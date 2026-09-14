Cristian Castro le dedica “Nunca voy a olvidarte” a Memo Ochoa en pleno concierto

Cristian Castro detuvo su concierto en Las Vegas, Nevada, para dedicar el tema “Nunca voy a olvidarte” a Guillermo Ochoa. IG: solohyacinth

Guardar

Cristian Castro detuvo su concierto en Las Vegas, Nevada, para dedicar el tema “Nunca voy a olvidarte” a Guillermo Ochoa, exportero de la Selección Mexicana.

El exguardameta asistió al show como parte del público, en las primeras filas del recinto para disfrutar el concierto del cantante mexicano.

PUBLICIDAD

El momento se volvió viral en plataformas digitales después de que asistentes al espectáculo difundieron videos donde el cantante detuvo la presentación para dirigir unas palabras al exdeportista.

Cristian Castro interrumpió su concierto en Las Vegas para dedicarle una canción a Guillermo Ochoa (IG: yosoy8a)

El artista expresó su admiración hacia el exfutbolista frente a miles de asistentes, antes de iniciar la interpretación del tema musical.

“Todo tu pueblo estamos de pie hacia ti y la verdad que no hay una persona más amorosa que tú”, afirmó el cantante sobre el escenario.

El intérprete agregó unas palabras para reconocer la trayectoria del exjugador ante la ovación de las personas reunidas en el inmueble.

“Quiero que lo sepas de parte de todos nosotros, cuánto corazón tenemos para ti por todo lo que tú nos diste a nosotros”, sostuvo Cristian Castro.

PUBLICIDAD

El cantante manifestó su sorpresa al notar la presencia del exguardameta entre los asistentes al evento musical en Estados Unidos.

“No puedo creer que hayas venido al show. Muchísimas gracias, Guillermo, gracias. El mejor aplauso para Guillermo Ochoa, por favor”, pidió el artista al público.

Posteriormente, el músico introdujo la canción con un mensaje directo para el exseleccionado nacional.

“Quiero decirte esto, Guillermo, te dedico esta canción: Yo nunca voy a olvidarte”, expresó antes de dar paso a la melodía.

El exarquero disputó su sexta Copa del Mundo en el torneo de 2026 antes de anunciar su retiro definitivo de las canchas profesionales.

Tras concluir su trayectoria deportiva, Ochoa emprendió un proyecto centrado en una plataforma digital para generar oportunidades educativas y deportivas para la niñez mexicana.

El músico introdujo la canción con un mensaje directo para el exseleccionado nacional.(Instagram | Memo Ochoa)

Ochoa respondió al homenaje en redes sociales

La reacción del exportero ocurrió horas después, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista calificó la velada en el recinto estadounidense como una “noche mágica” marcada por el recuerdo y la nostalgia.

“Tantos años, tantas canciones y tantos momentos que forman parte de nuestras vidas”, redactó el exportero en su perfil oficial.

El exjugador de la Selección Mexicana agradeció también el recibimiento y las palabras brindadas por el cantante durante la presentación.

Ochoa destacó “el detalle”, sus “bonitas palabras” y “el cariño de siempre” mostrado por el cantante mexicano durante su estancia en el lugar.

En su mensaje, el exarquero calificó al intérprete como “un artista enorme” y resaltó la huella de su repertorio musical a lo largo de los años.

PUBLICIDAD

Guillermo Ochoa compartió en redes sociales su emotivo encuentro con Cristian Castro. IG: yosoy8a

La gira Nada Sólo Éxitos Tour continúa en Estados Unidos y México

El concierto en Las Vegas formó parte de la gira Nada Sólo Éxitos Tour, con fechas agendadas en México y Estados Unidos durante 2026 y 2027.

El calendario del cantante incluyó una presentación el 25 de septiembre en el Memorial Auditorium de Sacramento, California.

Al día siguiente, el 26 de septiembre, el artista tiene programado un show en The San Jose Civic, en San José, California.

La gira continúa el 2 de octubre en el Infosys Theater at MSG, en Nueva York, seguido por una fecha el 3 de octubre en el Rosemont Theatre de Chicago.

PUBLICIDAD

El concierto en Las Vegas formó parte de la gira Nada Sólo Éxitos Tour. (redes)

En Texas, las presentaciones se llevan a cabo el 23 de octubre en el Texas Trust CU Theatre de Dallas y el 24 de octubre en el Smart Financial Centre de Houston.

El recorrido por territorio estadounidense contempla también un concierto el 27 de noviembre en el Pechanga Arena de San Diego, California.

Para los primeros meses de 2027, el espectáculo contempla fechas en ciudades como Denver, Salt Lake City, Anaheim, Phoenix, Orlando y Miami.