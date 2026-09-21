Diputado demandado por Nodal por Ley Cazzu le responde: “Es un tema de coraje que trae contra su expareja”

Los detalles sobre la demanda que Nodal emprendió contra la Ley Cazzu. Créditos: Cuartoscuro - IG, Cazzu

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El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar respondió al amparo promovido por Christian Nodal contra la Ley Cazzu y afirmó que el recurso legal “no procede, porque es una iniciativa y contra iniciativas no proceden amparos”.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que hasta el momento no ha recibido notificación oficial del proceso que se interpuso en su contra, al ser quien hizo la propuesta a nivel federal.

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Núñez Aguilar reveló que se enteró del amparo a través de medios especializados en espectáculos, no por vía judicial. “Yo tuve conocimiento a través de medios de comunicación que manejan espectáculos. No nos han notificado nada, pero pronto vamos a preguntar también en el Congreso a ver si hay alguna notificación contra nuestra persona o partido”, declaró durante su visita al Congreso de Michoacán el pasado viernes.

Diputado Ernesto Núñez le responde a Nodal tras demanda por Ley Cazzu. (TikTok: Dhalyla Dávila)

Además, el diputado atribuyó la reacción del cantante a un conflicto personal con su expareja. “Yo creo que se lo tomó personal, es un tema de coraje que trae contra su expareja y allá que se hagan bolas”, afirmó Núñez Aguilar en entrevista con medios locales. Precisó que esperará a recibir la notificación oficial del amparo antes de “proceder con la contestación legal correspondiente”.

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Qué es lo que reclama el amparo de Nodal

El equipo legal de Christian Nodal asegura que el amparo que interpuso “no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”. En pocas palabras, dicen que Nodal no está peleando contra la Ley Cazzu, sino contra cómo se usó la historia de su hija Inti para impulsarla, por lo que busca que le cambien el nombre a la iniciativa.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, el expediente judicial, con número 1284/2026, cuenta otra historia. El documento del 16 de julio de 2026 señala que lo que Nodal reclamó fue “la presentación y promoción de la iniciativa a nivel federal bajo la denominación ‘Ley Cazzu’”. Es decir, según el propio papel del juzgado, sí fue contra la iniciativa como tal, no solo contra el nombre. El juez rechazó la demanda porque la ley todavía no existe: sigue siendo una propuesta, y no puede afectar a nadie de forma directa todavía.

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Aquí está la contradicción: el comunicado de Nodal dice que solo peleó por el nombre, pero el documento judicial dice que peleó contra la promoción misma de la ley. Esa diferencia fue justo lo que señaló la abogada Marcela Torres, quien mostró el documento en sus redes sociales.

“Eso no es lo que dice la resolución del juez”, dijo Torres. Según ella, si lo que en realidad quería Nodal era cuestionar el uso de la historia de su hija, debió demandar por daño moral, no ampararse contra la iniciativa completa.

Resolución de juez contradice versión de Nodal sobre Ley Cazzu, afirma la abogada Marcela Torres, luego de que el cantante afirmara que sólo busca impugnar el nombre de la iniciativa y la “narrativa estigmatizante” sobre su hija. (Instagram: Marcela Torres)

Diputado acusa mal asesoramiento legal y niega que la ley tenga un destinatario particular

Núñez Aguilar sostuvo que Nodal habría recibido orientación jurídica deficiente al promover un recurso contra una propuesta que todavía no ha sido aprobada. “En todo caso, él ni siquiera se llama Cazzu, ¿no? Pero bueno, yo creo que la tomó personal”, señaló el legislador.

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El diputado insistió en que la iniciativa no está dirigida contra el cantante ni contra ningún caso particular. “Esta iniciativa no es contra él, es contra todos aquellos padres que son irresponsables y contra todos aquellos padres que son ausentes y que tienen este derecho sobre los menores. Eso no puede ser posible”, explicó.

Núñez Aguilar atribuyó la viralidad de la propuesta a un fenómeno más amplio que el caso particular de Nodal y Cazzu. Explicó que la atención mediática responde “a la gran cantidad de casos similares que se registran, no solo en México, sino en todo Latinoamérica”.

Sobre la exposición mediática que ha generado el litigio, el diputado restó importancia al efecto de visibilidad para su propuesta legislativa. “No, pues nos da fama. La verdad es que lo que nos debe ocupar es el derecho de la niñez, y es en lo que vamos a trabajar”, sostuvo.

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Qué propone exactamente la Ley Cazzu

(Captura de pantalla)

Posteriormente, el diputado publicó un mensaje en Facebook en el que defendió los principios de la iniciativa. “Si una mamá o un papá dejó de cumplir con sus responsabilidades, su ausencia no debería convertirse después en una herramienta para frenar el futuro de sus hijos”, escribió.

Núñez Aguilar compartió una serie de infografías en las que detalla el alcance de la propuesta. El material plantea la pregunta central de la iniciativa: “¿Qué pasa cuando un progenitor ausente todavía puede frenar decisiones sobre sus hijos?”.

Las infografías describen el problema que busca atender la ley: que un progenitor “puede abandonar sus responsabilidades y, aun así, su autorización seguir siendo necesaria” para decisiones sobre sus hijos, como viajes nacionales o internacionales, cambios de residencia y trámites de identidad.

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La propuesta contempla “mecanismos más ágiles y accesibles”, con el interés superior de la niñez como criterio principal, autorizaciones de movilidad de amplia temporalidad en determinados casos y control judicial en todos los procedimientos.

Internautas han creado la Ley Cazzu. (Captura de pantalla)

Sobre cómo se acreditaría el incumplimiento parental, la iniciativa plantea desarrollar criterios que consideren registros de personas deudoras alimentarias morosas, constancias de incumplimiento alimentario y el incumplimiento reiterado de crianza o convivencia. “No es algo al aire, se acredita con elementos”, señala el material.

El diputado aclaró en el mismo contenido lo que la ley no propone: no busca “quitar automáticamente la patria potestad” ni “permitir viajar con los hijos sin ningún control legal”. La decisión “permanecería sujeta a control judicial”.

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La propuesta surgió originalmente en el Congreso de Michoacán por iniciativa de la diputada Sandra Arreola, del Partido Verde Ecologista de México, quien posteriormente impulsó su traslado al ámbito federal. El nombre de la iniciativa retoma el caso de Cazzu como referencia pública del problema que busca atender la legislación.

Cazzu rompe el silencio: “Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente”

(Captura de pantalla/X)

La cantante Cazzu publicó un mensaje en su cuenta de X el 18 de septiembre, un día después del comunicado del equipo legal de Nodal, en el que denunció haber sido silenciada durante el conflicto legal. La publicación estuvo acompañada de la frase “viéndome obligada a defenderme una vez más...”.

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“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular una situación que se cae de madura”, escribió la cantante argentina.

La artista explicó que optó por no imponer restricciones de expresión a la otra parte. “Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. Todavía no sé si acerté”, agregó en su publicación.

(Captura de pantalla/X)

Cazzu también describió el desgaste que atraviesa en el litigio. “Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza. Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos”, sostuvo.

La cantante afirmó que los ataques en su contra han aumentado, aunque aseguró que ya no puede denunciarlos, y reiteró que continuará apoyando iniciativas destinadas a proteger a madres y mujeres. Cerró su mensaje con una reflexión sobre la vulnerabilidad de otras madres en situaciones similares. “Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen como se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”, enfatizó.