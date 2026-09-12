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Toluca vs Atlas EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 8 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX 

Los Diablos Rojos tras ganar la Leagues Cup 2026 reciben a los Rojinegros en la búsqueda de regresar a la senda del triunfo

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19:23 hsHoy

¿Cómo llega Toluca y Atlas?

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed atraviesa un momento positivo luego de conseguir un histórico campeonato en la Leagues Cup, donde superó 2-0 a Rayados. El resultado extendió a siete encuentros su racha sin conocer la derrota, con cinco triunfos y dos empates. En el Apertura 2026, Toluca marcha tercero con 13 unidades y podría presentar como novedad a Elías Montiel, quien fue convocado y tendría la posibilidad de disputar sus primeros minutos como jugador escarlata.

Del otro lado, el Atlas llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria. El equipo de Hernán Crespo acumula dos jornadas sin ganar, después de registrar un empate y una derrota. En su último compromiso dejó escapar el triunfo frente a Atlante y terminó igualando 1-1. Pese a ello, los rojinegros permanecen en la pelea por los primeros puestos al ocupar el sexto sitio con 13 puntos, apenas uno por debajo de Chivas. Además, el club tapatío incorporó al argentino Kevin Zenón, procedente de Boca Juniors, como uno de sus movimientos destacados.

19:22 hsHoy

¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs Atlas?

Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre Toluca y Atlas tendrán diferentes alternativas de transmisión en México. El partido podrá disfrutarse a través de Canal 5 y TUDN, mientras que quienes prefieran verlo por internet tendrán disponible ViX Premium.

De esta manera, el duelo de la Jornada 8 contará con una opción por televisión abierta y alternativas tanto en televisión de paga como mediante streaming, por lo que los seguidores de ambos equipos tendrán distintas formas de acompañar el encuentro.

19:20 hsHoy

El Toluca volverá a jugar ante su afición este sábado 12 de septiembre, cuando se mida con el Atlas en el Estadio Nemesio Diez como parte de la Jornada 8 del Apertura 2026. Los Diablos Rojos buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos que les permitan mantenerse dentro de los primeros ocho lugares de la clasificación.

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