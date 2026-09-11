Monterrey vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio

Una de las rivalidades más apasionantes del futbol mexicano se vivirá este fin de semana en la jornada de clásicos juntos al Cruz Azul vs América y el Chivas contra Pumas. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Monterrey y Tigres se enfrentan este sábado 12 de septiembre a las 19:10 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio BBVA en una nueva edición del Clásico Regio dentro de la Jornada 8 de la Liga Mx.

Historial del Clásico Regio

El Chupete Suazo anunció su retiro del futbol, fue figura con Rayados de Monterrey. (Cuartoscuro)

De acuerdo con los registros históricos del Clásico Regio, Tigres mantiene ventaja en el historial de la rivalidad con 51 triunfos, mientras que Rayados registra 47 victorias y ambos equipos han empatado en 43 ocasiones.

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Más allá de las estadísticas, el Clásico Regio se consolida como uno de los duelos de mayor rivalidad en el futbol mexicano. La serie ha dejado eliminaciones, partidos por el título y episodios que forman parte de la historia de ambas instituciones.

Uno de esos capítulos ocurre en la final de la Liga de Campeones de Concacaf de 2019. Rayados conquista el título internacional tras vencer a Tigres en una definición que traslada la rivalidad regiomontana al escenario continental.

La historia del clásico también se escribe desde los banquillos. donde figuran destacados personajes del tamaño de Ricardo Ferretti, Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente, Miguel Herrera y Antonio Mohamed.

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El Estadio BBVA presenta un escenario de paridad antes de la edición 143. En 18 Clásicos Regios disputados en el inmueble de Guadalupe, Rayados suma seis victorias, Tigres registra seis triunfos y se han presentado seis empates.

La igualdad también se refleja en los goles. Monterrey y Tigres han marcado 20 anotaciones cada uno en esos 18 partidos celebrados en el llamado Gigante de Acero.

La nueva era de Tigres con Vucetich

Como técnico interino y vicepresidente deportivo, la continuidad de Vucetich quedará sujeta a resultados y objetivos alcanzados. (X/ @TigresOficial)

Tigres atraviesa un torneo complicado, pues tres entrenadores han pasado por el equipo esta temporada sin encontrar la estabilidad que buscaba desde el inicio de la temporada.

Luego de un arranque adverso, Guido Pizarro renunció a su puesto como director técnico, por lo cual la directiva designó de forma interina a Héctor Elizondo, mientras definía al entrenador que tomaría el proyecto de manera permanente.

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Víctor Manuel Vucetich asumió el cargo y su llegada llama la atención por su historia con Rayados, club con el que consiguió buena parte de sus principales éxitos como entrenador.

Pese a su pasado en Monterrey, Vucetich conoce a Tigres y los valores de la institución, pues el estratega ya había tenido una etapa previa con el conjunto felino y buscará cambiarle la cara al club.

El cuadro felino ocupa el lugar 15 de la tabla con 6 puntos de 21 posibles. El balance del equipo es de una victoria, tres empates y tres derrotas, números que obligan al plantel a reaccionar en las siguientes jornadas si quieren aspirar a obtener un boleto a la liguilla.

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Rayados se enfoca en la liga

El penal anotado por Hugo Cuypers dio el pase a la Final de Leagues Cup (Rayados/FB)

Después de haber perdido la final de la Leagues Cup 2026 por 0-2 frente al Toluca, los Rayados de Monterrey ahora se enfocan en su compromiso del sábado, donde se medirán ante el acérrimo rival en una nueva edición del Clásico Regio.

Sin embargo, el rendimiento en la Liga también ha sido irregular, donde en la última jornada cayeron en el Gigante de Acero ante el Atlético de San Luis.

Actualmente, se ubican en décima posición con 9 puntos, producto de tres partidos ganados y tres empates. Esta disparidad en cuanto a resultados, refleja la falta de consistencia que han presentado los Rayados en el inicio de la era Almeyda.

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Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

El encuentro los Rayados de Monterrey y Tigres del Clásico Regio podrá seguirse este sábado 12 de septiembre (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Canal 5, TUDN, ViX Premium y el canal de Youtube de Layvtime.