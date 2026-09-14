Receta de arroz verde con elotes en lata: fácil y rápido para acompañar tus guisados

Un plato de arroz verde preparado con granos de elote, cilantro y una rodaja de lima reposa sobre un mantel individual tejido en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arroz verde con elotes en lata es una guarnición suave, aromática y muy fácil de preparar.

El cilantro y el chile poblano aportan un color intenso, mientras que el maíz dulce añade pequeños toques de sabor y textura.

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Esta receta de inspiración mexicana combina muy bien con pollo, carne guisada, enchiladas o cualquier plato con salsa. Además, utiliza ingredientes sencillos y está lista en unos 40 minutos.

Un plato de arroz verde servido con granos de elote reposa en un recipiente de barro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de arroz verde con elotes en lata

Se trata de un arroz de grano largo cocinado con una salsa de chile poblano, cilantro, cebolla y ajo. La técnica principal consiste en dorar el arroz antes de añadir la salsa y el caldo, para conseguir granos más sueltos.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 15 minutos .

Tiempo de cocción: 25 minutos .

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

1 taza de arroz de grano largo. 1 lata de elotes o maíz dulce, escurrida, de unos 200 g. 2 chiles poblanos. 1 manojo pequeño de cilantro fresco. ¼ de cebolla. 2 dientes de ajo. 2 tazas de caldo de pollo o de verduras. 2 cucharadas de aceite vegetal. 1 cucharada de mantequilla, opcional. ½ cucharadita de sal, o al gusto. Pimienta negra, opcional.

Cómo hacer arroz verde con elotes en lata, paso a paso

Lava el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga casi transparente. Escúrrelo muy bien y déjalo secar unos minutos. Asa los chiles poblanos en una sartén, comal o directamente sobre la llama. Gíralos hasta que la piel quede oscura por todos los lados. Colócalos en una bolsa o recipiente tapado durante 5 minutos. Después, retira la piel, las semillas y las venas. Licúa los chiles poblanos con el cilantro, la cebolla, los ajos y 1 taza de caldo. Tritura hasta obtener una salsa homogénea. Calienta el aceite y la mantequilla en una cazuela amplia. Añade el arroz y sofríelo durante 4 o 5 minutos, hasta que tome un tono ligeramente dorado. Dora el arroz sin dejar que se queme. Este paso ayuda a que los granos queden más sueltos y aporta un sabor tostado. Vierte la salsa verde sobre el arroz. Cocina durante 2 o 3 minutos para que pierda el sabor crudo. Incorpora el resto del caldo y sazona con sal. Mezcla una sola vez. Añade los elotes bien escurridos y distribúyelos por la cazuela. Cuando el caldo empiece a hervir, tapa la cazuela y baja el fuego al mínimo. Cocina durante 15 o 18 minutos, sin levantar la tapa ni remover el arroz. Apaga el fuego y deja reposar el arroz tapado durante 5 minutos. Esponja el arroz con un tenedor, con movimientos suaves, antes de servir.

Una infografía de Infobae detalla los seis pasos del proceso de preparación de arroz verde con chiles poblanos y elotes, desde la elaboración de la salsa hasta la cocción final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 275 kcal .

Hidratos de carbono: 48 g .

Proteínas: 5 g .

Grasas: 8 g .

Fibra: 3 g .

Sodio: depende del caldo y de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Deja que se enfríe antes de refrigerarlo, pero no lo mantengas a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Para recalentarlo, añade 1 o 2 cucharadas de agua y caliéntalo en una sartén tapada o en el microondas. Remueve con cuidado para que no se apelmace.

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