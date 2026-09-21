Federico Gutiérrez arremetió contra Daniel Quintero por Afinia: aseguró que EPM pierde $1,5 billones al año

Federico Gutiérrez cuestionó decisiones adoptadas durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. - crédito Infobae

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó al exmandatario Daniel Quintero por la situación de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de que Noticias RCN divulgara declaraciones de un testigo de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la contratación y una supuesta negociación relacionada con la gerencia de la compañía.

A través de sus redes sociales, Gutiérrez aseguró que la decisión de EPM de ingresar a la Costa Caribe mediante Afinia fue adoptada durante la administración de Quintero y sostuvo que detrás de esa operación habría existido una intención de afectar a la empresa pública.

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“La peor decisión que ha tomado EPM en su historia, fue tomada durante la Alcaldía de los que se robaron a Medellín”, escribió el alcalde, antes de referirse directamente a Daniel Quintero y a su hermano, Miguel Quintero.

En la misma publicación, Gutiérrez afirmó que la entrada de EPM a la Costa Caribe con Afinia habría tenido como propósito, según su señalamiento, “robarse la empresa”. El mandatario utilizó además la expresión “GDO ‘Los Hermanitos Q’” para referirse a los hermanos Quintero.

Gutiérrez aseguró que EPM pierde $1,5 billones al año por Afinia

Uno de los principales señalamientos del alcalde estuvo relacionado con las pérdidas que, según afirmó, representa Afinia para EPM.

“Hoy, EPM (o sea toda Medellín) pierde $1,5 billones de pesos al año en Afinia”, manifestó Gutiérrez en su publicación.

El mandatario agregó que, a su juicio, la situación estaría afectando las finanzas de la empresa pública y escribió: “Está desangrando la empresa”.

Gutiérrez atribuyó esa situación a decisiones adoptadas durante la administración de Quintero y responsabilizó a quienes señaló como integrantes de la estructura que denominó “Los Hermanitos Q”.

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Gutiérrez afirmó que la filial representa pérdidas anuales para EPM y cuestionó su manejo durante la anterior administración. - crédito @FicoGutierrez/X

El señalamiento sobre los cinco millones de dólares

En su publicación, Gutiérrez también se refirió a las declaraciones entregadas ante la Fiscalía por Misael Alberto Cadavid, exdirector de Bomberos de Itagüí y testigo mencionado en la investigación divulgada por el medio.

El alcalde aseguró que, “según testigos de la Fiscalía”, los Ortega le habrían pagado cinco millones de dólares a Daniel Quintero para poner como gerente a Javier Lastra y posteriormente direccionar la contratación.

La afirmación de Gutiérrez está relacionada con el testimonio de Cadavid presentado por Noticias RCN. De acuerdo con esa versión, la gerencia de Afinia habría sido negociada por cinco millones de dólares, con una participación del 70% de William y Sebastián Ortega y del 30% de un grupo de inversionistas venezolanos.

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Cadavid también aseguró que William Ortega le habría manifestado que le iban a entregar el manejo de Afinia por parte de Daniel Quintero y que posteriormente apareció el nombre de Javier Lastra para ocupar la gerencia.

Las afirmaciones hacen parte de testimonios entregados a las autoridades y fueron presentadas por Noticias RCN como parte de una investigación. No constituyen por sí mismas una decisión judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Gutiérrez pidió atención a las investigaciones

En su mensaje, el alcalde también cuestionó que, pese a las pruebas y testimonios que, según él, existen dentro de las investigaciones, los señalados no estén privados de la libertad.

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“No entiendo cómo es que ante tantas pruebas no están en la cárcel”, escribió Gutiérrez.

El mandatario cerró la publicación atribuyendo a los señalados responsabilidad por los perjuicios que, según su versión, habría sufrido Medellín y afirmó que son varias las personas involucradas en los hechos investigados.

El pronunciamiento se produjo después de otra publicación realizada por Gutiérrez aproximadamente una hora antes, en la que se refirió nuevamente al proceso contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde.

“Se les está cerrando el cerco a la GDO los Hermanitos Q. Esta semana debe ser enviado a la cárcel el hermanito Miguel Quintero y su socio”, escribió el alcalde.

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Gutiérrez agregó que el lunes 21 de septiembre a las 2:00 p. m. se realizaría una audiencia en la que, según anunció, se revelarían más pruebas como víctimas, y pidió a sus seguidores estar atentos a la investigación divulgada por el noticiero ya mencionado.

El alcalde anunció nuevas pruebas para la audiencia relacionada con el proceso contra Miguel Quintero. - crédito @FicoGutierrez/X

Qué reveló Noticias RCN sobre el testimonio de Misael Cadavid

El informe presentó las declaraciones de Misael Alberto Cadavid, exdirector de Bomberos de Itagüí y testigo de la Fiscalía, quien habló de una presunta estructura de comisiones a cambio de contratos y una supuesta negociación de cargos durante la administración de Daniel Quintero.

Según su testimonio, en febrero de 2020 Miguel Quintero lo habría citado en Copacabana para ofrecerle la gerencia del Hospital General de Medellín, con la condición de entregar contratos de medicamentos, aseo, vigilancia, alimentación e insumos. Posteriormente, Cadavid aseguró que Álex Flórez, entonces concejal de Medellín, le habría mencionado una suma de $1.000 millones relacionada con el cargo. Flórez negó cualquier relación con esos hechos.

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Cadavid también relató presuntos pagos asociados a contratos y aseguró que en uno de ellos se habría exigido el 20% del valor. Según su declaración, el dinero era entregado en efectivo y mencionó retiros mediante cheques de aproximadamente $50 millones. En ese contexto, señaló a Álvaro Villada y mencionó a Juan Cardona como encargado de llevar una contabilidad paralela.

Misael Alberto Cadavid entregó a la Fiscalía declaraciones sobre presuntas irregularidades en contratos y la gerencia de Afinia. - crédito Misael Cadavid/Facebook

El capítulo de Afinia dentro de la investigación

Otro apartado del informe se concentró en Afinia, filial de EPM. Cadavid aseguró que la gerencia de la compañía habría sido negociada. En su relato aparece Javier Lastra, quien posteriormente fue gerente de Afinia. Cadavid afirmó que participó en una reunión entre Lastra y los hermanos Ortega, en la que se habrían planteado compromisos relacionados con la contratación. El medio también mostró un chat en el que presuntamente el entonces alcalde Daniel Quintero envió la hoja de vida de Lastra al gerente del Grupo EPM.

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El testigo mencionó además al contratista Emilio Tapia y afirmó que habría intervenido en conversaciones relacionadas con el nombramiento de Lastra en agosto de 2021.

El medio señaló que Sebastián Ortega está imputado y que la Fiscalía solicitaría una medida de aseguramiento en su contra. También informó que Ortega negó haber participado en las presuntas negociaciones de cargos y haber recibido dinero de contratos públicos. Los señalamientos divulgados corresponden a testimonios y versiones que deberán ser valorados dentro de las respectivas actuaciones judiciales.