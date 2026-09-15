Asesinan a balazos a ciudadano estadounidense en Mazatlán, Sinaloa

Un ciudadano estadounidense fue asesinado en Mazatlán. (Redes sociales)

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Un ciudadano estadounidense identificado como Steve “N”, de alrededor de 45 años, murió a balazos la tarde de este lunes 14 de septiembre en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán, en un ataque que se registra como el cuarto homicidio del día en el puerto sinaloense.

De acuerdo con la información de medios locales, el hombre se encontraba afuera de un negocio de mariscos sobre la Avenida Bicentenario, casi esquina con la calle Toma de Zacatecas, cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones.

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Con este crimen, Mazatlán acumula tres asesinatos en cuestión de horas durante la misma jornada, ocurridos de manera casi simultánea, de acuerdo con Noroeste.

Qué se sabe del ataque

Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos de la zona alertaron sobre detonaciones de arma de fuego alrededor de las 17:30 horas. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar por Meganoticias, hombres armados dispararon contra la víctima mientras se encontraba en la vía pública, cerca del cruce con la calle Coronel Ángel Fierro.

Otras versiones también apuntaron a que el hombre aparentemente se encontraba barriendo un negocio de tacos al momento de los disparos.

Agentes de investigación señalaron que el hombre tenía algún tiempo como vecino de la zona. Paramédicos de Bomberos Veteranos Mazatlán confirmaron en el sitio que la víctima ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

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Elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina Armada de México y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el perímetro. Agentes preventivos delimitaron la escena con cinta amarilla mientras la circulación vial sobre la Bicentenario permanecía cerrada.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado aseguró casquillos percutidos como evidencia. Tras el trabajo pericial, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que familiares acudan a identificarlo legalmente.

Suman cuatro homicidios en Mazatlán durante el mismo lunes

El lunes se registraron al menos cuatro homicidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque contra el estadounidense fue el cuarto registrado en el puerto en menos de un día. La jornada violenta comenzó desde temprano en la colonia Libertad, donde un hombre murió a balazos mientras circulaba en motocicleta.

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Minutos antes del ataque en la Francisco Villa, otra persona fue asesinada dentro del Panteón Municipal número 4, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en el interior del cementerio, alrededor de las 15:30 horas. La víctima permanece sin identificar.

Un tercer homicidio ocurrió en la colonia Francisco I. Madero, sobre la avenida Pino Suárez, donde además una mujer resultó herida, de acuerdo con Debate.

Los homicidios de este lunes ocurren dos días después de que 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México llegaran al puerto el domingo para reforzar la vigilancia.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con ninguno de los cuatro ataques registrados este lunes en Mazatlán. Tampoco las autoridades estadounidenses se han manifestado por los hechos recientes.