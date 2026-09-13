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Hoy No Circula este domingo 13 de septiembre: estos autos no podrán circular en CDMX

Los conductores que incumplan las restricciones pueden recibir una multa, y el vehículo puede ser remitido al corralón

Hoy No Circula (Infobae)
Hoy No Circula (Infobae)
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La contingencia ambiental activada en el Valle de México el sábado 12 de septiembre modificó las restricciones de circulación para distintos vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México. Por ello, algunos automovilistas deberán tomar precauciones ante el Hoy No Circula este domingo 13 de septiembre.

La medida estará vigente en distintos horarios, con restricciones adicionales para determinados vehículos debido a la Fase 1 de contingencia ambiental.

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¿Qué autos no circulan este domingo 13 de septiembre?

De acuerdo con las disposiciones aplicables, de 5:00 a 22:00 horas no podrán circular:

  • Vehículos particulares con holograma de verificación 2.
  • Autos con holograma 1 y placas con terminación 1, 3, 5, 7 o 9.
  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa 7 u 8.
  • Unidades sin holograma, incluidos vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras. Tendrán la misma restricción que los vehículos con holograma 2.
  • El 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número non.

Los vehículos de carga local o federal tampoco podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo aquellos que formen parte del Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o el Estado de México.

En el caso de los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 sujetos a estas restricciones, la suspensión será de 10:00 a 22:00 horas.

Una infografía oficial con cuatro recuadros explicativos y un semáforo en luz roja sobre el programa de restricción vehicular
La Comisión Ambiental de la Megalópolis detalla las restricciones de circulación por la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Gobierno de la Ciudad de México)

¿Qué autos sí pueden circular?

Entre los vehículos exentos se encuentran los eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma exento.

También podrán circular los autos con holograma 0 o 00 vigente que tengan un engomado distinto al rosa y una placa con terminación diferente a 7 u 8.

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La lista de excepciones incluye vehículos de emergencia, servicios médicos, seguridad pública, bomberos, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Asimismo, están exentos los vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente, unidades de transporte escolar y de personal, servicios funerarios, transporte de residuos y materiales peligrosos autorizado, así como vehículos que transporten productos perecederos con sistemas de refrigeración.

Las motocicletas están exentas de las restricciones de la Fase I.

Contaminación por ozono obliga a Fase 1 en el Valle de México, así queda el Hoy No Circula. (Foto: CAMe)
Contaminación por ozono obliga a Fase 1 en el Valle de México, así queda el Hoy No Circula. (Foto: CAMe)

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 15:00 horas del sábado se registraron concentraciones máximas de ozono de 161 partes por billón (ppb) en la estación Benito Juárez y de 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán.

La alta y continua radiación solar hasta las primeras horas de la tarde contribuyó a las condiciones que llevaron a la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental.

Vista frontal de una fila de automóviles y un camión en una carretera, con una ciudad difusa y cubierta de smog de fondo, indicando alta contaminación.
El sábado se activó la Fase 1 de contingencia ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan las restricciones pueden recibir una multa de 20 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente, de acuerdo con la información proporcionada, a un monto de 2 mil 346.20 hasta 23 mil 462 pesos.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón en la Ciudad de México.

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