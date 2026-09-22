Por qué Ricardo Roa está arrendando su lujoso apartamento en el norte Bogotá: estas serían las razones detrás de la decisión del expresidente de Ecopetrol

La defensa de Ricardo Roa ha sostenido que la compra se realizó de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS - Google Maps

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En medio de la controversia que causó la decisión del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, de poner en arriendo su apartamento en el norte de Bogotá, se conoció en la mañana del martes 22 de septiembre las razones que estarían detrás de esta determinación. Y todo cuando se especula con su posible salida del país, información que ha sido desmentida por sus apoderados.

De acuerdo con Semana, el inmueble, que cuesta más de $2.700 millones y que será cedido al que logre pagar $40 millones al mes, no puede ser vendido por Roa. Lo anterior, debido a los líos judiciales que afronta el extitular de la estatal petrolera por la adquisición de este espacio, pues uno de los procesos judiciales que afronta el exfuncionario es por el presunto tráfico de influencias.

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El penthouse 901 del edificio Entre Parques, en el sector del Museo del Chicó, volvió a generar atención tras aparecer en una oferta de arriendo por $40 millones mensuales - crédito @pizoestudio/Instagram

En efecto, la propiedad está bajo la mirada de la Fiscalía, mientras busca un espacio más pequeño tras los escándalos judiciales que rodean la compra del inmueble: el 901, que según el expediente del ente acusador fue adquirido por $1.800 millones, en lo que sería, al parecer, un presunto “intercambio de favores” con el coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera.

Cabe señalar que el apartamento pertenecía formalmente a la empresa Princeton International: compañía creada en un paraíso fiscal y que es controlada por el empresario petrolero Serafino Iácono; no obstante, según la investigación, el exdirectivo usó su influencia para presionar a la filial Hocol y beneficiar de esta manera a Gaxi ESP S.A.S., una firma vinculada al exuniformado Mancera.

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¿Qué otros motivos llevarían a Ricardo Roa a arrendar el lujoso Penthouse?

Asimismo, según supo el citado medio por intermedio de una persona cercana al exdirector de Ecopetrol, otro de los motivos por los que Roa quiere cambiar de residencia es que está buscando un apartamento de menor tamaño en el norte de la capital. El cambio también ocurre en medio de un distanciamiento con el que era su pareja, Julián Caicedo, que ahora vive en otra ciudad.

Además de la comisión del presunto delito de tráfico de influencias, Ricardo Roa afronta un proceso penal por la presunta violación de topes en la campaña de Gustavo Petro, en 2022 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Es válido precisar que Caicedo es administrador de negocios internacionales, en una relación que empezó a mediados de 2018, pero salió a la luz a mediados de 2023, a la par de que se supo cómo el joven firmó de manera simultánea dos contratos con el Estado: en enero de 2023 como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y otro contratista de la institución Pascual Bravo en Medellín.

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¿En qué va el proceso penal contra Ricardo Roa?

La investigación penal, ya tuvo una consecuencia procesal, pues Roa fue imputado el 11 de marzo de 2026 por posible tráfico de influencias y no aceptó los cargos. La Fiscalía sostuvo que habría usado su cargo para obtener beneficios durante la adquisición del lujoso inmueble: que fue presentado por la inmobiliaria Pizo como “el penthouse más exclusivo de Museo Chicó”.

Y es que según el ente acusador, la propiedad fue comprada en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos. Para la Fiscalía, el valor comercial era de 2.727 millones de pesos, una diferencia de 927 millones que equivaldría al 34% del valor del inmueble, lo que causó alerta entre los entes de control, al hacerse pública la manera en que habría sido comprado este apartamento por Roa.

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Julián Caicedo, conocido como la pareja de Ricardo Roa, se habría distanciado del exalto directivo y residiría en otra ciudad distinta a Bogotá - crédito julianccanoc/Instagram

El Penthouse 901 está ubicado en el edificio Entre Parques, en el sector de El Chicó, y tiene 400 metros cuadrados, además de 190 metros cuadrados de terraza privada. Este espacio cuenta con tres habitaciones, cada una con baño, y admite la construcción de una cuarta; además de incluir un family room, chimeneas, cocina italiana, jacuzzi, pérgolas y, de la misma forma, comedor al aire libre.

Aunque Roa habita actualmente el apartamento que ahora busca arrendar, lo cierto es que busca nuevo inquilino. Según las escrituras conocidas públicamente, el inmueble fue adquirido inicialmente por Roca BI S. A. S., una sociedad de Roa y Caicedo, su pareja; en una operación que fue anulada y, dos días después, el apartamento quedó escriturado solo a nombre del exdirectivo.

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