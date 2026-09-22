Colombia

Por qué Ricardo Roa está arrendando su lujoso apartamento en el norte Bogotá: estas serían las razones detrás de la decisión del expresidente de Ecopetrol

El apartamento, ubicado en el edificio Entre Parques, en exclusivo sector de El Chicó, cuenta con un área de 400 metros cuadrados y una terraza privada, además de otras adecuaciones que aumentarían su valor en el mercado

La defensa de Ricardo Roa ha sostenido que la compra se realizó de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS - Google Maps
La defensa de Ricardo Roa ha sostenido que la compra se realizó de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS - Google Maps
Guardar

En medio de la controversia que causó la decisión del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, de poner en arriendo su apartamento en el norte de Bogotá, se conoció en la mañana del martes 22 de septiembre las razones que estarían detrás de esta determinación. Y todo cuando se especula con su posible salida del país, información que ha sido desmentida por sus apoderados.

De acuerdo con Semana, el inmueble, que cuesta más de $2.700 millones y que será cedido al que logre pagar $40 millones al mes, no puede ser vendido por Roa. Lo anterior, debido a los líos judiciales que afronta el extitular de la estatal petrolera por la adquisición de este espacio, pues uno de los procesos judiciales que afronta el exfuncionario es por el presunto tráfico de influencias.

PUBLICIDAD

El penthouse 901 del edificio Entre Parques, en el sector del Museo del Chicó, volvió a generar atención tras aparecer en una oferta de arriendo por $40 millones mensuales - crédito @pizoestudio/Instagram
El penthouse 901 del edificio Entre Parques, en el sector del Museo del Chicó, volvió a generar atención tras aparecer en una oferta de arriendo por $40 millones mensuales - crédito @pizoestudio/Instagram

En efecto, la propiedad está bajo la mirada de la Fiscalía, mientras busca un espacio más pequeño tras los escándalos judiciales que rodean la compra del inmueble: el 901, que según el expediente del ente acusador fue adquirido por $1.800 millones, en lo que sería, al parecer, un presunto “intercambio de favores” con el coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera.

Cabe señalar que el apartamento pertenecía formalmente a la empresa Princeton International: compañía creada en un paraíso fiscal y que es controlada por el empresario petrolero Serafino Iácono; no obstante, según la investigación, el exdirectivo usó su influencia para presionar a la filial Hocol y beneficiar de esta manera a Gaxi ESP S.A.S., una firma vinculada al exuniformado Mancera.

PUBLICIDAD

¿Qué otros motivos llevarían a Ricardo Roa a arrendar el lujoso Penthouse?

Asimismo, según supo el citado medio por intermedio de una persona cercana al exdirector de Ecopetrol, otro de los motivos por los que Roa quiere cambiar de residencia es que está buscando un apartamento de menor tamaño en el norte de la capital. El cambio también ocurre en medio de un distanciamiento con el que era su pareja, Julián Caicedo, que ahora vive en otra ciudad.

La Fiscalía imputó a Ricardo Roa por la presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente 2022, con excesos de $1.388 millones en primera vuelta y $276 millones en segunda - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Además de la comisión del presunto delito de tráfico de influencias, Ricardo Roa afronta un proceso penal por la presunta violación de topes en la campaña de Gustavo Petro, en 2022 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Es válido precisar que Caicedo es administrador de negocios internacionales, en una relación que empezó a mediados de 2018, pero salió a la luz a mediados de 2023, a la par de que se supo cómo el joven firmó de manera simultánea dos contratos con el Estado: en enero de 2023 como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y otro contratista de la institución Pascual Bravo en Medellín.

¿En qué va el proceso penal contra Ricardo Roa?

La investigación penal, ya tuvo una consecuencia procesal, pues Roa fue imputado el 11 de marzo de 2026 por posible tráfico de influencias y no aceptó los cargos. La Fiscalía sostuvo que habría usado su cargo para obtener beneficios durante la adquisición del lujoso inmueble: que fue presentado por la inmobiliaria Pizo como “el penthouse más exclusivo de Museo Chicó”.

