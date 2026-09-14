Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 15 de septiembre: Victoria se enfrenta a Enriqueta y Bárbara es elegida como representante para el baile

Enriqueta tiene una idea para saldar la deuda en 'Valle salvaje' (RTVE).

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La investigación por la desaparición de Dámaso continúa avanzando en Valle Salvaje y cada vez resulta más difícil para quienes conocen la verdad mantener sus secretos a salvo. La llegada del capitán Escobedo ha puesto contra las cuerdas a algunos de los habitantes de la Casa Grande y, entre todos ellos, Victoria comienza a sentir especialmente cerca la presión de las sospechas.

El capítulo del martes 15 de septiembre estará marcado precisamente por las consecuencias de lo ocurrido el día anterior. La duquesa descubrirá que Enriqueta ha decidido hablar con las autoridades y su reacción no dejará lugar a dudas sobre el impacto que tiene para ella que la investigación avance.

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Enriqueta pone el foco sobre Mercedes y Victoria

En el episodio emitido el lunes, la desaparición de Dámaso volvió a ocupar el centro de la historia. Enriqueta, que llevaba tiempo atando cabos, decidió compartir sus sospechas con el capitán Escobedo. La mujer había reparado especialmente en la herida que Mercedes tenía en uno de sus brazos, un detalle que despertó todavía más sus dudas sobre lo ocurrido.

Con la información que maneja, Enriqueta puso tanto a Mercedes como a Victoria en el radar del investigador. De esta forma, el cerco comenzó a estrecharse alrededor de las dos mujeres, cuya alianza se encuentra cada vez más amenazada por el avance de las pesquisas.

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Victoria propone a Mercedes salir esa misma noche del valle en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Escobedo, dispuesto a llegar hasta el final para averiguar qué sucedió con Dámaso, centró parte de sus esfuerzos en Victoria. La duquesa tuvo que enfrentarse a preguntas cada vez más comprometidas y, por primera vez, empezó a mostrar signos de inseguridad. La posibilidad de que aquello que lleva tanto tiempo ocultando salga a la luz parece estar más cerca que nunca.

La tensión tampoco fue menor alrededor de la Casa Grande. Don Hernando dejó claro a Enriqueta que no permitirá que Rafael entregue la propiedad, pese a las circunstancias que atraviesa la familia. Además, José Luis volvió a enfrentarse a su hijo por la situación de Rosalía y María, manteniendo abierta una guerra familiar que parece lejos de resolverse.

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En el terreno sentimental, Manuela también tuvo que lidiar con nuevos problemas. Braulio volvió a acusarla de no ser sincera, mientras Alejo dejó claro que quiere acelerar sus planes de boda con Luisa. Todo ello se suma a una situación cada vez más complicada para los protagonistas de la ficción de La 1.

Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 486 del martes 15 de septiembre

En el episodio del martes se mostrarán las consecuencias directas de la decisión de Enriqueta. Victoria descubrirá que la mujer ha acudido al capitán Escobedo para poner sobre la mesa sus sospechas y no tardará en reaccionar con enorme enfado.

La duquesa se enfrentará abiertamente a Enriqueta al saber que ha hablado con las autoridades. La tensión entre ambas crecerá todavía más, especialmente porque Victoria entiende que cualquier información que llegue hasta Escobedo puede poner en peligro el secreto que comparte con Mercedes.

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Pepa y Francisco dejan solos a Leonor y Martín en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Manuela conseguirá convencer a Bárbara para que sea ella quien represente a la familia Guzmán en una importante celebración. Aunque inicialmente la joven no parece demasiado entusiasmada con la propuesta, terminará aceptando y comenzará a prepararse para el acontecimiento.

Así, mientras Bárbara se prepara para una cita que puede tener consecuencias inesperadas, Victoria afrontará uno de sus momentos más delicados desde que comenzó la investigación. Con Enriqueta dispuesta a colaborar con Escobedo y el capitán cada vez más cerca de la verdad, la duquesa tendrá que encontrar una salida antes de que sus secretos terminen descubiertos.