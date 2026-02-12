Viajar a la Antártida nunca fue tan fácil: todo lo que necesitas saber antes de visitar el gran continente blanco

Imagen de la Antártida. (Ingrassia/Victor Edgardo)

La Antártida es, sin duda, uno de los territorios sobre los que más mitos existen. El continente blanco, situado en el hemisferio sur del planeta, fue descubierto en el año 1820. Desde entonces, han surgido numerosas leyendas y curiosidades que rodean su historia y su naturaleza extrema.

Una de las informaciones más extendidas es que, para poder viajar allí, solo se puede hacer mediante expediciones científicas. Sin embargo, esta afirmación está muy alejada de la realidad. En los últimos años, el turismo antártico se ha incrementado de manera notable, convirtiéndose en un destino muy exótico.

Aunque no es un sitio que recibe turismo de manera masiva, es innegable que cada vez se convierte en una opción más factible para miles de personas. Para conocer más en profundidad la Antártida y todos los detalles que debemos tener en cuenta antes de viajar, Infobae se ha puesto en contacto con Jeremy Clubb, director de Antarctica Cruises y especialista en la materia.

¿Qué personas pueden viajar a la Antártida?

A pesar de la creencia generalizada de que solo pueden viajar científicos, lo cierto es que no es así. Cualquier persona puede visitar la Antártida, sin un límite de edad establecido por las autoridades, aunque la IAATO (Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida) recomienda un mínimo de 5 años. Los operadores turísticos pueden fijar sus propias restricciones, que suelen oscilar entre los 8 y los 12 años de edad mínima.

Para participar en los cruceros de expedición, la principal exigencia física es la capacidad de subir y bajar de las lanchas Zodiac, que se emplean para los desembarcos. Las excursiones suelen incluir caminatas por superficies resbaladizas, mientras que actividades como kayak, esquí o montañismo son opcionales.

Monte Terror, volcán de la Antártida. (Wikipedia)

¿Se necesita algún permiso especial para viajar a la Antártida?

Los viajeros que quieren visitar la Antártida desde alguno de los más de 50 países firmantes del Tratado Antártico necesitan un permiso especial. En la mayoría de los casos, los operadores turísticos se encargan de gestionar este requisito, por lo que los visitantes no suelen enfrentar complicaciones. Quienes planean un viaje independiente, aunque es poco frecuente, deben tramitar el permiso por su cuenta.

El objetivo de este permiso es proteger el ecosistema antártico. Además, la Antártida no exige pasaporte para ingresar, pero sí lo requieren los países de tránsito, como pueden ser Argentina o Chile.

¿Es recomendable ir en grupos grandes o pequeños?

La Antártida recibe tanto a viajeros en solitario como a parejas, grupos de amigos y familias de varias generaciones. Las opciones de viaje incluyen microcruceros y barcos de mayor capacidad, lo que permite adaptarse a diferentes preferencias.

Para quienes buscan permanecer junto a su grupo, es importante considerar que las lanchas Zodiac suelen llevar entre 10 y 12 personas y que la IAATO establece un máximo de 20 pasajeros por guía durante las actividades en tierra.

¿Cuántos días es recomendable ir y qué tipo de turismo se hace?

Lo más recomendable, siempre que tu capacidad económica te lo permita, es de 10 a 14 días. Sin embargo, existen itinerarios más cortos, de 6 a 8 días, que incluyen vuelos para aprovechar mejor la estancia, así como opciones de hasta 21 días para quienes desean explorar zonas más remotas.

El turismo se rige por directrices que limitan el acceso a determinadas zonas con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y preservar hábitats sensibles, restringiendo el acceso a científicos en áreas especialmente protegidas.

Entrevista a Begoña Alday, la altelta que prepara un 'IronHuman' en la Antártida.

Viajar a la Antártida se ha convertido en una posibilidad real para cualquier persona que busque una experiencia única en uno de los lugares más remotos del planeta. Aunque persisten muchos mitos sobre su acceso y sus normas, la realidad es que el continente ofrece opciones adaptadas a distintos perfiles de viajeros, siempre bajo estrictas medidas de protección ambiental.