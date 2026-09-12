Angie Rodríguez aseguró que Gustavo Petro sabía que los títulos de Juliana Guerrero eran falsos: “La protegió hasta el final”

Angie Rodríguez aseguró que el expresidente Petro insistió en que hiciera todos los trámites para nombrar a Juliana Guerrero como viceministra, pese a irregularidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, aseguró que el entonces presidente Gustavo Petro sabía que Juliana Guerrero había presentado títulos falsos en Contaduría Pública y Gestión Contable y Tributaria expedidos por la Fundación de Educación Superior San José. La joven iba a ser nombrada en el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

De acuerdo con la exfuncionaria, Petro le ordenó publicar la hoja de vida de Guerrero en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para oficializar la postulación y eventual nombramiento de la joven en la cartera. Cuando verificó el contenido de la hoja de vida de Guerrero, identificó irregularidades.

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“El expresidente de la República Gustavo Petro tenía pleno conocimiento de que esos títulos eran falsos. Yo estuve como directora del Dapre durante la mayor parte del tiempo de la administración de Gustavo Petro y él me da una orden. La orden era que yo tenía que empezar todo el trámite para nombrarla a ella viceministra de las Juventudes. Obviamente, me doy cuenta que muchas cosas no eran coherentes”, precisó la exdirectora del Dapre, en diálogo con El Tiempo.

En la primera versión de la hoja de vida de Juliana Guerrero no aparecía formación académica profesional acreditada - crédito @j_guerrero_j/Instagram

Según detalló, la joven afirmaba haber estudiado Contaduría en la Universidad Popular del Cesar, pero cuando leyó su formación académica en la hoja de vida no encontró ninguna referencia al respecto. De hecho, en el documento no figuraba ningún título profesional ni ningún certificado de formación como tecnóloga.

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Así se lo informó al ex jefe de Estado: “El presidente me dice: ‘Debemos publicar la hoja de vida’. Y yo le digo: ‘Presidente, pero la hoja que ella anexó a la Presidencia de la República no tiene el título de contadora de la Universidad Popular del Cesar’. Ella lo adjuntó sin título”, detalló Rodríguez al medio de comunicación citado.

La exgerente del Fondo de Adaptación aseguró que tenía claro que el cargo al que aspiraba Juliana Guerrero requería de un título profesional acreditado. En consecuencia, decidió que publicaría la hoja de vida que no tenía referencias académicas, puesto que la misma ciudadanía advertiría que, por la falta de una formación profesional, ese nombramiento no prosperaría.

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El expresidente Petro habría ordenado que se publicara la hoja de vida de Juliana Guerrero con información falsa - crédito José Méndez/EFE

“Dije: ‘Eso se va a caer en la publicación, porque ahí van a llegar las observaciones que van a ratificar que la señora no aportó un título universitario’”, indicó.

El exmandatario, al parecer, volvió a buscarla para repetir la instrucción que había impartido. Rodríguez informó entonces que ya había publicado la hoja de vida de Juliana Guerrero, pero advirtió de manera directa que la joven no cumplía con los requisitos para ocupar ese puesto de alto nivel en el ministerio.

“El presidente de la República vuelve y me llama, pero esta vez con un tono más molesto y diciendo que era una orden de él, que tenía que hacer el trámite. Yo le dije: ‘Presidente, con todo el respeto, se acaba de publicar una hoja de vida, pero ella no cumple los requisitos para el cargo’”, detalló.

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La exdirectora del Dapre habría advertido al expresidente Petro que Juliana Guerrero había presentado títulos falsos en Contaduría Pública y Gestión Contable y Tributaria - crédito Presidencia

Pese a sus señalamientos, al parecer, el expresidente siguió insistiendo en que tenía que hacer todo el trámite para nombrar a Guerrero como viceministra de Juventudes lo más pronto posible. “Me entrega el celular, el presidente, y me dice: ‘¿Y usted por qué dice que ella no tiene los títulos?’ (...). Me dice: ‘Usted es una mentirosa. ¿Ve esto? Son los títulos de Juliana’”, contó Rodríguez, indicando que los documentos que Petro al parecer le mostró estaban en un chat que tenía con la joven.

Entonces, la exfuncionaria revisó los títulos y concluyó que eran falsos, porque las fechas no coincidían. Cuando informó al expresidente, presuntamente, tuvo una reacción “violenta y agresiva”. “Me dice que lo mío era envidia porque ella sí era bonita”, precisó. Sin embargo, la hoja de vida de Juliana Guerrero se publicó con esa información falsa.

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“Él (Gustavo Petro) la protegió hasta el final, pasando por encima de la institucionalidad y del ordenamiento jurídico”, añadió.

Angie Rodríguez aseguró que el expresidente Gustavo Petro defendió en todo momento a la joven Juliana Guerrero - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República//@jguerrero112/Instagram

Angie Rodríguez también se refirió a la condena que recibirá Juliana Guerrero por el delito de fraude procesal que aceptó haber cometido. La joven firmó un preacuerdo con la Fiscalía y por eso cumplirá solo tres años de privación de la libertad, pagará una multa de 100 salarios mínimos y quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 2,5 años.

“Tengo que decirlo: una condena nada ejemplarizante, porque los jóvenes necesitan tener referentes de moralidad”, señaló la exfuncionaria en la entrevista.