Y es que según el ente acusador, la propiedad fue comprada en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos. Para la Fiscalía, el valor comercial era de 2.727 millones de pesos, una diferencia de 927 millones que equivaldría al 34% del valor del inmueble, lo que causó alerta entre los entes de control, al hacerse pública la manera en que habría sido comprado este apartamento por Roa.

La pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tendría injerencia en decisiones de la compañía, así como intereses en sus negocios - crédito julianccanoc/Instagram
Julián Caicedo, conocido como la pareja de Ricardo Roa, se habría distanciado del exalto directivo y residiría en otra ciudad distinta a Bogotá - crédito julianccanoc/Instagram

El Penthouse 901 está ubicado en el edificio Entre Parques, en el sector de El Chicó, y tiene 400 metros cuadrados, además de 190 metros cuadrados de terraza privada. Este espacio cuenta con tres habitaciones, cada una con baño, y admite la construcción de una cuarta; además de incluir un family room, chimeneas, cocina italiana, jacuzzi, pérgolas y, de la misma forma, comedor al aire libre.

Aunque Roa habita actualmente el apartamento que ahora busca arrendar, lo cierto es que busca nuevo inquilino. Según las escrituras conocidas públicamente, el inmueble fue adquirido inicialmente por Roca BI S. A. S., una sociedad de Roa y Caicedo, su pareja; en una operación que fue anulada y, dos días después, el apartamento quedó escriturado solo a nombre del exdirectivo.

Temas Relacionados

Ricardo RoaExpresidente de EcopetrolApartamento Ricardo RoaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

El “Perfume” habló sobre el segundo ciclo de Néstor Lorenzo tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que comenzará en la doble fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

En plena playa, capturaron a alias Gonzalito, señalado de secuestrar a una pareja de turistas mexicanos en Cartagena

El hecho ocurrió el 15 de agosto de 2025, cuando las dos víctimas abordaron una lancha en la isla de Tierrabomba con destino a Cartagena. Cuatro hombres las habrían retenido a mitad del recorrido y les exigieron $1.800.000 bajo la amenaza de arrojarlas al mar

En plena playa, capturaron a alias Gonzalito, señalado de secuestrar a una pareja de turistas mexicanos en Cartagena

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Policías simularon detener a un hombre para que sorprendiera a su novia con una propuesta de matrimonio: este es el video

Los dos oficiales se acercaron a un hombre y simularon detenerlo antes de ponerlo de rodillas frente a su pareja y los asistentes al restaurante

Policías simularon detener a un hombre para que sorprendiera a su novia con una propuesta de matrimonio: este es el video

Fue operado a corazón abierto el padre de Abelardo de la Espriella: este es el primer comunicado sobre la salud del papá del Presidente

La intervención se realizó este lunes 21 de septiembre en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, donde permanece bajo observación médica

Fue operado a corazón abierto el padre de Abelardo de la Espriella: este es el primer comunicado sobre la salud del papá del Presidente
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

Manuel Medrano se pronunció sobre polémico comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Ser hombre siempre ha sido un privilegio”

Manuel Medrano se pronunció sobre polémico comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Ser hombre siempre ha sido un privilegio”

Cara Rodríguez aclaró su reencuentro con Beéle tras rumores de reconciliación y sorprendió con confesión sobre su futuro con Jake Castro: “Son momentos de papá y mamá”

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Deportes

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe podría jugar en el estadio Metropolitano de Techo la final de la Liga Femenina: esto fue lo que dijo la Alcaldía de Bogotá

Dimayor aclaró si la empresa de Mauricio Correa fue la seleccionada para competirle a Win Sports en la puja por los derechos de televisión del FPC

Teófilo Gutiérrez confirmó su retiro como futbolista profesional, y agradeció a las personas que lo acompañaron: “No es fácil decir adiós”