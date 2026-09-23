Mundo

Pezeshkian defendió el plan nuclear de Irán y negó que su país apoye al terrorismo: “Debe ser poderoso para evitar ser amenazado”

El mandatario acusó a Washington y a Israel de suministrar armas empleadas en ataques contra su nación, después de rechazar las acusaciones hechas por Donald Trump en su discurso ante la Asamblea de la ONU

El presidente iraní defiende ante la ONU su programa nuclear y rechaza vínculos con el terrorismo. (REUTERS/CAITLIN OCHS)
El presidente iraní defiende ante la ONU su programa nuclear y rechaza vínculos con el terrorismo. (REUTERS/CAITLIN OCHS)
Guardar

Masoud Pezeshkian defendió el programa nuclear iraní ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y rechazó que Irán respalde el terrorismo. El presidente iraní sostuvo que su país necesita capacidad militar y tecnológica para responder a amenazas, sin buscar una hegemonía regional.

Al inicio de la intervención, las delegaciones de Estados Unidos e Israel se retiraron de la sala. Pezeshkian acusó a Washington e Israel de atacar a civiles e infraestructuras iraníes y afirmó que Teherán actuó en defensa propia.

PUBLICIDAD

Pezeshkian dijo que había preparado otra intervención, pero modificó su discurso después de que, según afirmó, el presidente estadounidense describiera a Irán como un país terrorista. “No somos terroristas”, declaró ante los representantes reunidos.

El mandatario aseguró que Irán ha sido víctima de ataques contra escuelas, centros deportivos, universidades, hospitales, centros sanitarios e infraestructuras. También denunció que científicos, hombres, mujeres y niños iraníes fueron asesinados.

El presidente sostuvo que Irán requiere capacidad militar para evitar amenazas sin buscar una hegemonía regional. (REUTERS/MIKE SEGAR)
El presidente sostuvo que Irán requiere capacidad militar para evitar amenazas sin buscar una hegemonía regional. (REUTERS/MIKE SEGAR)

“Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales”, afirmó Pezeshkian. Según su exposición, las fuerzas iraníes respondieron a los ataques, aunque sostuvo que no tomaron por blanco a la población civil.

PUBLICIDAD

Pezeshkian también se refirió a la guerra en Gaza y acusó a Israel de cometer un genocidio. Afirmó que más de 80 mil civiles inocentes fueron asesinados y que miles de personas fueron desplazadas.

La defensa iraní y el programa nuclear

El presidente iraní sostuvo que “Irán debe ser poderoso para evitar ser amenazado” y para impedir que el futuro del país quede expuesto a presiones externas. Aseguró que ese poder no busca atacar a otros Estados ni obtener hegemonía, sino sostener la defensa nacional y el progreso económico.

Pezeshkian dijo que los sistemas defensivos iraníes están diseñados para que nadie considere que un bombardeo contra ciudades del país quedará sin respuesta. “Para defender nuestro país no buscamos la aprobación de nadie”, declaró.

La delegación de Estados Unidos se retiró de la sala durante la intervención del presidente de Irán. (REUTERS/MIKE SEGAR)
La delegación de Estados Unidos se retiró de la sala durante la intervención del presidente de Irán. (REUTERS/MIKE SEGAR)

Sobre el programa atómico, el mandatario defendió el uso civil de esa tecnología. Indicó que sirve para tratamientos médicos, seguridad alimentaria, desarrollo industrial y generación de electricidad.

Decimos que no a las armas nucleares”, afirmó Pezeshkian, aunque rechazó restricciones sobre la tecnología nuclear iraní. También sostuvo que la energía atómica no debe quedar “a disposición exclusiva” de un grupo reducido de países.

Seguridad regional y estrecho de Ormuz

Pezeshkian afirmó que Irán busca cooperación con los países vecinos y que no los considera rivales en materia de seguridad. “Queremos contar con vecinos fuertes”, dijo ante la Asamblea.

El presidente señaló que una crisis en un territorio puede extenderse a los Estados cercanos y planteó que la seguridad regional no puede construirse mediante la expansión de la guerra.

