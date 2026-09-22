En video quedó violento atraco con armas de fuego en un restaurante en la autopista Medellín - Bogotá: el gobernador de Antioquia ofreció millonaria recompensa

Asaltantes en motocicleta intimidaron a comensales y huyeron por la antigua vía Guarne-Medellín - crédito @AndresJRendonC/X

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Un video difundido en redes sociales registró un atraco a mano armada contra varios clientes de un restaurante en Guarne, Antioquia. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 21 de septiembre de 2026 en un establecimiento situado sobre la autopista Medellín-Bogotá, según la denuncia ciudadana que acompañó las imágenes.

La grabación muestra la llegada de dos hombres en motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y, junto a su acompañante, ingresó al local con armas de fuego. Ambos intimidaron a las personas que se encontraban en el sitio y les exigieron sus objetos personales.

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Tras tomar las pertenencias de los comensales, los dos sospechosos salieron del restaurante y escaparon en la motocicleta por la antigua vía entre Guarne y Medellín, de acuerdo con la información divulgada junto al video.

Denuncian nuevo atraco en restaurante de Guarne, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

El registro circuló bajo la etiqueta #DenunciaCiudadana y expuso la preocupación de habitantes y comerciantes por los robos en establecimientos comerciales del municipio. La publicación sostuvo que este tipo de hechos representan un riesgo para trabajadores, propietarios y clientes.

La autopista Medellín-Bogotá concentra restaurantes, estaciones de servicio y otros negocios que reciben visitantes de distintos municipios del oriente antioqueño. Por esa razón, el caso generó llamados para reforzar las medidas de seguridad y la presencia de las autoridades en los corredores viales cercanos.

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Hasta el momento, no se reportó información oficial sobre capturas relacionadas con el atraco ni sobre la apertura de una investigación. Las autoridades deberán verificar la identidad de los responsables, la ruta de escape y las circunstancias en las que ocurrió el hurto.

Esto dijo el gobernador de Antioquia sobre el asalto con arma de fuego en Guarne

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la captura y judicialización de los dos hombres señalados de amenazar y robar a una familia en un restaurante de Guarne.

Gobernación de Antioquia ofreció recompensa por atraco a una familia en Guarne - crédito @AndresJRendonC/X

El mandatario divulgó el ofrecimiento a través de su cuenta en X, donde compartió imágenes obtenidas por las cámaras del Nodo Departamental de Seguridad. Según indicó, el sistema registró la secuencia del atraco ocurrido el lunes 21 de septiembre de 2026.

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“Ayúdennos a cazar a estos delincuentes”, escribió Rendón en su publicación. El gobernador ratificó que los sospechosos utilizaron armas de fuego para intimidar a las víctimas antes de tomar sus pertenencia.

Intento de hurto de alcancía en la Catedral Metropolitana de Medellín terminó con el cofre abandonado

La Policía recuperó una alcancía con limosnas que intentaron sacar de la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín tras la eucaristía de las 12:00 del domingo 20 de septiembre de 2026. El recipiente apareció a pocos metros de la entrada del templo, luego de que quienes lo transportaban desistieran de llevárselo.

De acuerdo con la información conocida, varias personas aprovecharon la salida de los asistentes y el movimiento en el sector para retirar el cofre. Lo cubrieron con una bolsa plástica, al parecer para ocultar su contenido mientras se alejaban de la iglesia.

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El peso del objeto frustró el plan. Los sospechosos no lograron avanzar con la alcancía y la abandonaron en el exterior antes de escapar. Personas que advirtieron la bolsa avisaron a los uniformados al descubrir que guardaba el recipiente destinado a recibir las donaciones de los fieles.

Intentaron sacar una alcancía de la Catedral Metropolitana y la abandonaron a pocos metros - crédito Arquidiócesis de Medellín

Los agentes acudieron al lugar y coordinaron el retorno del cofre a la catedral. Como estaba sellado, no fue posible establecer el monto que contenía ni verificar de inmediato si el dinero sufrió alguna alteración durante el traslado.

La investigación se apoya en cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Los registros permitirán determinar la ruta de huida y establecer cuántos participantes intervinieron. Algunos testigos hablaron de dos personas, aunque las autoridades no descartan que hubiera más implicados.

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El párroco de la iglesia, Leonardo Martínez García, confirmó el episodio y mencionó los problemas de seguridad que afectan el entorno del edificio. “Se presentan muchos otros problemas”, afirmó.

El religioso también corrigió una versión inicial sobre el material del cofre. Indicó que la caja no era de mármol italiano, sino de madera.