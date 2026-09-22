Fue operado a corazón abierto el padre de Abelardo de la Espriella: este es el primer comunicado sobre la salud del papá del Presidente

Abelardo de la Espriella Juris pidió oraciones antes de una cirugía cardíaca - crédito abelardodelaespriella53/Instagram

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Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, superó con éxito una operación a corazón abierto que se le realizó en en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.

El procedimiento médico fue informado por la Presidencia de Colombia, mediante un comunicado emitido el martes 22 de septiembre de 2026, argumentando que la operación se realizó satisfactoriamente y que avanza en su proceso de recuperación, acompañado de sus familiares.

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“Nos permitimos informar que el procedimiento quirúrgico al que fue sometido el día de ayer, culminó satisfactoriamente y que se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico”, expresó la Presidencia en la misiva.

Así mismo, agradecieron los mensajes de solidaridad hacia la familia del primer mandatario de los colombianos por el estado de salud del abogado. “El Presidente de la República Abelardo De La Espriella agradece profundamente las numerosas manifestaciones de afecto, solidaridad y buenos deseos recibidas con motivo del estado de salud de su padre”, añadieron.

Comunicado Presidencia - crédito Presidencia de Colombia

En el comunicado, la Presidencia también expresa el agradecimiento del jefe de Estado con el personal médico de la Fundación Cardioinfantil, así como de la ciudadanía en general.

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“El Presidente y su familia expresan un especial agradecimiento al equipo médico, asistencial y humano de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, por su profesionalismo, dedicación y permanente acompañamiento durante este proceso. De igual manera, agradecen a todos los colombianos, amigos y allegados que han estado pendientes de su evolución y que han hecho llegar sus mensajes, oraciones y muestras de cariño”, concluyeron.

Así había informado la cirugía

El procedimiento médico había sido anunciado por Abelardo de la Espriella Juris en una imagen publicada desde la cuenta de Instagram @abelardodelaespriella53. “Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto”, escribió, antes de pedir acompañamiento religioso a sus seguidores.

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La publicación incluyó una fotografía del padre del mandatario, una bandera de Colombia y una pieza titulada “Oración por la sanación de Abelardo de la Espriella Juris”. El mensaje solicitó oraciones por el paciente, su familia y el equipo médico encargado de la intervención.

Padre del presidente colombiano informó que enfrentará una intervención de corazón abierto - crédito abelardodelaespriella53/Instagram

“Ruego a mis seguidores que oren por mí”, expresó De la Espriella Juris. También se dirigió a quienes siguen su actividad digital: “Para que Chao Pescao siga divirtiéndolos”.

La imagen lo muestra con una camisa blanca con la inscripción “Firme por la patria”. El texto religioso pidió por una recuperación pronta, aunque no precisó el diagnóstico que llevó a la cirugía, el hospital donde se realizaría ni el horario exacto del procedimiento.

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El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, que llegó en el helicóptero presidencial y aterrizó en el helipuerto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer. Posteriormente, continuó por vía terrestre con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Movilidad y agentes de Tránsito de Bogotá.

La presencia del presidente motivó controles adicionales en los accesos al centro médico y medidas para facilitar el desplazamiento de la caravana oficial. Las autoridades coordinaron el operativo en el sector de Usaquén para preservar la seguridad durante el acompañamiento a su padre.

La Fundación Cardioinfantil recibió al mandatario después de su llegada al helipuerto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer. Desde ese punto, el recorrido continuó por tierra bajo custodia de las autoridades de movilidad de Bogotá.

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El padre del nuevo presidente de Colombia afirmó que su hijo casi no nace tras un accidente en lancha ocurrido en La Mojana sucreña en 1977 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Perfil del padre de Abelardo de la Espriella

Nacido en Sahagún, Abelardo de la Espriella Juris desarrolló una carrera vinculada con el derecho, la administración estatal, la docencia y la política de Córdoba. Aunque se tituló como abogado, se especializó en derecho notarial, la rama que regula la actividad de los notarios y la formalización de actos jurídicos.

Cursó Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Libre de Bogotá y realizó una especialización en Derecho Procesal. También estudió administración pública en España y se formó en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Santo Tomás.

Su recorrido en la función pública incluyó los cargos de jefe de personal y director administrativo del Ministerio de Agricultura. Más adelante dirigió Mercadeo Exterior de Ganado y Carne, una dependencia relacionada con el comercio de esos productos.

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Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS/Charlie Cordero

También fue asesor jurídico de la Gobernación de Córdoba, diputado de la Asamblea de Córdoba y magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de ese departamento, al que llegó en 1989.

A mediados de los años 80 fue diputado por el Partido Liberal. Cinco años después de ingresar al Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba dejó su cargo para aspirar a la Gobernación, candidatura que presentó en 1994 con el respaldo del Nuevo Liberalismo.

La elección fue ganada por Carlos Buelvas Aldana, candidato apoyado por una alianza de sectores liberales y conservadores. Con los años, De la Espriella Juris mantuvo presencia en el debate público y expresó afinidad con el uribismo.

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