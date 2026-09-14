Renunció a la vivienda tradicional para no pagar más facturas: la historia del hombre de 38 años que vive en su propio camión

Franc Molinos dejó la vida convencional para vivir en un camión acondicionado y redujo sus gastos fijos con una vida nómada (@4patasy4ruedas)

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Había una cuenta bancaria, un contrato de alquiler, facturas que llegaban cada mes con puntualidad. Había también una sensación creciente de que el tiempo se escapaba en el mismo cajero donde se pagaban todas esas obligaciones. Franc Molinos tenía poco más de 30 años cuando decidió que eso no era vivir, y que cambiar una casa fija por una con ruedas era la respuesta que podía darse a sí mismo.

Franc, de 38 años, dejó la vida convencional para vivir en un camión acondicionado. Sin alquiler ni gastos fijos de luz, y con un gasto mensual de unos 470 euros (alrededor de 825.000 pesos argentinos), sostiene su vida nómada con trabajos remotos, asesorías y contenidos sobre autogestión.

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La historia de Franc Molinos

Todo empezó con una pregunta que no encontraba respuesta dentro de los parámetros: “¿De qué te valen todas las cosas materiales que tienes si estás consumiendo todo tu tiempo para comprarlas?”. Molinos era empresario entonces. Tenía lo que se supone que hay que tener. Y, sin embargo, algo no cerraba.

El detonante fue un viaje. Seis meses recorriendo Europa a pie, con un simple carrito como único equipaje. Sin hotel, sin agenda fija, sin la presión de volver a ningún lado.

La historia de Franc Molinos cambió tras un viaje de seis meses por Europa a pie que lo alejó del modelo de vida anterior (@4patasy4ruedas)

Cuando terminó ese trayecto, relata que ya no podía regresar al modelo anterior: “Me di cuenta de que necesitaba bien poco para ser feliz”. No lo decía como eslogan, lo había comprobado con el cuerpo y el tiempo.

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En 2016 dio el primer paso formal hacia la vida nómada. Compró una furgoneta por 1.700 euros (unos 2.985.000 pesos argentinos) y la amuebló con madera reciclada. Era pequeña, básica, suficiente.

Durante los años siguientes fue cambiando de vehículo con criterio: cada transacción dejaba una ganancia que reinvertía en el siguiente paso. Así llegó, con paciencia y sin deudas, al camión que habita hoy. “Antes trabajaba para pagar facturas”, dice. “Ahora trabajo para vivir experiencias”, añadió.

Cómo es el camión en el que vive

Quien imagina un espacio incómodo y provisional se equivoca. La parte trasera del camión de Molinos es una vivienda de casi 14 metros cuadrados diseñada con la lógica de quien sabe exactamente qué necesita y qué no.

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El camión en el que vive Franc Molinos tiene casi 14 metros cuadrados e incluye cocina, salón, cama, baño seco y espacio de guardado (@4patasy4ruedas)

Adentro hay una cocina con doble fuego, horno y nevera. Un salón que de noche se convierte en cama. Un baño con ducha y baño seco. Un garaje para el equipamiento. Una zona de descanso.

Cada rincón fue pensado para no desperdiciar espacio ni energía. Los paneles solares instalados en el techo generan la electricidad que consume a diario, sin necesidad de enchufarse a ninguna red. El sistema de almacenamiento de agua reduce al mínimo la dependencia de fuentes externas.

Es, en términos prácticos, una vivienda. Y esa autosuficiencia es exactamente lo que le permite decir, sin exageración, que “no pago alquiler, no pago luz y apenas pago agua”. Lo que otros destinan a esas tres partidas, él lo redirige hacia el diésel, la comida, el mantenimiento del vehículo, la lavandería y el internet. La diferencia, en términos de libertad financiera, es difícil de ignorar.

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La vida dentro del camión exige organización. La planificación del agua y la electricidad no admite descuidos. Encontrar dónde estacionar requiere previsión. Las condiciones climáticas marcan el ritmo de cada semana. Pero para Molinos, esas limitaciones son exactamente el tipo de problema que prefiere tener.

Cómo vive sin trabajar

La vida en el camión exige planificación del agua y la electricidad, previsión para estacionar y adaptación a las condiciones climáticas (@4patasy4ruedas)

La apariencia engaña. Desde afuera, la vida de Franc Molinos puede parecer la de alguien que simplemente dejó de trabajar. Él mismo lo anticipa: “Sé que a veces parece que no trabajo”. Pero lo que hizo no fue abandonar el trabajo, sino rediseñarlo por completo.

Sus ingresos llegan desde varios frentes. Asesora a personas que quieren transformar furgonetas y camiones en viviendas rodantes. Hace mantenimiento web para clientes de manera remota.

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Publica libros sobre autogestión y vida nómada. Produce un pódcast y monetiza su comunidad digital, que hoy supera los 123.000 seguidores en Instagram y los 50.000 en TikTok, donde comparte cada tramo del recorrido bajo el perfil @4patasy4ruedas.

“El verdadero secreto no es ganar más dinero, sino gastar mucho menos”, resume. Y hay en esa frase una lógica que, cuanto más se examina, menos fácil resulta rebatir. No se trata de riqueza ni de austeridad forzada: se trata de una ecuación distinta, donde el tiempo vale más que el metro cuadrado.

Franc Molinos sostiene su vida nómada con asesorías, mantenimiento web remoto, libros, un pódcast y contenidos sobre autogestión (@4patasy4ruedas)

“Sólo quiero utilizar ese dinero que genero para comprar tiempo”, explica Molinos. “Tiempo para pensar, tiempo para ser libre y tiempo para disfrutar de mi día a día, y no ser un esclavo más envuelto en ese sistema de trabajo que nos inculcan desde pequeños”, dice en sus publicaciones en redes sociales.

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