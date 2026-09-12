En un mes, la Dian aprehendió más de $30.000 millones en contrabando e incautó drones utilizados por criminales: “Se acabó la vagabundería”

El presidente y el director Andrés Felipe Velásquez confirmaron que se han aprehendido drones utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública en distintas zonas del país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que durante su administración atacará cuatro “cánceres terribles”, que son la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. “Los voy a combatir de frente y con total determinación, caiga quien caiga”, dijo el jefe de Estado. Según indicó, ya empezaron las labores para hacer frente a esas problemáticas.

El director Andrés Felipe Velásquez dio a conocer los resultados de las acciones que se han adelantado desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que dirige desde agosto de 2026. El director se enfocó en incautaciones y aprehensiones que se han ejecutado en apenas un mes.

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“En un mes hemos realizado operativos en naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de $30.000 millones, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se ha realizado incautaciones y aprehensiones”, precisó el funcionario.

La Dian hizo el mayor número de incautaciones y aprehensiones en un mes - crédito Luisa González/Reuters

Las diligencias que ha desarrollado la Dian también incluyeron la aprehensión de drones utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública en distintas zonas del país. Según Velásquez, ahora se está articulando un grupo élite en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el cual será liderado por mujeres, que se encargarán de tener “una lucha frontal contra el contrabando”.

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El primer mandatario, por su parte, resaltó el hecho de que, por primera vez, la dirigencia de la Polfa esté conformada por mujeres. “Donde hay mujeres, hay más responsabilidad, hay más patriotismo y hay más honestidad (...). Aquí no vamos a permitir que los carteles que siempre han manipulado la acción del Estado puedan meter sus sucias manos en este gobierno”, detalló el director de la Dian.

Por otro lado, el jefe de Estado informó que desde la Dian también se adoptaron medidas frente al ingreso de maquinaria amarilla, puesto que está siendo utilizada de manera irregular en las zonas del país donde hay actividades mineras ilegales que afectan el ecosistema.

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De acuerdo con Andrés Felipe Velásquez, “mediante acto administrativo se va a restringir los lugares de ingreso en maquinaria amarilla y partes con las cuales puedan fabricar maquinaria amarilla”. Asimismo, según el funcionario, también se va a generar una restricción en el ingreso al país de partes de drones y de elementos como precursores químicos.

La Dian determinó, mediante acto administrativo, que se va a restringir los lugares de ingreso en maquinaria amarilla y partes con las cuales puedan fabricar maquinaria amarilla - crédito Invías

Además, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que solo se podrá importar maquinaria amarilla a través de los puertos de Cartagena y Bogotá. “Se acabó la vagabundería. Estamos decididos a atacar ese flagelo”, dijo.

Cambios establecidos en las seccionales de la Dian

El director de la Dian informó sobre la toma de otras medidas para mejorar el funcionamiento de la entidad. Las seccionales de la Dian que están ubicadas en puertos y ciudades limítrofes serán manejadas por miembros activos de la fuerza pública. Esas personas son oficiales de grados superiores, que estarán acompañadas de un grupo élite; su tarea será combatir el contrabando y la evasión.

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Para ello también se contará con cooperación internacional, lo que contribuirá a que las personas involucradas en casos de contrabando sean incluidas en procesos judiciales de otros países. “Hemos venido trabajando muy articuladamente con los Estados Unidos, con la embajada estadounidense, con CBP, con HCI”, aclaró.

Las seccionales de la Dian que están ubicadas en puertos y ciudades limítrofes serán manejadas por miembros activos de la fuerza pública. Serán mujeres - crédito @DIANColombia/X

De la Espriella indicó que las seccionales también van a ser manejadas por mujeres. De la mano de las uniformadas, el Gobierno espera fortalecer la lucha contra el contrabando, proteger los recursos y resolver algunas de las problemáticas que más aquejan a la población. Por eso, aseguró que combatirá a las organizaciones criminales que se dedican a esa actividad ilícita.

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“Vamos por todas las mafias, llámese “Pitufo” o “Gargamel”; todos van a caer sin ninguna consideración. Aquí no se va a proteger a nadie. Vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, dijo.

Además, reveló que se va a abrir un programa de fiscalización para poner la lupa sobre personas que, siendo residentes fiscales en Colombia, deben declarar criptoactivos que tienen fuera del país. Esto, debido a que hay altas cifras de evasión en materia de criptomonedas.