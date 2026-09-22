México

Cazzu habría solicitado el cuidado unipersonal de Inti en medio del conflicto con Nodal, según Javier Ceriani

La cantante argentina buscaría tomar decisiones sobre salud y educación de la menor sin depender de la autorización del cantante

inti nodal cazzu -México- 24 mayo
Cazzu habría solicitado el cuidado unipersonal de Inti ante la justicia argentina, en medio del cruce de comunicados con Christian Nodal por el amparo contra la Ley Cazzu, (Instagram)
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Cazzu habría solicitado el cuidado unipersonal de su hija Inti ante la justicia argentina, de acuerdo con información revelada por el periodista Javier Ceriani en su programa. El comunicador vinculó esta solicitud con el reciente cruce de comunicados entre la cantante y Christian Nodal por el amparo contra la Ley Cazzu.

El cuidado unipersonal es, según el Código Civil y Comercial de la Nación argentina, el régimen legal en el que un solo progenitor tiene a su cargo la convivencia diaria, la crianza y la vida cotidiana del menor.

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La ley prioriza el cuidado compartido, y esta figura solo se aplica como excepción cuando esa modalidad resulta imposible o perjudicial para el niño.

Ceriani explicó que esta figura no eliminaría los derechos de Nodal sobre decisiones relevantes en la vida de la menor, pues en ese caso el progenitor que no convive mantiene el derecho y deber de mantener una comunicación fluida y un régimen de visitas con el menor.

Las dificultades que atravesaría Cazzu

Ilustración digital con los perfiles de Christian Nodal y Cazzu frente a frente, un mazo de juez y papeles flotantes en el centro.
Los perfiles de Christian Nodal y Cazzu enfrentados junto a un mazo de juez y varios documentos ilustran el conflicto judicial entre ambos cantantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud de cuidado unipersonal se conoce después de meses de conflicto entre ambos padres por los permisos de viaje de Inti fuera de Argentina. Cazzu relató en el podcast Se regalan dudas que, durante una mediación, el abogado de Nodal le advirtió: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

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La cantante aseguró que, en esa misma reunión, el abogado le dijo directamente: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”. Documentos mostrados por Ceriani en abril de 2026 revelaron que Nodal volvió a negar el permiso de viaje días antes de que Cazzu iniciara su gira Latinaje por Estados Unidos, lo que la obligó a recurrir a la justicia argentina, que finalmente autorizó el viaje.

En paralelo, Nodal mantiene una demanda propia ante un juzgado de Jalisco por convivencia, custodia, alimentos y la obtención de nacionalidad mexicana para Inti. El trámite requirió una carta rogatoria enviada a Argentina, promovida el 14 de mayo de 2026 y devuelta diligenciada el 1 de junio del mismo año.

El periodista Javier Ceriani planteó que obtener el cuidado unipersonal representa un reto legal para Cazzu, debido a que Nodal habría mantenido gestos que dificultan probar su ausencia como padre. “Nodal no es tonto y se aseguró de decir que él tiene presencia, porque la ausencia es muy difícil de comprobar si él manda y hace cosas, pero no viene, no viaja y no cumple”, explicó.

¿Cazzu en riesgo? Las posibles consecuencias legales por publicar fotos de Inti tras demanda de Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
¿Cazzu en riesgo? Las posibles consecuencias legales por publicar fotos de Inti tras demanda de Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ceriani cuestionó el valor real de esas acciones. Citó como ejemplo los depósitos de tres mil dólares realizados en el tribunal de Jalisco para la manutención de su hija Cazzu.

El comunicador sostuvo que la solicitud de Cazzu no respondería a un interés económico. “A Cazzu no le interesa el dinero de Nodal, por eso está pidiendo (el cuidado unipersonal). Si a Cazzu le interesara el dinero de Nodal, jamás pediría cuidado unipersonal”, afirmó, y añadió que la cantante buscaría la potestad de tomar decisiones inmediatas sobre educación y salud de la menor sin depender de la autorización del padre.

De obtenerse, el cuidado unipersonal no implicaría que Nodal pierda la patria potestad sobre Inti, la cual, de acuerdo con explicaciones legales previas de la abogada Marcela Torres, solo puede eliminarse mediante un juicio específico de pérdida de patria potestad. Actualmente, la custodia de la niña corresponde a Cazzu, mientras que la patria potestad continúa compartida entre ambos padres.

Una semana de comunicados cruzados entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar

La solicitud de cuidado unipersonal se conoce después de una semana marcada por desmentidos públicos entre las partes. Todo comenzó cuando la abogada Marcela Torres expuso el expediente judicial 1284/2026, que documenta el amparo que Nodal presentó contra la Ley Cazzu.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Luego el equipo legal del cantante respondió con un comunicado donde calificó como falsa la versión de que Nodal buscó frenar la iniciativa y sostuvo que el amparo “no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla” y que solo querían cambiar el nombre.

Torres cuestionó esa versión con el propio texto de la resolución judicial. El proveído del 16 de julio de 2026 describe el acto reclamado por Nodal como “la presentación y promoción de la iniciativa a nivel federal bajo la denominación ‘Ley Cazzu’”, una redacción que, según la abogada, contradice la explicación del comunicado. “Eso no es lo que dice la resolución del juez”, afirmó Torres.

cazzu -México- 18 septiembre
(Captura de pantalla/X)
cazzu -México- 18 septiembre
(Captura de pantalla/X)

Cazzu respondió al día siguiente con un mensaje publicado en sus redes: “Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular una situación que se cae de madura”, escribió la cantante, sin mencionar a Nodal de forma directa. La publicación llegó acompañada de la frase “viéndome obligada a defenderme una vez más”.

En su mensaje, la artista argentina describió el desgaste del litigio. “Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza. Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos”, escribió. Cerró con una reflexión sobre la vulnerabilidad de otras madres en procesos similares: “Si a mí me pueden vulnerar, imaginen como se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Ángela Aguilar con el texto manuscrito "Todo al tiempo de Dios"
Aguilar publicó una breve frase en sus historias de Instagram que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores. (Instagram: Ángela Aguilar)

Ángela Aguilar, esposa de Nodal, se sumó a la secuencia de reacciones en redes sociales al compartir un post que parecía indirecta al caso. El comunicador Javier Ceriani cuestionó esa intervención por tratarse de un conflicto que involucra a una menor de edad y sus dos padres. “Ángela Aguilar no se tiene que meter en los asuntos de su esposo con la madre de su hija, porque hay una menor de edad”, declaró.

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