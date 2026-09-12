Hospitalizan de emergencia a vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser: cancelan concierto

El grupo, referente del electropop en México, celebra la nostalgia de los 2000 con un show dedicado a sus seguidores (Ocesa)

Guardar

María Daniela, vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser, requirió hospitalización de emergencia este 12 de septiembre, lo que obligó a posponer el concierto que la agrupación tenía programado para esa misma noche en Marko Disko, Tijuana. El show se reagendó para el 30 de octubre de 2026.

El aviso oficial, publicado por los organizadores del recinto, detalló que la decisión respondió a “motivos de salud” de la cantante y que todos los boletos adquiridos mantendrán validez para la nueva fecha. Quienes prefieran el reembolso recibirán instrucciones a través de un correo de Boletia.

PUBLICIDAD

El comunicado llegó horas antes del show

(captura de pantalla)

El texto difundido señaló: “Por motivos de salud de María Daniela y después de requerir hospitalización, la presentación de María Daniela y Su Sonido Lasser programada para hoy, 12 de septiembre, en Marko Disko en Tijuana tendrá que ser pospuesta para el 30 de octubre, 2026”.

Los organizadores insistieron en que la prioridad era el descanso de la artista: “Lo más importante en este momento es que María Daniela pueda descansar y recuperarse como debe, por lo que hemos tomado la decisión de posponer el show al 30 de octubre de 2026”.

El aviso reconoció además el poco margen de tiempo con el que se dio la noticia: “Queremos agradecer muchísimo la respuesta que tuvo esta fecha desde que se anunció, así como el cariño y entusiasmo con el que recibieron el regreso de la banda a Tijuana. Por eso nos duele especialmente tener que hacer este cambio con tan poco tiempo de anticipación”.

PUBLICIDAD

La cuenta oficial de la agrupación en redes sociales publicó un mensaje adicional dirigido a sus seguidores en Tijuana: “Estamos muy tristes con esta noticia pero prometemos compensar los inconvenientes en la nueva fecha. Estamos muy emocionados con regresar a Tijuana por la increíble respuesta que tuvo este evento”.

El mensaje cerró con una invitación directa a los fans que ya tenían boleto: “Agradecemos su comprensión y buenas vibras para Dani. Nos vemos el 30 de Octubre”. La publicación acumuló comentarios de apoyo de usuarios y de otros perfiles vinculados a la escena musical.

María Daniela detalla el diagnóstico desde su cuenta personal

(captura de pantalla)

Horas después de que se conociera la cancelación, la propia cantante ofreció una explicación a través de sus historias de Instagram. Escribió: “Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor y preocupación, ya estoy en casa recuperándome, me dio un virus respiratorio muy fuerte”.

PUBLICIDAD

Azpiazu agradeció la comprensión del público que había realizado traslados y reservado hospedaje para asistir al concierto en Tijuana: “Agradezco mucho sus buenos deseos y comprensión respecto a la fecha que teníamos hoy en Tijuana, y por la gente que tuvo que pagar traslados y hospedaje pero no pudimos anticipar esto que sucedió”.

La vocalista cerró su mensaje con una disculpa y la expectativa puesta en la nueva fecha: “Les mando un beso enorme”.

Quiénes son María Daniela y Su Sonido Lasser

María Daniela y su sonido lasser se formaron en 2001 en la Ciudad de México y a la fecha continúan vigentes (Foto: Instagram)

El dúo se formó en 2001 en la Ciudad de México a partir de la amistad entre Emilio Acevedo, productor y DJ que ya participaba en proyectos como TITÁN junto a Jay de la Cueva, y María Daniela Azpiazu, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se conocieron en el Parque México.

PUBLICIDAD

Acevedo invitó a Azpiazu a grabar unas voces de prueba en su estudio casero. El resultado derivó en la canción “Miedo”, tema que la disquera independiente Nuevos Ricos impulsó junto con una gira europea en 2003, antes incluso de que el dúo tuviera nombre formal.

Al regreso de esa gira, “Miedo” ya sonaba en la radio mexicana. En 2005 publicaron su álbum debut homónimo, que incluyó éxitos como “Chicle de menta” y “Pobre estúpida”, consolidando al proyecto como referente del electropop independiente mexicano.

Una trayectoria de más de dos décadas

María Daniela y su Sonido Lásser han desmentido los rumores de una supuesta rivalidad con Belanova, enfrentando las especulaciones surgidas en 2007

En 2007 lanzaron su segundo disco, Juventud en éxtasis, y en 2010 llegó Baila duro, con el que abrieron el concierto de Fangoria en la Ciudad de México. Entre 2012 y 2015 realizaron presentaciones en Colombia y publicaron Vol. Súbele, su último álbum de estudio hasta la fecha.

PUBLICIDAD

María Daniela también participó como compositora en el sencillo “Nunca es suficiente” de Natalia Lafourcade, trabajo por el cual recibió el Éxito SACM y el Premio ASCAP en 2020. En años recientes, el dúo lanzó los sencillos “Mosca muerta” (2022) y “Ya me la sé” (2023).

Durante 2026 la agrupación mantuvo actividad en vivo con presentaciones en Zapopan, Monterrey y la Ciudad de México, además de la fecha programada en Tijuana que finalmente se pospuso por la hospitalización de la vocalista.