia — 10:00 horas
- Letonia vs. Montenegro — 10:00 horas
- Polonia vs. Rumania — 12:45 horas
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — 12:45 horas
- Bélgica vs. Turquía — 12:45 horas
- Hungría vs. Georgia — 12:45 horas
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — 12:45 horas
- Francia vs. Italia — 12:45 horas
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — 12:45 horas
- Sábado 3 de octubre
- Finlandia vs. Albania — 7:00 horas
- Islandia vs. Bulgaria — 10:00 horas
- Bielorrusia vs. San Marino — 10:00 horas
- Croacia vs. Inglaterra — 10:00 horas
- Estonia vs. Luxemburgo — 10:00 horas
- Suiza vs. Eslovenia — 12:45 horas
- Macedonia del Norte vs. Escocia — 12:45 horas
- España vs. Chequia — 12:45 horas
Jornada 4
- Domingo 4 de octubre
- Azerbaiyán vs. Lituania — 7:00 horas
- Kosovo vs. Austria — 10:00 horas
- Malta vs. Andorra — 10:00 horas
- Grecia vs. Alemania — 12:45 horas
- Países Bajos vs. Serbia — 12:45 horas
- Portugal vs. Noruega — 12:45 horas
- Gales vs. Dinamarca — 12:45 horas
- Irlanda vs. Israel — 12:45 horas
- Lunes 5 de octubre
- Chipre vs. Letonia — 10:00 horas
- Italia vs. Turquía — 12:45 horas
- Rumania vs. Suecia — 12:45 horas
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — 12:45 horas
- Francia vs. Bélgica — 12:45 horas
- Montenegro vs. Armenia — 12:45 horas
- Ucrania vs. Hungría — 12:45 horas
- Irlanda del Norte vs. Georgia — 12:45 horas
- Martes 6 de octubre
- Kazajistán vs. Islas Feroe — 8:00 horas
- Croacia vs. España — 12:45 horas
- Moldavia vs. Eslovaquia — 12:45 horas
- Luxemburgo vs. Bulgaria — 12:45 horas
- Bielorrusia vs. Finlandia — 12:45 horas
- Albania vs. San Marino — 12:45 horas
- Estonia vs. Islandia — 12:45 horas
- Inglaterra vs. Chequia — 12:45 horas
- Suiza vs. Macedonia del Norte — 12:45 horas
- Escocia vs. Eslovenia — 12:45 horas
Jornada 5
- Jueves 12 de noviembre
- Armenia vs. Chipre — 11:00 horas
- Turquía vs. Bélgica — 11:00 horas
- Italia vs. Francia — 13:45 horas
- Chequia vs. España — 13:45 horas
- Albania vs. Finlandia — 13:45 horas
- San Marino vs. Bielorrusia — 13:45 horas
- Inglaterra vs. Croacia — 13:45 horas
- Montenegro vs. Letonia — 13:45 horas
- Viernes 13 de noviembre
- Moldavia vs. Kazajistán — 11:00 horas
- Eslovenia vs. Suiza — 13:45 horas
- Países Bajos vs. Grecia — 13:45 horas
- Andorra vs. Gibraltar — 13:45 horas
- Luxemburgo vs. Estonia — 13:45 horas
- Serbia vs. Alemania — 13:45 horas
- Escocia vs. Macedonia del Norte — 13:45 horas
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — 13:45 horas
- Liechtenstein vs. Azerbaiyán — 13:45 horas
- Bulgaria vs. Islandia — 13:45 horas
- Sábado 14 de noviembre
- Kosovo vs. Israel — 8:00 horas
- Georgia vs. Hungría — 11:00 horas
- Noruega vs. Gales — 11:00 horas
- Austria vs. Irlanda — 13:45 horas
- Portugal vs. Dinamarca — 13:45 horas
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — 13:45 horas
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — 13:45 horas
- Rumania vs. Polonia — 13:45 horas
Jornada 6
- Domingo 15 de noviembre
- Letonia vs. Armenia — 8:00 horas
- Chipre vs. Montenegro — 8:00 horas
- Finlandia vs. San Marino — 11:00 horas
- Bielorrusia vs. Albania — 11:00 horas
- Francia vs. Turquía — 13:45 horas
- Bélgica vs. Italia — 13:45 horas
- Croacia vs. Chequia — 13:45 horas
- España vs. Inglaterra — 13:45 horas
- Lunes 16 de noviembre
- Kazajistán vs. Eslovaquia — 9:00 horas
- Islas Feroe vs. Moldavia — 9:00 horas
- Estonia vs. Bulgaria — 11:00 horas
- Lituania vs. Liechtenstein — 11:00 horas
- Islandia vs. Luxemburgo — 11:00 horas
- Alemania vs. Países Bajos — 13:45 horas
- Gibraltar vs. Malta — 13:45 horas
- Suiza vs. Escocia — 13:45 horas
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — 13:45 horas
- Grecia vs. Serbia — 13:45 horas
- Martes 17 de noviembre
- Dinamarca vs. Noruega — 13:45 horas
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — 13:45 horas
- Gales vs. Portugal — 13:45 horas
- Irlanda vs. Kosovo — 13:45 horas
- Ucrania vs. Georgia — 13:45 horas
- Hungría vs. Irlanda del Norte — 13:45 horas
- Polonia vs. Suecia — 13:45 horas
- Israel vs. Austria — 13:45 horas
Dónde podrán verse los juegos en México
Los encuentros de la UEFA Nations League nuevamente podrán seguirse en México a través de las pantallas de Sky Sports.
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