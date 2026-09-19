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Kim Kardashian y Lewis Hamilton convierten una cena en Londres en una lección de moda de alto impacto

El vestido efecto escultura de la empresaria y el estilismo oversized del piloto de Fórmula 1 dialogaron entre transparencias, sastrería amplia y una paleta neutra a la salida de un emblemático restaurante

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron fotografiados tras una cena en Estiatorio Milos, en Regent Street, Londres (Splash News/The Grosby Group)
Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron fotografiados tras una cena en Estiatorio Milos, en Regent Street, Londres (Splash News/The Grosby Group)
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Las calles de Londres se convirtieron en el escenario de una de las postales más comentadas del año cuando la alta costura de la televisión estadounidense y la velocidad de la Fórmula 1 caminaron del brazo a la salida del emblemático restaurante Estiatorio Milos, en Regent Street. Tras compartir veladas en el Lago de Como y en el restaurante Ferdi en París, Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron fotografiados saliendo de una cena en la capital británica.

Aunque mantenían una amistad desde hace más de una década, su vínculo se transformó en un romance a comienzos de 2026 tras una escapada privada a Estelle Manor, en los Cotswolds, antes de hacer oficial su relación en Instagram durante el mes de junio.

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El atuendo nocturno captado por las cámaras destaca por una cuidada armonía visual fundamentada en la oposición de formas. Mientras ella apostó por la tensión, el ajuste extremo y las líneas orgánicas ceñidas al cuerpo, él equilibró la composición mediante volúmenes amplios, prendas estructuradas y capas de alta densidad textil.

La clave para que ambos universos convivan sin competir radicó en una paleta cromática neutra, donde predominaron los tonos beige, gris melange, marengo y negro. Esta elección de color permitió que las proporciones sean las verdaderas protagonistas del conjunto.

La pareja coordinó sus estilismos con una paleta de beige, gris y negro, sin recurrir a prendas idénticas (Splash News/The Grosby Group)
La pareja coordinó sus estilismos con una paleta de beige, gris y negro, sin recurrir a prendas idénticas (Splash News/The Grosby Group)

El vestido escultura de Kim Kardashian y la ilusión óptica

En esta aparición en Regent Street, Kardashian reafirmó su dominio del minimalismo arquitectónico luciendo un vestido largo de manga larga confeccionado en tejido elástico semitransparente en tono beige claro (nude). La prenda actuó como una segunda piel que se moldeó a su anatomía, prolongando su figura hasta el suelo.

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El elemento visual más impactante del diseño fueron dos franjas negras horizontales y gruesas ubicadas estratégicamente en el torso y la cintura. Estas bandas crearon un efecto de ilusión óptica similar al cut-out, acentuando la clásica silueta de reloj de arena y añadiendo un toque futurista.

Para no romper la continuidad de la prenda, Kim eligió stilettos de punta fina alineados al tono del vestido, logrando una línea vertical limpia que estiliza sus piernas. En esta ocasión estrenó un flequillo acompañado por un recogido alto de acabado despeinado, lo que aporta una frescura idónea para una cita nocturna. Completó el estilismo con unas gafas de sol extragrandes y oscuras que reforzaron esa estética imponente que caracteriza sus salidas públicas.

El volumen urbano y la sastrería monocromática de Lewis Hamilton

Por su parte, Lewis Hamilton desplegó su faceta como referente indiscutible del streetwear de lujo mediante un estilismo completamente gris de proporciones holgadas e inspiración vanguardista.

La pieza central de su atuendo fue una chaqueta corta con cremallera confeccionada en lana gruesa de tono gris melange. Destacó por el corte acampanado de sus mangas, las cuales cayeron de forma fluida y holgada sobre sus manos, aportando un dramatismo estilístico poco convencional en la moda masculina tradicional.

En la parte inferior, el piloto lució pantalones plisados de tiro alto y pierna ancha con estampado de raya diplomática en tono gris marengo. La prenda generó un movimiento sofisticado a cada paso que complementó con la soltura de la chaqueta.

Para darle peso y carácter al conjunto, incorporó calzado de suela gruesa (chunky) en color negro. Sus accesorios estuvieron meticulosamente seleccionados: una gorra de terciopelo colocada hacia atrás, gafas de sol rectangulares y pendientes de diamantes que cerraron una propuesta urbana impecable.

La fuerza de esta imagen a la salida de Estiatorio Milos no radicó en vestirse iguales, sino en entender cómo complementar las siluetas. La fluidez y el volumen de Lewis equilibraron la rigidez ceñida de Kim, creando un impacto visual limpio, moderno y de alta sofisticación que redefine la vestimenta de pareja en la cultura popular contemporánea.

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