Colombia

En plena playa, capturaron a alias Gonzalito, señalado de secuestrar a una pareja de turistas mexicanos en Cartagena

El hecho ocurrió el 15 de agosto de 2025, cuando las dos víctimas abordaron una lancha en la isla de Tierrabomba con destino a Cartagena. Cuatro hombres las habrían retenido a mitad del recorrido y les exigieron $1.800.000 bajo la amenaza de arrojarlas al mar

Captura de alias Gonzalito en una playa de Cartagena. El hombre, señalado de ser integrante de la organización delictiva Los Corales vinculada a extorsiones contra extranjeros - crédito @PoliciaCtagena/X

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La captura de alias Gonzalito cerró la búsqueda del cuarto presunto integrante de Los Corales, grupo señalado por el secuestro extorsivo de dos turistas mexicanos durante un trayecto marítimo entre Tierrabomba y Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó el lunes 21 de septiembre que el joven, de 23 años, fue detenido por orden judicial en playas de un sector turístico de la ciudad. La Fiscalía General de la Nación participó en el procedimiento.

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Las autoridades lo requieren por el delito de secuestro extorsivo y lo consideran el último sospechoso pendiente de captura dentro de la investigación.

El hecho ocurrió el 15 de agosto de 2025, cuando las dos víctimas abordaron una lancha en la isla de Tierrabomba con destino a Cartagena. Cuatro hombres las habrían retenido a mitad del recorrido y les exigieron $1.800.000 bajo la amenaza de arrojarlas al mar.

Capturados alias Gonzalito, último integrante de ‘Los Corales’, responsables del secuestro extorsivo de dos ciudadanos mexicanos, quienes fueron amenazados con ser arrojados al mar si no pagaban una exigencia económica - crédito Policía Nacional
Capturados alias Gonzalito, último integrante de ‘Los Corales’, responsables del secuestro extorsivo de dos ciudadanos mexicanos, quienes fueron amenazados con ser arrojados al mar si no pagaban una exigencia económica - crédito Policía Nacional

El operativo fue ejecutado por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional. Tras la detención, alias Gonzalito quedó a disposición de la autoridad competente para que continúe el proceso judicial.

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La Policía sostuvo que el trabajo investigativo permitió establecer su ubicación y su presunta participación en el secuestro. También indicó que el detenido tiene una anotación judicial previa por lesiones personales.

Los captores habrían llevado un datáfono portátil para cobrar el dinero exigido a las turistas. Ante las amenazas, las víctimas aceptaron hacer la transacción durante el recorrido en alta mar.

Después del pago, las dos ciudadanas mexicanas fueron dejadas en un embarcadero ubicado detrás del hospital de Bocagrande. Allí lograron contactar a una patrulla de vigilancia, cuyos agentes las orientaron para formalizar la denuncia.

La investigación determinó que Los Corales presuntamente ofrecían planes turísticos a visitantes extranjeros interesados en recorrer la zona insular. Luego, según las autoridades, los retenían, los amenazaban y les exigían dinero para liberarlos.

Los delincuentes utilizaron una lancha para retener a las víctimas y un datáfono portátil para concretar el pago ilícito - crédito Policía Nacional
Los delincuentes utilizaron una lancha para retener a las víctimas y un datáfono portátil para concretar el pago ilícito - crédito Policía Nacional

Antes de la captura de alias Gonzalito, las autoridades detuvieron a otros tres presuntos miembros de la organización el 11 de octubre de 2025. Los procedimientos se realizaron de forma simultánea en Tierrabomba y en la isla de San Andrés y Providencia.

En Tierrabomba fueron capturados alias El Bebo y alias El Gago. En San Andrés y Providencia fue detenido alias El Camarón, de acuerdo con la información entregada por la Policía.

Una semana después, el juez 18 con funciones de control de garantías de Cartagena impuso medida de aseguramiento intramural contra los tres procesados, quienes fueron enviados a la Cárcel de Ternera por su presunta relación con el secuestro extorsivo agravado de la pareja de turistas mexicanos.

El teniente coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, afirmó que la captura forma parte de las acciones contra las estructuras dedicadas a este delito.

La captura de alias Gonzalito cerró la búsqueda del cuarto presunto integrante de Los Corales, grupo señalado por el secuestro extorsivo de dos turistas mexicanos durante un trayecto marítimo entre Tierrabomba y Cartagena - crédito Ungrd
La captura de alias Gonzalito cerró la búsqueda del cuarto presunto integrante de Los Corales, grupo señalado por el secuestro extorsivo de dos turistas mexicanos durante un trayecto marítimo entre Tierrabomba y Cartagena - crédito Ungrd

“La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones investigativas y operativas encaminadas a contrarrestar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión”, manifestó Salgado.

El oficial añadió que el propósito de esos operativos es garantizar “la seguridad, tranquilidad y protección del patrimonio económico de los ciudadanos”.

La Policía Nacional pidió a la comunidad denunciar cualquier hecho vinculado con extorsiones a través de la línea 165 del Gaula y aportar información que ayude a identificar y ubicar a quienes intimidan a la población.

Con la captura de alias Gonzalito, las autoridades completaron las detenciones de los cuatro hombres vinculados de manera preliminar con el secuestro extorsivo de las turistas mexicanas. Ahora, la Fiscalía deberá avanzar en la judicialización de los implicados y sustentar ante los jueces los elementos que los relacionarían con Los Corales y con la modalidad denunciada.

El caso también vuelve a poner el foco sobre los riesgos para los visitantes en recorridos marítimos y zonas insulares de Cartagena.

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