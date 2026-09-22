Colombia

En video quedó violento atraco con armas de fuego en un restaurante en la autopista Medellín - Bogotá: el gobernador de Antioquia ofreció millonaria recompensa

Una grabación mostró a dos sujetos que ingresaron con armas de fuego al establecimiento y exigieron las pertenencias de quienes estaban allí

Asaltantes en motocicleta intimidaron a comensales y huyeron por la antigua vía Guarne-Medellín - crédito @AndresJRendonC/X

Guardar

Un video difundido en redes sociales registró un atraco a mano armada contra varios clientes de un restaurante en Guarne, Antioquia. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 21 de septiembre de 2026 en un establecimiento situado sobre la autopista Medellín-Bogotá, según la denuncia ciudadana que acompañó las imágenes.

La grabación muestra la llegada de dos hombres en motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y, junto a su acompañante, ingresó al local con armas de fuego. Ambos intimidaron a las personas que se encontraban en el sitio y les exigieron sus objetos personales.

PUBLICIDAD

Tras tomar las pertenencias de los comensales, los dos sospechosos salieron del restaurante y escaparon en la motocicleta por la antigua vía entre Guarne y Medellín, de acuerdo con la información divulgada junto al video.

Denuncian nuevo atraco en restaurante de Guarne, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
Denuncian nuevo atraco en restaurante de Guarne, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

El registro circuló bajo la etiqueta #DenunciaCiudadana y expuso la preocupación de habitantes y comerciantes por los robos en establecimientos comerciales del municipio. La publicación sostuvo que este tipo de hechos representan un riesgo para trabajadores, propietarios y clientes.

La autopista Medellín-Bogotá concentra restaurantes, estaciones de servicio y otros negocios que reciben visitantes de distintos municipios del oriente antioqueño. Por esa razón, el caso generó llamados para reforzar las medidas de seguridad y la presencia de las autoridades en los corredores viales cercanos.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se reportó información oficial sobre capturas relacionadas con el atraco ni sobre la apertura de una investigación. Las autoridades deberán verificar la identidad de los responsables, la ruta de escape y las circunstancias en las que ocurrió el hurto.

Esto dijo el gobernador de Antioquia sobre el asalto con arma de fuego en Guarne

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la captura y judicialización de los dos hombres señalados de amenazar y robar a una familia en un restaurante de Guarne.

Gobernación de Antioquia ofreció recompensa por atraco a una familia en Guarne - crédito @AndresJRendonC/X
Gobernación de Antioquia ofreció recompensa por atraco a una familia en Guarne - crédito @AndresJRendonC/X

El mandatario divulgó el ofrecimiento a través de su cuenta en X, donde compartió imágenes obtenidas por las cámaras del Nodo Departamental de Seguridad. Según indicó, el sistema registró la secuencia del atraco ocurrido el lunes 21 de septiembre de 2026.

Ayúdennos a cazar a estos delincuentes”, escribió Rendón en su publicación. El gobernador ratificó que los sospechosos utilizaron armas de fuego para intimidar a las víctimas antes de tomar sus pertenencia.

Intento de hurto de alcancía en la Catedral Metropolitana de Medellín terminó con el cofre abandonado

La Policía recuperó una alcancía con limosnas que intentaron sacar de la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín tras la eucaristía de las 12:00 del domingo 20 de septiembre de 2026. El recipiente apareció a pocos metros de la entrada del templo, luego de que quienes lo transportaban desistieran de llevárselo.

De acuerdo con la información conocida, varias personas aprovecharon la salida de los asistentes y el movimiento en el sector para retirar el cofre. Lo cubrieron con una bolsa plástica, al parecer para ocultar su contenido mientras se alejaban de la iglesia.

El peso del objeto frustró el plan. Los sospechosos no lograron avanzar con la alcancía y la abandonaron en el exterior antes de escapar. Personas que advirtieron la bolsa avisaron a los uniformados al descubrir que guardaba el recipiente destinado a recibir las donaciones de los fieles.

Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Medellín.
Intentaron sacar una alcancía de la Catedral Metropolitana y la abandonaron a pocos metros - crédito Arquidiócesis de Medellín

Los agentes acudieron al lugar y coordinaron el retorno del cofre a la catedral. Como estaba sellado, no fue posible establecer el monto que contenía ni verificar de inmediato si el dinero sufrió alguna alteración durante el traslado.

La investigación se apoya en cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Los registros permitirán determinar la ruta de huida y establecer cuántos participantes intervinieron. Algunos testigos hablaron de dos personas, aunque las autoridades no descartan que hubiera más implicados.

El párroco de la iglesia, Leonardo Martínez García, confirmó el episodio y mencionó los problemas de seguridad que afectan el entorno del edificio. “Se presentan muchos otros problemas”, afirmó.

El religioso también corrigió una versión inicial sobre el material del cofre. Indicó que la caja no era de mármol italiano, sino de madera.

Temas Relacionados

Atraco armadoArma de fuegoAsalto en restauranteHurto en restauranteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yamit Amat tuvo que ser hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá por una afección respiratoria: esto se sabe de la salud del periodista

El expresentador de noticias tuvo una descompensación y fue remitido al centro médico de la capital colombiana, donde su pronóstico es reservado

Yamit Amat tuvo que ser hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá por una afección respiratoria: esto se sabe de la salud del periodista

Este es el poderoso fusil que encontraron en medio del operativo en el que se dio de baja a alias Cholo, segundo al mando de Los Pachenca: podría derribar helicópteros

Las fuentes indicaron que se trataría de un fusil utilizado en conflictos de Medio Oriente y que habría llegado a Colombia mediante el tráfico de armas

Este es el poderoso fusil que encontraron en medio del operativo en el que se dio de baja a alias Cholo, segundo al mando de Los Pachenca: podría derribar helicópteros

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Investigan la muerte de un hombre durante un operativo policial para detener una riña en Bogotá: uniformados usaron un taser para inmovilizarlo

La Policía Nacional anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra siete oficiales tras las denuncias de familiares de Donovan Balanta Paz por presunto exceso de fuerza durante las labores de control

Investigan la muerte de un hombre durante un operativo policial para detener una riña en Bogotá: uniformados usaron un taser para inmovilizarlo

Abelardo de la Espriella tendría su propia moneda: bañada en oro, con un tigre y las iniciales del presidente

Las especificaciones contemplan monedas de 60 milímetros, con acabados en baño de oro antiguo, las iniciales A.D.L.E. y referencias a los equipos de protección del jefe de Estado

Abelardo de la Espriella tendría su propia moneda: bañada en oro, con un tigre y las iniciales del presidente
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez aclaró su reencuentro con Beéle tras rumores de reconciliación y sorprendió con confesión sobre su futuro con Jake Castro: “Son momentos de papá y mamá”

Cara Rodríguez aclaró su reencuentro con Beéle tras rumores de reconciliación y sorprendió con confesión sobre su futuro con Jake Castro: “Son momentos de papá y mamá”

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Luis Díaz tiene toda la confianza del Bayern Múnich, aseguró el presidente del club alemán: “Si marca goles, seremos imbatibles”

Santa Fe no podrá jugar la final del fútbol femenino en El Campín y realizó fuerte crítica por la administración del estadio: “No resulta aceptable”

Eduardo Méndez aclaró cuál sería la sede de la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Cali: “El fútbol femenino cobra valor”

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica