Gobierno abre investigación contra Liga Mx por posible abuso de poder de mercado en la eliminación del ascenso y descenso

La Comisión Nacional Antimonopolio atiende los llamados de aficionados y la carta presentada por Jorge Álvarez Máynez, en la que se señalan posibles conductas anticompetitivas dentro del futbol mexicano. (X@LigaBBVAMX)

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La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) mantiene desde hace meses un monitoreo sobre reportes periodísticos y denuncias de aficionados relacionadas con posibles prácticas que afectarían la competencia en el futbol mexicano.

Después de revisar los hechos ocurridos en este periodo, la autoridad concluye que existen los elementos para iniciar una investigación sobre el abuso de poder de mercado del futbol profesional en México.

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Hasta el momento, la dependencia no ha precisado los hechos que motivaron la apertura de la investigación, aunque el procedimiento se da un mes después de que Jorge Álvarez Máynez enviara una carta en la que cuestionó las inconsistencias relacionadas con el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Otro de los temas que podría estar relacionado con la investigación es la multipropiedad en el futbol mexicano, pues la práctica permite que una misma persona o grupo empresarial tenga participación en más de un club dentro de la competencia.

Tras la reciente venta de Atlas, los casos que permanecerían bajo este esquema serían los de Pachuca y León, equipos que pertenecen al mismo grupo propietario, pero autoridad no ha confirmado si este asunto forma parte de la indagatoria.

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El caso de Jorge Álvarez Máynez

Jorge mandó una carta a la CNA denunciando abuso de poder en la manera en que opera el futbol mexicano (Jesúe Abraham Aviles)

La investigación ocurre un mes después de que Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial y actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, enviara una carta a la Comisión Nacional Antimonopolio por el tema del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Dicha solicitud surgió tras las declaraciones de Francisco Iturbide Cera, presidente ejecutivo de la Liga MX, quien reconoció públicamente que el modelo deportivo anunciado por la Federación Mexicana de Futbol contempla “una liga cerrada de franquicias”.

La carta mandada por Jorge Máynez dice lo siguiente:

“Jorge Álvarez Máynez, por mi propio derecho y en mi calidad de ciudadano mexicano señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en Louisiana #113, esquina Nueva York, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, y autorizando para tales efectos, indistintamente a los CC Juan Manuel Ramírez Velasco, Fernanda Isabel Saud Maldonado, Axel Reyna Mendoza, Imelda Lara Islas, Eduardo Yair Martínez Díaz, Karla Álvarez González, Luis Alonso Fernández Colosio y César Eduardo Carpio Hernández, con el debido respeto comparecemos para exponer:

“Con fundamento en los artículos 1°, 4°, 5°, 8°, 25, 28, 35 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a solicitar se analicen e investiguen los posibles actos monopólicos y las violaciones a principios y derechos constitucionales que pudieran derivarse de la eliminación del sistema de ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX, por parte de la Federación Mexicana de Futbol".

El político mexicano considera que la eliminación o suspensión indefinida del ascenso y descenso en el futbol mexicano crea una “barrera de entrada” que favorece a los clubes ya establecidos en la Liga MX y reduce las posibilidades de competencia para otras instituciones e inversionistas.

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Finalmente, Máynez sostiene que la eliminación o suspensión de este sistema de competencia tiene efectos negativos para jugadores, patrocinadores, proveedores y aficionados, pues restringen sus oportunidades de participar en la Primera División.

Cuál podrá ser la sanción para la Liga Mx

Esta podría ser la sanción económica para la Liga Mx. (REUTERS/Cristian De Marchena)

El inicio de la investigación no implica que la Comisión Nacional Antimonopolio haya determinado la existencia de prácticas monopólicas ni atribuye responsabilidad a algún agente económico.

Si la indagatoria y un eventual procedimiento posterior acreditan alguna conducta anticompetitiva, el Pleno de la CNA podrá imponer sanciones de hasta 10% de los ingresos anuales de los responsables. También podrá ordenar la corrección o eliminación de las prácticas identificadas.

La Comisión Nacional Antimonopolio sostiene que busca asegurar que los beneficios de la competencia lleguen a la población y evitar que los mercados se vean afectados por conductas que limiten la participación de otros competidores.

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Jorge Máynez da detalles sobre la investigación

Jorge Máynez explica en qué consiste la investigación de la CNA hacia la Liga Mx.

La investigación busca determinar si existen prácticas monopólicas relativas que vulneren la Ley Federal de Competencia Económica.

Dicho proceso tendrá una duración de 30 a 120 días hábiles con posibilidad de tres ampliaciones de hasta 120 días cada una.

La autoridad podrá solicitar información, realizar visitas de verificación, citar a declarar y practicar inspecciones.

Cualquier persona podrá aportar información durante el periodo de investigación.

La nueva pirámide del futbol mexicano

Esta es la nueva pirámide del futbol mexicano. (X / LIGA BBVA MX)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó en agosto un nuevo modelo deportivo que plantea cambios en la estructura del futbol nacional.

El plan fue aprobado por las Asambleas de la FMF y la Liga MX, y su aplicación comenzará de forma gradual a partir de 2027.

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La propuesta reorganizó las categorías profesionales y buscó fortalecer la relación entre ellas. La nueva pirámide deportiva quedó integrada por la Liga Expansión MX como el primer nivel debajo de la Liga MX, seguida por la Liga Premier y la Liga TDP. El Sector Amateur se mantuvo como la base de formación de futbolistas.

La FMF planteó que cada división conservara sus propias características, aunque formaría parte de un sistema con mayores vínculos deportivos y administrativos. El proyecto también buscó abrir espacios de desarrollo para clubes y jugadores de las distintas categorías.

Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, señaló que la Asamblea de Dueños modificó el mecanismo para ingresar a la Primera División. A partir de ese modelo, los clubes deberán cumplir con los requisitos establecidos para obtener un lugar, como ocurrió con Atlante.

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El directivo añadió que la posibilidad de aplicar otro esquema de incorporación a la Liga MX podrá revisarse cuando se concrete la centralización de los derechos de transmisión.

Aunque la Liga MX y el resto de la pirámide operarán bajo estructuras diferenciadas, el modelo contempló una conexión deportiva entre ambas.

Entre las medidas previstas estuvieron los torneos de Copa, competencias conjuntas, filiales de clubes de Primera División, inversión en infraestructura y programas de formación y proyección de talento.