También aludió al estrecho de Ormuz y denunció que se impide a Irán el acceso a sus propias vías navegables, mientras otros países utilizan esas rutas y reciben misiles y tecnología militar.

“La ampliación de la guerra no llevará a la seguridad”, sostuvo Pezeshkian.

Temas Relacionados

Masud PezeshkianIránPrograma nuclearÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevos bombardeos de Putin contra infraestructuras civiles en Ucrania: al menos dos muertos y siete heridos

El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, indicó que la red ferroviaria de Kiev estaba bajo fuego y pidió a los pasajeros máxima precaución

Nuevos bombardeos de Putin contra infraestructuras civiles en Ucrania: al menos dos muertos y siete heridos

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar intereses de Estados Unidos si Washington se suma a la coalición de Arabia Saudita

La ofensiva contra el Gobierno yemení respaldado por Riad permitió a los grupos armados dominar este mes el paso entre el golfo de Adén y el mar Rojo, una ruta marítima estratégica rodeada de bases internacionales

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar intereses de Estados Unidos si Washington se suma a la coalición de Arabia Saudita

Segunda jornada de la Asamblea General de la ONU: Pezeshkian defendió el plan nuclear de Irán y negó que apoye al terrorismo

Los discursos de Pezeshkian y Zelensky, líderes de Irán y Ucrania, generan expectativas en el pleno en medio de la guerra con Estados Unidos y el conflicto con Rusia, mientras la IA irrumpe en la agenda del Consejo de Seguridad

Segunda jornada de la Asamblea General de la ONU: Pezeshkian defendió el plan nuclear de Irán y negó que apoye al terrorismo

Millones de euros, armas y relojes de lujo: descubrieron el tesoro escondido de un narco de la mafia en Nápoles

La investigación contra la Camorra incluyó el desmantelamiento de una vivienda en Caivano y la detención de 34 personas acusadas

Millones de euros, armas y relojes de lujo: descubrieron el tesoro escondido de un narco de la mafia en Nápoles

Se mueven entre miles de pasajeros y recogen basura: así son los robots que Tokio puso a prueba en la estación más transitada del mundo

Una compañía lanzó un piloto con tres dispositivos autónomos en la estación Shinjuku, que recibe 2,7 millones de pasajeros al día, para automatizar una tarea que hoy requiere atención manual más de diez veces por jornada

Se mueven entre miles de pasajeros y recogen basura: así son los robots que Tokio puso a prueba en la estación más transitada del mundo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las importaciones vía courier cayeron por segundo mes consecutivo en agosto, pero llegarían a USD 1.200 millones a fin de año

Las importaciones vía courier cayeron por segundo mes consecutivo en agosto, pero llegarían a USD 1.200 millones a fin de año

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

Gobierno plantea que Indeci atienda emergencias sin esperar reportes de municipios

Contactan a adolescente por TikTok, lo amenazan y pretenden llevarlo a Zacatecas: hay dos detenidos del CJNG

Mercados: bajan los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto desde abril

DEPORTES

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligroso circuito callejero de Bakú

Fuertes declaraciones de Flavio Briatore: la clara advertencia sobre la “pelea” Colapinto-Gasly en pista y el tajante mensaje a los fanáticos argentinos

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación

ENTRETENIMIENTO

“Digger”, la nueva película de Tom Cruise, divide a los críticos: “brillante” para algunos, “un desastre” para otros

“Digger”, la nueva película de Tom Cruise, divide a los críticos: “brillante” para algunos, “un desastre” para otros

Taylor Swift sorprende con ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, una edición ampliada con cuatro canciones inéditas

“Merecías más tiempo”: la exnovia de Presley Gerber rinde homenaje con un emotivo mensaje en redes

“The Chosen” tendrá un tercer especial navideño: ¿cuándo podrá verse?

Dolph Lundgren consideró el suicidio legal durante su batalla contra el cáncer: “Casi había perdido toda esperanza”