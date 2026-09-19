Estos son los beneficios de enterrar hojas de laurel en las macetas de tu casa

Una hoja de laurel ideal para enterrar en una maceta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Enterrar una hoja de laurel en la tierra de las macetas es una práctica de jardinería que gana popularidad entre quienes cuidan plantas de interior. El método consiste en colocar la hoja seca bajo el sustrato para aprovechar los compuestos que libera durante su descomposición. No sustituye un fertilizante ni un insecticida, pero funciona como complemento de los cuidados habituales.

La técnica se recomienda principalmente para plantas de interior, aunque también puede aplicarse en macetas de exterior o en jardineras pequeñas. El laurel contiene aceites esenciales y compuestos aromáticos que se liberan poco a poco conforme la hoja se degrada en la tierra.

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Por qué el laurel repele insectos y hormigas

Los beneficios del laurel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma intenso del laurel es la razón principal por la que jardineros aficionados recurren a este truco. Sus hojas contienen sustancias volátiles que generan un ambiente menos atractivo para ciertos insectos, entre ellos las hormigas.

Algunos de los efectos que se le atribuyen incluyen:

Reducir la presencia de hormigas alrededor de la maceta.

Disuadir a pequeñas plagas que suelen instalarse en la superficie del sustrato.

Generar un aroma persistente que actúa como barrera natural.

Complementar —no reemplazar— tratamientos específicos contra plagas.

Es importante aclarar que una sola hoja no resuelve una infestación. Si una planta ya presenta una plaga considerable, el laurel enterrado no sustituye un insecticida ni un tratamiento dirigido.

El laurel aporta materia orgánica al descomponerse

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la hoja se degrada dentro de la tierra, pasa a formar parte de la materia orgánica del sustrato. Este proceso libera pequeñas cantidades de nutrientes que la planta puede absorber junto con el resto del riego y el abono habitual.

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Entre los aportes que genera la descomposición de la hoja destacan:

Incorporación gradual de materia vegetal al sustrato.

Mejora leve en la retención de humedad de la tierra circundante.

Estímulo indirecto a la actividad microbiana del suelo.

Complemento económico a los fertilizantes convencionales.

El efecto es progresivo. La hoja no libera todos sus compuestos de golpe, sino que los va cediendo a lo largo de varias semanas mientras se descompone.

Cómo enterrar la hoja de laurel correctamente

Sigue estos pasos para usar el laurel en tus macetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicar el truco no requiere herramientas ni productos adicionales. Basta con tomar una hoja seca de laurel y enterrarla a unos centímetros de profundidad, cerca de las raíces pero sin tocarlas directamente.

Los pasos básicos son los siguientes:

Seleccionar una hoja de laurel seca, no fresca. Hacer un pequeño hoyo en el sustrato, alejado del tallo principal. Colocar la hoja y cubrirla con tierra. Regar normalmente para favorecer el proceso de descomposición. Reponer la hoja cada cierto tiempo, cuando ya se haya degradado por completo.

La cantidad importa. Colocar varias hojas al mismo tiempo no potencia el efecto: el objetivo es que la degradación sea progresiva y no genere una acumulación innecesaria de materia vegetal que pueda favorecer hongos.

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Diferencia entre enterrar la hoja y colocarla sobre la tierra

Una mujer sostiene una maceta blanca con una planta de hojas verdes en el interior de una habitación iluminada junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos variantes del método y cada una cumple una función distinta. Enterrar la hoja favorece el aporte de materia orgánica y extiende el efecto repelente en el tiempo, porque el contacto directo con la tierra húmeda acelera la liberación de compuestos.

Colocar hojas secas sobre la superficie del sustrato, en cambio, se usa cuando el objetivo es exclusivamente repeler insectos que caminan sobre la tierra, como hormigas. En este caso la hoja no se descompone tan rápido y su función es más superficial.

Algunas recomendaciones para elegir la variante adecuada:

Si la planta tiene problemas de hormigas visibles en la superficie, colocar las hojas encima del sustrato.

Si se busca un aporte nutricional adicional, enterrar la hoja cerca de las raíces.

Combinar ambos métodos en casos donde se quiera un efecto integral.

Evitar el contacto directo de la hoja con tallos o raíces sensibles.

Qué plantas se benefician más de este truco

Una planta Monstera de grandes hojas verdes decora una habitación luminosa junto a una ventana, donde el sol proyecta sombras alargadas sobre la pared y el suelo de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método se recomienda principalmente para plantas de interior, donde el control de plagas suele ser más complicado por la falta de depredadores naturales de insectos. Las macetas ubicadas en balcones o terrazas también pueden beneficiarse, aunque el efecto es más notorio en espacios cerrados.

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Entre las plantas donde suele aplicarse con frecuencia están:

Plantas ornamentales de hoja verde, como potos o costillas de Adán.

Suculentas y cactus, siempre en cantidades mínimas.

Hierbas aromáticas cultivadas en maceta.

Plantas de flor que suelen atraer pulgones u hormigas.

En todos los casos, el laurel funciona como una medida preventiva y no como solución definitiva ante una plaga ya instalada.

Qué no hay que esperar del laurel enterrado

El truco es sencillo y económico, pero tiene límites claros que conviene tener presentes antes de aplicarlo como única estrategia de cuidado. No reemplaza el riego adecuado, la luz necesaria ni los fertilizantes específicos para cada tipo de planta.

Tampoco debe considerarse un insecticida en sentido estricto. Su efecto es disuasivo y gradual, no inmediato ni total frente a una infestación avanzada.

Puntos a considerar antes de confiar exclusivamente en este método:

No elimina plagas ya establecidas en la planta.

No sustituye fertilizantes formulados para cada especie.

Su efecto varía según el tipo de sustrato y la humedad de la maceta.

Funciona mejor como complemento dentro de una rutina de cuidado integral.

El laurel enterrado en las macetas se mantiene como una alternativa casera, sin costo adicional, para quienes buscan reforzar el cuidado de sus plantas sin recurrir de inmediato a productos químicos.

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