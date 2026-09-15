España

La hermana de la estudiante española asesinada en México pide justicia: “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie”

La joven ha afirmado que Claudia Tacoronte no supo hasta que estuvo en Morelos que otras alumnas de la misma universidad habían sido asesinadas en los últimos meses

“Que, por favor, encuentren a ese tío”: el reclamo de la hermana de Claudia tras el asesinato de la estudiante española.

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El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México, continúa siendo investigado. La joven llevaba menos de un mes en el estado de Morelos cuando fue presuntamente asaltada por un hombre cerca de la Casa de la Cultura de Cuautla.

En la Universidad de Granada (UGR), donde Claudia, natural de Gran Canaria, cursaba el último curso de Educación Infantil, continúa la conmoción y el centro ha decidido cancelar la estancia de otras tres estudiantes españolas que hacían un Erasmus en Morelos, después de conocerse que en la misma universidad mexicana han sido asesinadas en siete meses otras tres alumnas.

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Lara Tacoronte, hermana de la víctima, ha compartido a través de redes sociales un vídeo de repulsa por el asesinato de Claudia, en el que exige justicia por su crimen, que se investigue el caso y que “por favor, encuentren a ese tío”.

Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. A 14 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España). (Arsenio Zurita / Europa Press)
Minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. (Arsenio Zurita/Europa Press)

“Mi hermana tenía 21 años. Estaba estudiando en Granada Educación Infantil. Hace menos de un mes, tres semanas, se fue a México de intercambio. Y anoche alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo. Él fue detrás de ella. Le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, por lo visto. Sin ningún tipo de justificación ni excusa”, relata la joven.

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Lara ha denunciado públicamente que nadie hubiese avisado previamente a su hermana de que en la misma universidad se habían producido ya otros tres asesinatos. No fue hasta que llegó allí cuando se enteró de lo sucedido. “Ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo. A ellos no les hacía gracia que estuviese ahí, pero aún así ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos”.

“Vivimos en una sociedad enferma”

La hermana de Claudia niega que estén recibiendo apoyo y acompañamiento por parte de las autoridades y administraciones. “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie”, ha explicado, más allá de las comunicaciones que han mantenido con respecto al papeleo.

Estudiantes de la Universidad de Morelos realizan un homenaje por la estudiante española asesinada. (REUTERS/Margarito Pérez Retana)
Estudiantes de la Universidad de Morelos realizan un homenaje por la estudiante española asesinada. (REUTERS/Margarito Pérez Retana)

Según el testimonio de Lara, además, tampoco han recibido información con respecto a las circunstancias del asesinato de su hermana, sino que se ha enterado a través de los medios de comunicación: “¿Qué necesidad tienes de apuñalar a alguien porque te da la gana? O sea, porque sí, porque no hay ningún motivo. Ella no hizo nada. Simplemente salió corriendo. Buscó ayuda y el tío fue a rematarla. Encima ese señor está por ahí suelto, en algún sitio de México, viviendo la vida y con un móvil nuevo, supongo".

“No tengo palabras, no sé que decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma llena de gente que es inhumana”, ha afirmado Lara. “De verdad que me parece increíble. ¿Tenemos que normalidad que se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Tenemos que normalizar que esto se algo común, que haya gente así, que tú vayas por la calle y de repente te puedan clavar un cuchillo y te mueras así?“.

La gobernadora de Morelos apunta a “avances significativos” en la investigación

Margarita González Saravia, gobernadora del estado mexicano de Morelos, ha señalado que se han realizado “avances significativos” en la investigación del asesinato de la estudiante y que “darán con el responsable” del crimen.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos durante el homenaje a Claudia Tacoronte. (REUTERS/Margarito Perez Retana)
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos durante el homenaje a Claudia Tacoronte. (REUTERS/Margarito Perez Retana)

“Estamos en coordinación con la Fiscalía del estado de Morelos, pero también con el Consulado de España. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia. Como Gobierno del estado, nuestra responsabilidad es actuar con firmeza y dar respuestas”, ha señalado en redes sociales.

El asesinato de Claudia se investiga como un posible feminicidio, por lo que Fernando Blumenkron, fiscal general de Morelos, ha señalado que todas las actuaciones realizadas hasta el momento se han hecho con perspectiva de género. Por ahora, todas las líneas de investigación continúan abiertas, incluida la de un posible robo.

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