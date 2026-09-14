México

Cómo quitar el olor a saliva de las almohadas: truco fácil y barato

Antes de resignarte a dormir con ese olor conviene saber qué lo provoca y cómo resolverlo con algo que seguramente ya está en la alacena

Mujer durmiendo sobre una almohada blanca con una mancha húmeda en la imagen izquierda y seca en la derecha.
El olor a saliva aparece cuando bacterias descomponen proteínas sobre la tela húmeda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El desagradable olor a saliva en las almohadas no lo provoca la saliva en sí, sino las bacterias que descomponen sus proteínas mientras se seca sobre la tela, un proceso similar al que genera el mal olor del sudor.

El método para eliminarlo combina tres pasos: aplicar bicarbonato de sodio sobre la zona con olor, remojarla en agua fría, lavarla con agua tibia y secarla al sol.

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Universidades como la Estatal de Iowa y la Estatal de Kansas, en Estados Unidos, documentan cada etapa. Conviene aplicarlo apenas se detecta el olor, antes de que se intensifique con el uso.

Fotografía dividida en dos partes con una almohada blanca manchada a la izquierda y una almohada limpia a la derecha.
Espolvorear bicarbonato sin frotar evita dañar las fibras de la almohada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1: reposo con bicarbonato en polvo mínimo por tres horas

Se retira la funda de la almohada y se localiza la zona con olor a saliva.

Sobre esa área se espolvorea bicarbonato de sodio de forma generosa, sin frotar, para no dañar las fibras de la tela.

El bicarbonato debe dejarse actuar entre tres horas y toda la noche, según la intensidad del olor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bicarbonato es un neutralizador natural que elimina el mal olor desde la raíz, en lugar de solo ocultarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese tiempo de reposo permite que el polvo absorba tanto la humedad como las partículas responsables del mal olor.

Pasado ese tiempo, se aspira o cepilla el exceso de bicarbonato de la superficie.

Paso 2: remojar en frío antes de lavar en tibio evita fijar el olor

Antes de meter la funda a la lavadora, conviene remojarla en agua fría durante algunos minutos. La Universidad de Kentucky explica que ese remojo inicial ayuda a soltar los residuos de saliva de la tela, algo que se dificulta si se usa agua caliente desde el principio.

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Un contenedor transparente de plástico lleno de agua tiene una almohada blanca sumergida sobre una mesada cerca de una lavadora.
Se debe remojar la almohada en agua fría, no en agua caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es lavar la funda con un detergente líquido común, de preferencia uno que en el empaque indique que sirve para residuos de origen biológico, como sudor o secreciones corporales, de acuerdo con la Extensión de la Universidad Estatal de Kansas.

El lavado se hace en agua tibia, nunca caliente, siguiendo las instrucciones del fabricante de la almohada.

Las fundas de algodón admiten temperaturas más altas que las sintéticas, por lo que revisar la etiqueta evita dañar la tela o encoger el material antes de terminar el proceso.

Infografía con ilustraciones de manos sosteniendo una almohada, un recipiente con agua y hielo, una lavadora, un lavabo y una etiqueta.
La almohada completa necesita un lavado cada tres o seis meses, dependiendo del uso y del cuidado diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: secado al sol

El último paso es el secado: la exposición directa al sol ayuda a reducir bacterias residuales en la tela sin necesidad de productos adicionales.

Si el clima no permite el secado exterior, una secadora en ciclo bajo cumple una función similar, aunque con menor efecto sobre las bacterias.

Almohada blanca sujeta con tres pinzas de madera en un tendedero exterior rodeado de vegetación.
Revisar la etiqueta del fabricante evita dañar el material al lavarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuándo lavar las fundas y las almohadas completas

Se recomienda lavar sábanas y fundas de almohada una vez por semana, mientras que la almohada completa solo necesita un lavado cada seis meses, según la Extensión de la Universidad Estatal de Utah.

También puede lavarse la almohada entera cada tres meses, según la Extensión de la Universidad de Purdue. Es importante revisar la etiqueta, pues algunas almohadas de espuma suelen no tolerar la agitación de la lavadora.

Manos de persona metiendo una almohada blanca en una lavadora de carga frontal con la puerta abierta. Cesto de ropa en segundo plano.
Actuar apenas se detecta el olor evita que se intensifique con el uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre ambas recomendaciones también depende del uso: quien sudo más durante la noche, come en la cama o duerme con mascotas debe acercarse al extremo más frecuente del rango.

Nunca mezclar bicarbonato con vinagre sobre la misma zona

Algunos portales sugieren combinar bicarbonato con vinagre para reforzar la limpieza de textiles.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) advierte que esta combinación genera sustancias inestables que pueden irritar piel, ojos, nariz y pulmones.

Manos sostienen un frasco y una cuchara de madera con polvo blanco frente a prendas blancas y una lavadora abierta.
No debe mezclarse bicarbonato con otros limpiadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación del organismo mexicano es aplicar ambos productos por separado: primero uno, dejar que actúe por completo y retirarlo, y solo después aplicar el otro, nunca de forma simultánea sobre la misma superficie de la almohada.

Ventilar el espacio durante la limpieza reduce el riesgo de inhalar vapores concentrados de cualquiera de los dos productos.

El mismo principio que recomienda la UNAM contra los olores en casa

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de la UNAM aplica una lógica similar en su manual de limpieza del hogar, utilizando el bicarbonato de sodio como neutralizador de olores.

La institución recomienda colocar un recipiente abierto con bicarbonato de sodio para absorber olores en espacios cerrados, como el refrigerador.

Ilustración de un refrigerador abierto con bicarbonato de sodio personificado combatiendo monstruos verdes de mal olor con espada y escudo. Contiene alimentos.
El bicarbonato de sodio puede usarse en distintos lugares del hogar para combatir malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo es el mismo que actúa sobre la funda de una almohada: el bicarbonato es alcalino y neutraliza los ácidos que generan las bacterias, sin necesidad de gastar en productos costosos.

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