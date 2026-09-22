Abelardo de la Espriella posesionó a Carlos René Montoya como nuevo presidente de Colpensiones: así se registró el momento

El abogado juró como nuevo presidente de Colpensiones ante el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes - crédito @colpensiones/Instagram

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, posesionó el lunes 21 de septiembre de 2026 a Carlos René Montoya Muñoz como el nuevo presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

El nombramiento se dio días después de que la junta directiva de la entidad ratificara su elección para ponerse al frente de una institución clave en la administración del sistema pensional y la protección social de millones de cotizantes, jubilados y familias en el país.

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La sesión de la junta directiva en la que se definió la elección de la nueva cabeza del fondo público de pensiones estuvo presidida por la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, en su calidad de representante directa del jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella tomó juramento a Carlos René Montoya Muñoz como nuevo presidente de Colpensiones- crédito @colpensiones/Instagram

El nuevo presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz, es abogado egresado de la Universidad del Sinú y cuenta con un perfil académico que incluye especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo.

Adicionalmente, cuenta con formación en Alta Gerencia otorgada por la Universidad de los Andes y capacitación en relaciones laborales certificada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Montoya suma una trayectoria profesional de 25 años repartida en cargos directivos y técnicos dentro del sector público, el ámbito empresarial y la academia. En su paso por la administración estatal, ocupó responsabilidades en la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Carlos René Montoya Muñoz juró ante el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, como nuevo presidente de Colpensiones - crédito @colpensiones/Instagram

En el sector privado y académico, el nuevo funcionario fue directivo en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum y estuvo al frente de las gerencias de Relaciones Laborales y Asuntos Externos en la compañía industrial y minera Cerro Matoso.

A lo largo de su ejercicio profesional en la industria privada, se destacó en la negociación de acuerdos colectivos y la conducción de ocho convenciones de trabajo.

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“Le damos la bienvenida a esta nueva etapa institucional y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la protección social, el bienestar y el servicio a la ciudadanía”, escribió Colpensiones en Instagram.

Colpensiones celebró la llegada de Carlos René Montoya a la presidencia de la entidad - crédito @colpensiones/Instagram

Estos son los desafíos con los que Carlos René Montoya asume la presidencia de Colpensiones

Su desafío presupuestal más urgente es gestionar con el Ministerio de Hacienda $5 billones de pesos requeridos para cerrar 2026 y asegurar el pago de las mesadas pensionales de noviembre y diciembre a más de 1,9 millones de beneficiarios, un déficit causado por la presión fiscal y los aumentos en el salario mínimo.

A este reto se suma la implementación operativa del nuevo modelo de pilares de la Reforma Pensional, bajo el cual Colpensiones recibirá de forma obligatoria las cotizaciones de los trabajadores sobre los primeros 2,3 salarios mínimos.

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Para lograrlo, la entidad requiere escalar su infraestructura tecnológica y sus plataformas digitales para procesar millones de nuevos afiliados, al tiempo que debe coordinar la integración y el flujo de recaudos con las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Acai) para liquidar las pensiones combinadas.

Carlos René Montoya llega a la presidencia de Colpensiones con el reto inmediato de implementar el nuevo modelo de pilares del sistema pensional - crédito Procuraduría General de la Nación/página web

Asimismo, la nueva administración debe adaptar sus sistemas para aplicar las decisiones judiciales y beneficios en favor de las mujeres. Esto implica implementar la reducción gradual del requisito de cotización de 1.300 a 1.000 semanas, junto con la compensación de hasta 50 semanas por cada hijo nacido vivo, hasta un tope de tres.

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El directivo deberá garantizar que la validación de estos requisitos en las historias laborales se realice de manera ágil y sin generar represamientos en los trámites.

También debe permanecer varios meses bajo una presidencia en encargo; Montoya asume el compromiso de estabilizar la gobernanza interna de la institución y optimizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos del régimen de prima media.

Su gestión buscará reducir los tiempos de respuesta en el reconocimiento de las prestaciones económicas y fortalecer la eficiencia administrativa en la atención a los usuarios en todo el territorio nacional.