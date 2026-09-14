México

“No hay manera de ir con la vieja política”: Movimiento Ciudadano revive video de Fox criticando al PRI y descarta alianza para el 2027

El expresidente de México se reunió con el tricolor para hacer frente a Morena

El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Máynez, presenta un mensaje político. El video intercala su intervención con imágenes de archivo del expresidente Vicente Fox emitiendo críticas hacia el PRI. También se observa una fotografía de Fox junto a Alejandro Moreno Cárdenas. Es un video de campaña.
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Movimiento Ciudadano (MC) afirmó que no se unirá al expresidente panista de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien recientemente anunció que participará con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ser parte del frente opositor contra las elecciones 2027.

Desde la cuenta oficial en ‘X’, el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, difundió un video recordando el pasado de Fox, cuando estaba en contra del PRI.

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“Quien genera la corrupción es el propio gobierno priísta, mañoso, y a los corruptos no se les va a quitar. Hoy nos vienen con el compromiso y la propuesta de que ahora sí lo van a resolver; 70 años y, lejos de resolver el problema de corrupción, crece y crece”, enunciaba el expresidente.

El video finaliza con el emecista afirmando que: “No hay manera de que nuestro movimiento vaya con la vieja política”.

¿Por qué Fox se reunió con dirigentes del PRI?

El expresidente Vicente Fox defendió su acercamiento con el PRI como parte de una estrategia para unir a la oposición contra Morena rumbo a los comicios de 2027, luego de reunirse el 4 de septiembre con Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas.

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Fox no anunció una afiliación al PRI ni un cambio de partido. Su postura apuntó a un bloque entre fuerzas opositoras que, a su juicio, compartían diferencias con el gobierno federal y con la mayoría que Morena mantenía en la Cámara de Diputados.

Jorge Álvarez Máynez PRI MC Alejandro Moreno Vicente Fox
Jorge Álvarez Máynez PRI MC Alejandro Moreno Vicente Fox (especial)

El exmandatario sostuvo que acudió a la sede nacional del tricolor con una “misión ciudadana”. Durante el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional, realizado en Aguascalientes, Fox llamó a cerrar filas entre los partidos que se identificaban como democráticos. El panista planteó que las diferencias entre esas fuerzas debían quedar en segundo plano ante el objetivo de enfrentar al oficialismo.

Moreno difundió el encuentro en sus redes sociales y sostuvo que “México siempre estará por encima de cualquier diferencia política”. El priista se declaró dispuesto a sumar voluntades, experiencia y coincidencias con el expresidente panista.

Fox describió esa aproximación como parte de una “cruzada” y reconoció que existían diferencias entre los partidos involucrados. Aun así, argumentó que la prioridad era conformar una fuerza capaz de disputar espacios de poder al movimiento encabezado por Morena. Dijo que la oposición debía unirse en un solo esfuerzo para “partirle la madre a Morena” en los comicios del 2027.

¿MC tendrá aliados en las elecciones 2027?

Un hombre y una mujer posan de pie frente a una pared texturizada y plantas. El hombre lleva camisa a cuadros; la mujer, blusa, blazer y sombrero
Jorge Álvarez Máynez y Grecia Quiroz posan juntos en Uruapán, Michoacán, durante el primer informe de Movimiento Ciudadano. (@AlvarezMaynez)

Jorge Álvarez ha expresado de manera pública su respaldo a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero, rumbo a las elecciones 2027, pese a que actualmente se desconoce si podrán participar como partido independiente para la candidatura de Michoacán. Por su parte, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo ha negado contender o aliarse con alguna otra organización política; sin embargo, afirmó que encuentra afinidad con el Movimiento Naranja.

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