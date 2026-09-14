México

¿Se acabó el amor? Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian una pausa en su matrimonio: “No podemos decir que sea una separación definitiva”

La pareja confirmó que atraviesa un momento de reflexión tras nueve años juntos y pidió respeto mientras define el futuro de su relación

Una extraña publicación del cantante Edwin Luna denotó el rumor de la muerte de su esposa, Kimberly Flores
Una extraña publicación del cantante Edwin Luna denotó el rumor de la muerte de su esposa, Kimberly Flores. (Instagram)
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Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, y Kimberly Flores sorprendieron a sus seguidores al revelar que decidieron hacer una pausa en su relación de pareja. La noticia fue compartida mediante un comunicado publicado en sus historias de redes sociales, donde ambos dejaron claro que prefirieron hablar directamente antes de que surgieran versiones externas sobre su situación sentimental.

“Antes de que cualquier información sobre nuestra vida llegue por otras voces, queremos que esto se conozca directamente por nosotros”, expresaron al inicio del mensaje. La pareja recordó los nueve años que han compartido entre amor, aventuras, aprendizajes y la formación de una familia, pero explicó que actualmente necesitan tomar distancia como pareja para reflexionar sobre lo que desean para su futuro.

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La declaración dejó abierta una posibilidad que rápidamente llamó la atención: la separación no necesariamente sería definitiva. “Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva”, señalaron Edwin Luna y Kimberly Flores, quienes aseguraron que quieren darse la oportunidad de volver a mirarse “como al principio” y descubrir, sin presiones, si pueden volver a elegirse.

Edwin Luna y Kimberly Flores piden respeto ante la crisis matrimonial

Edwin Luna - (Instagram)
Edwin Luna - (Instagram)

En su mensaje, la pareja dejó claro que no pretende convertir este momento en una disputa pública ni buscar responsables. “No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos”, afirmaron, al explicar que están intentando tomar las mejores decisiones para su familia y procurando que sus hijos sean los menos afectados por el proceso.

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La declaración también hizo énfasis en que, aunque existe una pausa en la relación sentimental, no significa que hayan decidido desaparecer de la vida del otro. “Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”, escribieron, marcando así una diferencia entre la situación de pareja y el vínculo familiar que mantienen.

Ante la posibilidad de que comiencen a circular rumores, ambos solicitaron prudencia. “Por respeto a nuestra familia, les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado”, indicaron. El comunicado concluyó con un agradecimiento a quienes los han acompañado: “Gracias por acompañarnos con cariño, empatía y respeto”.

¿Quiénes son Edwin Luna y Kimberly Flores?

Edwin Luna; Kimberly Flores; Boda; Aniversario;
La modelo y el cantante se casaron por primera vez en 2019 Foto: IG@kimfloresgz

Edwin Luna es el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, agrupación de regional mexicano con la que ha desarrollado gran parte de su trayectoria artística. Su nombre se ha mantenido ligado a los escenarios y, al mismo tiempo, a una vida personal que en distintas ocasiones ha despertado el interés del público por su relación con Kimberly Flores.

Flores es modelo, cantante e influencer guatemalteca. Su relación con Luna se convirtió en una de las historias más seguidas del entretenimiento, particularmente por la exposición que ambos han tenido en redes sociales y por algunos episodios de su vida privada que terminaron convirtiéndose en temas de conversación entre sus seguidores.

Ahora, después de nueve años de relación, la pareja enfrenta una nueva etapa. Aunque el comunicado confirma una pausa sentimental, sus propias palabras impiden hablar de una ruptura definitiva. Por el momento, ambos han optado por guardar distancia de las especulaciones y concentrarse en resolver, de manera privada, qué quieren para su relación.

El polémico episodio que llevó a Edwin Luna hasta La Casa de los Famosos

Edwin Luna, Kim Flores La Casa de los famosos
(Captura de pantalla/YouTube)

Uno de los capítulos más polémicos de su relación ocurrió en 2021, cuando Kimberly Flores participó en La Casa de los Famosos de Telemundo. Durante su estancia en el reality, surgieron rumores alrededor de su convivencia con Roberto Romano, situación que generó una fuerte reacción fuera del programa y puso nuevamente bajo los reflectores el matrimonio de Flores y Luna.

El episodio llegó a tal punto que Edwin Luna acudió al programa para hablar con su esposa y pedirle que abandonara la competencia. Durante aquel encuentro, el cantante protagonizó un momento ampliamente comentado al dirigirse a Kimberly y expresarle: “Mi amor, te voy a pedir perdón por muchas, muchas cosas”. Finalmente, Flores dejó el reality, en medio de una gran expectativa entre los seguidores del programa.

Aquel capítulo se convirtió en uno de los momentos más recordados de la pareja, pero el anuncio actual plantea un escenario distinto. Esta vez no se trata de un rumor surgido alrededor de un reality, sino de una decisión comunicada directamente por ambos. Y aunque Edwin Luna y Kimberly Flores reconocen que necesitan hacer una pausa, también dejaron una frase que mantiene abierta la incógnita sobre su futuro: “si pueden volver a elegirse”.

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