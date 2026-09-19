La vez que el 19-S detuvo el Clásico Nacional entre América y Chivas

(Foto: Cuartoscuro)

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El 19 de septiembre quedó marcado en México por dos terremotos ocurridos con décadas de diferencia, pero el de 2017 dejó una huella particular también en el futbol mexicano.

A nueve años de aquel movimiento telúrico, este sábado 19 de septiembre de 2026, América y Chivas vuelven a encontrarse en una fecha que inevitablemente recuerda lo ocurrido aquella tarde.

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En ese entonces, el Clásico Nacional estaba a pocos días de celebrarse, pero las circunstancias obligaron a detener la actividad futbolística y modificar los planes de una de las rivalidades más importantes del país.

El sismo cambió los planes; la taquilla se destino para apoyar

El 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1 ocurrió a las 13:14 horas, con epicentro en los límites de Puebla y Morelos.

La Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca registraron víctimas mortales y daños materiales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en la Ciudad de México se reportaron 228 fallecimientos, además de 74 en Morelos y 45 en Puebla.

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Figuras deportivas expresaron apoyo y solidaridad con las víctimas de la tragedia.

En medio de esa emergencia, el partido entre América y Chivas, programado originalmente para el sábado 23 de septiembre, fue pospuesto.

La decisión se tomó apenas un día después del terremoto y tuvo entre sus motivos evitar distraer a los elementos de seguridad y Protección Civil que participaban en las labores de atención y apoyo posteriores al desastre.

El encuentro no fue simplemente eliminado del calendario. También se anunció que la taquilla del Clásico Nacional sería destinada a labores de reconstrucción en las zonas afectadas.

De esta manera, el partido pasó de ser un acontecimiento deportivo programado a convertirse también en una actividad vinculada con la respuesta ante la emergencia.

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La suspensión formó parte de un contexto más amplio en el que la actividad de la Liga MX tuvo que detenerse mientras continuaban las labores de auxilio. El futbol quedó temporalmente en segundo plano ante las necesidades provocadas por el terremoto.

Edificio tras el terremoto en Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.

América remontó ante Chivas cuando finalmente se jugó

El Clásico Nacional correspondiente a aquella jornada se disputó finalmente el 18 de octubre de 2017, casi un mes después del sismo. El Estadio Azteca volvió a recibir el encuentro pendiente, con la particularidad de que la taquilla fue destinada a los damnificados.

El partido se pospuso para octubre de aquel entonces. (redes sociales)

Sobre el terreno de juego, Chivas consiguió ponerse en ventaja durante el segundo tiempo. Carlos Cisneros marcó al minuto 55 para colocar el 1-0 a favor del conjunto rojiblanco.

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La reacción del América llegó en cuestión de minutos. Oribe Peralta consiguió el empate al 71′, y apenas dos minutos después, Renato Ibarra completó la remontada para establecer el 2-1 definitivo.

Así, el partido que había quedado suspendido por una emergencia nacional terminó disputándose en un escenario completamente distinto al previsto originalmente.

El resultado fue una victoria del América, pero el contexto hizo que aquella edición del Clásico Nacional quedara asociada inevitablemente con los acontecimientos del 19 de septiembre.

Hoy, nueve años después, América y Chivas vuelven a enfrentarse precisamente en 19 de septiembre, una coincidencia que recupera aquel episodio de 2017.

El partido de este sábado se juega recordando dichas circunstancias, la fecha marca un acontecimiento fuera del deporte que modificó el calendario del futbol mexicano y convirtió aquel Clásico en uno de los encuentros más particulares de la historia reciente de la rivalidad.

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El estadio "Azulcrema" en la Ciudad de México recibirá el esperado clásico nacional a las 21 horas de este sábado.

¿A qué hora y dónde ver el América vs. Chivas en México?

El Clásico Nacional de este sábado 19 de septiembre de 2026 comenzará a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, con el Estadio Banorte como escenario. El encuentro corresponde a la Jornada 9 del Apertura 2026 y tendrá transmisión en México a través de Canal 5 y TUDN, mientras que también podrá seguirse mediante ViX.