Misael Cadavid, pieza clave en el caso de Miguel Quintero, revela detalles de presuntas coimas por $2.481 millones

Misael Cadavid habría entregado información a la Fiscalía bajo un principio de oportunidad. - crédito suministrada a Infobae Colombia

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Misael Cadavid pasó de negar su participación en posibles irregularidades relacionadas con contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) a colaborar con la Fiscalía dentro del proceso que involucra a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Según conoció El Colombiano, Cadavid ha entregado información a las autoridades mediante un principio de oportunidad. Parte de esos datos habría permitido conocer detalles sobre seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que fueron expuestos durante la audiencia de imputación de cargos realizada el jueves.

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En esa diligencia, la Fiscalía presentó su hipótesis sobre un supuesto esquema de cobro de comisiones que habría alcanzado los $2.481 millones.

La presunta comisión sobre los contratos del AMVA

Los seis contratos investigados sumaban $17.656 millones y estaban destinados a que el cuerpo de bomberos de Itagüí desarrollara acciones para reducir el riesgo de las comunidades durante la pandemia de covid-19, además de fortalecer la entidad mediante kits de emergencia y dotación.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal del caso, la comisión inicialmente habría sido del 20%. Sin embargo, Cadavid, quien para entonces era gerente de los bomberos, habría solicitado una reducción.

El porcentaje habría quedado en 15% después de una reunión realizada en junio de 2020 entre Cadavid, Álvaro Villada y Vanesa Álvarez, en una sede del Área Metropolitana cercana a La Alpujarra.

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La Fiscalía explicó que, después de recibir los recursos, el cuerpo de bomberos habría expedido cheques de $50 millones a nombre de distintas personas de confianza. Posteriormente, el dinero presuntamente era entregado en sitios previamente acordados.

Entre esos lugares estaban el Éxito de la avenida San Juan con carrera 70, una esquina cercana al cuerpo de bomberos de Itagüí, el mall El Indio, la vivienda de Villada en Copacabana y la terraza o piscina del hotel Novo, ubicado en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot.

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí recibió recursos del Área Metropolitana para reducir riesgos durante la pandemia y fortalecer su capacidad. - crédito Bomberos Itagui/Facebook

El supuesto reparto del dinero

Según la fiscal 40 Anticorrupción, hasta septiembre de 2022 Álvaro Villada habría estado encargado de los cobros. De acuerdo con la distribución expuesta en audiencia, él habría recibido el 5%, mientras que el 10% restante habría sido para Miguel Quintero.

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En dinero, esas proporciones habrían representado $693,7 millones para Villada y $1.387 millones para Quintero.

Después de la renuncia de Villada, que habría ocurrido cuando comenzaron a conocerse cuestionamientos por movimientos dentro del Área Metropolitana, Sebastián Ortega habría asumido el enlace para los cobros.

La Fiscalía señaló que, en esa segunda etapa, Ortega habría recibido $133,3 millones, mientras que $266 millones habrían correspondido a Miguel Quintero.

Cadavid también habría entregado información sobre Afinia

La colaboración del exgerente de los Bomberos de Itagüí también estaría relacionada con otra investigación.

Dos fuentes consultadas por el medio aseguraron que Cadavid habría entregado información que las autoridades están valorando sobre un supuesto negocio para controlar la contratación en Afinia durante el periodo 2020-2023.

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El punto de partida de esa versión estaría relacionado con el nombramiento de Javier Lastra como gerente de la filial de EPM en la Costa Atlántica.

Un testigo había señalado previamente ante la Fiscalía que Cadavid habría participado en una primera reunión relacionada con ese supuesto negocio y que habría servido de enlace con William Ortega, antiguo aliado político suyo.

En esa versión también aparece Sebastián Ortega Urán, hijo de William Ortega, quien habría intervenido para establecer contactos con una persona vinculada a la contratación en la Costa Atlántica.

Según confirmó el medio, Cadavid habría manifestado que en ese supuesto negocio se pagaron entre cinco y ocho millones de dólares y también habría entregado indicios sobre una eventual participación de Daniel Quintero.

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“Daniel (Quintero) lo niega, pero él sabe que Misael estuvo acompañándolo en todos los procesos de Afinia y fue el que le entregó la hoja de vida de Lastra. Toda esa historia completa la entregó Misael a un fiscal cuando dio la declaración”, aseguró una de las fuentes consultadas por el medio.

La investigación sobre Afinia también aparece entre las pistas que Cadavid habría entregado a las autoridades. - crédito Colprensa

Lo que Cadavid había dicho antes de colaborar con la Fiscalía

El 19 de septiembre del año pasado, Cadavid había asegurado a El Colombiano que los contratos realizados con el Área Metropolitana se habían desarrollado dentro de la normatividad legal y negó cualquier vínculo con Afinia.

“En absoluto tengo nada que ver con Afinia, ni siquiera conocía qué era Afinia; lo único es que, para nadie es un secreto que he sido médico del doctor William Ortega desde 2007 y en esa época participé políticamente con él”, afirmó entonces.

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Pocos días después, durante la primera semana de octubre, Cadavid fue capturado por la Policía en San Luis. En el mismo procedimiento fueron detenidos el jefe de los Bomberos de Itagüí, Elkin González, y la funcionaria del Área Metropolitana María Janeth Rúa, quienes fueron cobijados con medida intramural.

A comienzos de este año, Cadavid habría decidido entregar información a cambio de un tratamiento favorable mediante el principio de oportunidad suscrito con la Fiscalía.

La relación de Cadavid con los Quintero

La trayectoria política y administrativa de Cadavid también aparece en los antecedentes de las investigaciones.

Durante la administración de Luis Pérez en la Gobernación de Antioquia, ocupó cargos como director del hospital San Rafael de Itagüí, gerente de municipios en la Dirección de Planeación, director encargado de Desastres y subsecretario de Salud Departamental.

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En la gerencia de municipios coincidió con Miguel Quintero, quien para entonces era director de los proyectos ejecutados con recursos de regalías. El director de Planeación era Carlos Mario Montoya, posteriormente vinculado al proceso penal de Aguas Vivas.

Miguel Quintero habría recibido, según la Fiscalía, el 10% de las presuntas comisiones investigadas. - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

Villada y otras personas que posteriormente llegaron al Área Metropolitana también habían trabajado en esa dependencia de la Gobernación de Luis Pérez.

“Así que ahí se consolidó mucho esa relación”, dijo un testigo en los procesos del AMVA al referirse al vínculo entre Cadavid y Miguel Quintero.

Posteriormente, según otro testimonio conocido por el medio, Luis Pérez habría recomendado a Cadavid para apoyar la campaña de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín.

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“Misael estuvo toda la campaña ayudándole a Daniel a conseguir recursos, a estar con él y acompañarlo. Ellos hicieron una relación de amigos”, afirmó el testigo.

La Fiscalía también investiga una posible relación entre esa etapa y los contratos de los bomberos. Una de las líneas de indagación está relacionada con unos audios difundidos por Vorágine a finales de 2021, en los que Cadavid habla de una supuesta ayuda de Daniel Quintero para su campaña a la Cámara de Representantes.

“Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, dijo Cadavid en uno de los audios.

En otra parte de la grabación agregó: “Por qué no le envías tu hojita de vida, porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía también señaló que Álvaro Villada habría presionado a María Janeth Rúa, supervisora de los contratos del Área Metropolitana con los bomberos, para que aprobara informes pese a que presuntamente no se habían cumplido los entregables.

El proceso continúa en las instancias judiciales correspondientes y las afirmaciones sobre la participación de los investigados hacen parte de las hipótesis presentadas por la Fiscalía.