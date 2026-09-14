Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el presupuesto para 2027 y es de casi $60 billones más que el presentado por Gustavo Petro: dónde se incrementará el gasto

El Ejecutivo elevó al Congreso una propuesta fiscal de $635 billones, con recursos para pensiones, salud y educación superior, además de acciones contra estructuras criminales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó el presupuesto para 2027, denominado “Presupuesto de la Verdad”, que asciende a $635 billones, junto con medidas de reactivación económica, seguridad ciudadana, inversión pública y control institucional.

Según informó el Gobierno, la iniciativa contempla financiar $281 billones mediante endeudamiento, una suma equivalente al 44% del total proyectado. El plan también asigna $155 billones al pago del servicio de la deuda y establece un programa de austeridad estatal por $17,4 billones.

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“El monto presupuestal proyectado asciende a $635 billones de pesos, de los cuales $281 billones (correspondientes al 44%) se financiarán mediante endeudamiento público, destinarán $155 billones al servicio de la deuda y se contempla un plan de austeridad estatal estimado en $17,4 billones”, precisó el Gobierno.

Según informó el Gobierno, la iniciativa contempla financiar $281 billones mediante endeudamiento, una suma equivalente al 44% del total proyectado - crédito Presidencia

Según lo anunciado por el Ejecutivo, la propuesta incorpora partidas destinadas a sectores que registraban faltantes de recursos. El sistema pensional recibiría $6,5 billones, el área de salud tendría $2 billones y la educación superior pública contaría con $700.000 millones adicionales.

El presupuesto incorpora recursos para pensiones, salud y educación pública

El proyecto deberá seguir su trámite ante las instancias correspondientes antes de su aprobación definitiva. La administración de De la Espriella plantea que las asignaciones previstas permitan atender compromisos fiscales y asegurar recursos para programas sociales durante 2027.

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El paquete económico estuvo acompañado por anuncios sobre inversión e infraestructura. El mandatario ratificó los “Acuerdos de Barranquilla” con el Gobierno de Estados Unidos, orientados a promover la inversión bilateral y reforzar la cooperación en asuntos de seguridad.

El proyecto deberá seguir su trámite ante las instancias correspondientes antes de su aprobación definitiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para Chocó, el Ejecutivo confirmó la construcción del malecón de Quibdó y la estructuración de corredores viales estratégicos por cerca de $1 billón. También informó que creará una gerencia especial para supervisar la ejecución de esos proyectos.

“Asimismo, el mandatario ratificó los Acuerdos de Barranquilla alcanzados con el Gobierno de los Estados Unidos para promover la inversión bilateral y la cooperación en materia de seguridad. Para el departamento del Chocó, se confirmó la construcción del malecón de Quibdó, la estructuración de vías estratégicas por un valor cercano a $1 billón de pesos y la creación de una gerencia especial encargada de la supervisión de las obras”, precisó el Gobierno nacional.

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El Gobierno anunció un protocolo para intervenir ante disturbios en universidades

En materia de orden público, la Casa de Nariño instruyó la aplicación de un protocolo de respuesta ante posibles alteraciones en campus universitarios. La directriz reconoce la protesta pacífica como un derecho constitucional, pero establece que la autonomía universitaria no protege actos de violencia, vandalismo o agresiones contra integrantes de la fuerza pública.

Las autoridades informaron que, durante el comienzo de la actual administración, realizaron 17.147 capturas y neutralizaron a 24 cabecillas de organizaciones criminales. El informe oficial incluyó la incautación de 1.761 armas de fuego y 75.613 kilogramos de estupefacientes.

También se registró la erradicación de 1.506 hectáreas de cultivos de coca y el avance de 73 trámites de extradición. El Gobierno revisa, además, la situación de personas privadas de la libertad que permanecen en instalaciones militares o policiales sin que esos lugares correspondan a su condición jurídica.

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Subsidios, viviendas y Banco de Talentos completan los anuncios

El Ejecutivo indicó que mantiene la entrega de subsidios y soluciones habitacionales para los afectados por la emergencia sísmica reciente. A la vez, informó que 39 profesionales seleccionados por el Banco de Talentos ya asumieron sus cargos, mientras 174 siguen en proceso de vinculación y 83 perfiles son evaluados para las jefaturas de control interno del Estado.

El Ejecutivo indicó que mantiene la entrega de subsidios y soluciones habitacionales para los afectados por la emergencia sísmica reciente - crédito Presidencia

“Finalmente, el Gobierno avanza en la entrega de subsidios y vivienda para la atención de damnificados por la reciente emergencia sísmica, al tiempo que confirmó que 39 profesionales vinculados mediante el Banco de Talentos ya asumieron sus funciones, 174 continúan en proceso de vinculación y 83 perfiles son evaluados para las jefaturas de control interno del Estado”, señaló el Ejecutivo.

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