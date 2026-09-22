Cnsc aplazó por orden del Gobierno nacional las inscripciones para 3.228 vacantes de Distrito Capital 7 y Territorial 14 hasta 2027

La CNSC aplazó las inscripciones de Distrito Capital 7 y Territorial 14 hasta el primer trimestre de 2027 - crédito VisualesIA/CNSC

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La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) aplazó las inscripciones de los procesos de selección Distrito Capital 7 y Territorial 14, que contemplan 3.228 vacantes definitivas en 51 entidades de Bogotá y otros departamentos. La etapa para adquirir derechos de participación e inscribirse comenzará en el primer trimestre de 2027.

La entidad mantendrá en marcha las convocatorias, identificadas con los números 2833 al 2883 de 2026, pero desarrollará primero una fase de divulgación entre octubre y diciembre de 2026. El aplazamiento busca que la información llegue a las comunidades que pudieron resultar afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

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La decisión está contenida en la Resolución 10583 del 17 de septiembre de 2026 y se adoptó bajo las medidas previstas en el Decreto 1384 de 2026, expedido el 9 de septiembre de 2026 por el Gobierno nacional. El proceso incluye empleos de carrera administrativa en modalidades de ascenso y abierto.

La Cnsc aplazó únicamente la compra de derechos de participación y las inscripciones; las convocatorias no fueron suspendidas ni canceladas. Entre octubre y diciembre de 2026 se divulgarán sus condiciones, y desde el primer trimestre de 2027 los interesados podrán avanzar con el registro cuando la entidad anuncie el calendario.

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Las convocatorias 2833 a 2883 de 2026 contemplan 3.228 vacantes definitivas en 51 entidades - crédito Cnsc

Qué cambia en el proceso Distrito Capital 7 y Territorial 14

La convocatoria reúne 1.490 empleos que corresponden a 3.228 vacantes definitivas del Sistema General de Carrera Administrativa. Estas plazas pertenecen a entidades del Distrito Capital y de los territorios incluidos en el proceso.

La Comisión informó que las modificaciones necesarias seguirán el trámite establecido en el artículo 10 de los acuerdos rectores de las convocatorias. Ese procedimiento debe ajustarse también a lo previsto en el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015.

Durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, la entidad desarrollará actividades para difundir las condiciones de participación. La información deberá abarcar requisitos, fechas y demás aspectos que se definan para la inscripción.

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En los departamentos incluidos en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, así como en las normas que lo modifiquen o adicionen, la divulgación se hará por redes sociales y medios de comunicación locales o regionales de amplia circulación. La Cnsc dará prioridad a las actividades presenciales en esos territorios.

Distrito Capital 7 y Territorial 14 reúnen 1.490 empleos de carrera administrativa en las modalidades de ascenso y abierto - crédito Infobae

La entidad pidió a los ciudadanos consultar sus canales oficiales para conocer los cambios y la programación que se publique. La resolución señala que el aplazamiento responde a la necesidad de garantizar una difusión amplia entre la población afectada por el movimiento telúrico.

Vacantes previstas en Bogotá

En el Distrito Capital, la mayor cantidad de puestos corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social, que contará con 834 vacantes. De ese total, 55 están reservadas para personas con discapacidad.

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La Secretaría Distrital de Hacienda tendrá 659 vacantes dentro del proceso.

A estas se suman 33 puestos en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

10 en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep).

Las plazas hacen parte de la provisión definitiva de empleos de carrera administrativa. El proceso tendrá modalidades de ascenso, para quienes ya ocupan cargos bajo las condiciones previstas, y abierto, dirigido a otros aspirantes que cumplan los requisitos establecidos.

La Cnsc no informó en el material suministrado una fecha específica para la apertura de inscripciones ni el valor de los derechos de participación. Esos datos serán divulgados antes de que comience la etapa programada para el primer trimestre de 2027.

La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá tendrá 834 vacantes, incluidas 55 reservadas para personas con discapacidad - crédito Cnsc

Los aspirantes deberán estar atentos a las condiciones de cada entidad y empleo cuando la Comisión publique el cronograma actualizado. La divulgación previa buscará que las personas interesadas conozcan el alcance de las vacantes antes de iniciar el periodo de registro.

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Entidades y territorios que participan

El proceso incluye oportunidades en Sucre, Putumayo, Magdalena, Guaviare, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Arauca, Antioquia y Bogotá, entre otros territorios vinculados a las convocatorias.

En Sucre participan la Gobernación, la Alcaldía de Coveñas, la Asamblea Departamental, la Casa de la Cultura Humberto Hernández Sánchez, Imdercov y la Alcaldía de Sincelejo. En Putumayo se incluyen la Gobernación, Indercultura y la Institución Universitaria del Putumayo.

En Guaviare estarán la Gobernación, la Asamblea Departamental, el Instituto de Fomento y Desarrollo Económico e Inder. Guainía participará con la Gobernación y la Alcaldía de Inírida, mientras que Magdalena contará con la Institución Universitaria del Caribe.

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Las convocatorias incluyen entidades de Bogotá, Sucre, Putumayo, Magdalena, Guaviare, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Arauca y Antioquia - crédito Cnsc

La convocatoria también incluye a la Gobernación del Chocó y al Concejo Municipal de Quibdó; la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán, el Colegio Mayor del Cauca y el Instituto Departamental de Deportes. En Córdoba figura Imder de Montería.

En Casanare participan la Gobernación, las alcaldías de Aguazul y Yopal, el Concejo de Yopal, el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, entidades deportivas y la Personería Municipal de Yopal. Arauca estará representada por la Gobernación, la Alcaldía de Arauca, el Instituto de Desarrollo de Arauca e Ittidar.