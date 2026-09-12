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El mexicano Mateo Chávez prende alertas en el AZ Alkmaar: ¿Cuánto tiempo podría perderse por lesión?

Chávez preocupó luego de una mala caída y ahora está en duda

El mediocampista continúa con paso positivo dentro de la Liga de los Países Bajos.
El mexicano se lastimó en la recta final del encuentro. (IG Mateo Chávez)
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El momento que atraviesa Mateo Chávez con el AZ Alkmaar volvió a quedar bajo observación después de que el defensa mexicano encendiera las alarmas durante el partido de este viernes ante Willem II.

El lateral había logrado consolidarse nuevamente en el cuadro neerlandés después de superar la lesión que lo alejó de las canchas durante varias semanas, por lo que cualquier problema físico representa una preocupación tanto para su club como para sus aspiraciones con la Selección Mexicana.

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Mateo Chávez preocupa al AZ Alkmaar

El mexicano fue titular en el encuentro correspondiente a la Eredivisie, pero en la parte final del compromiso tuvo que abandonar el terreno de juego después de sufrir un problema físico.

Chávez salió del encuentro y encendió las alarmas. (redes sociales)
Chávez salió del encuentro y encendió las alarmas. (redes sociales)

La situación llamó especialmente la atención porque el AZ Alkmaar ya había realizado todos sus cambios, por lo que el conjunto neerlandés terminó el partido con un jugador menos.

Por ahora, no existe un diagnóstico médico definitivo que permita establecer la gravedad de la lesión. Esa es la principal razón por la que todavía resulta prematuro hablar de semanas o meses de ausencia.

Los primeros reportes apuntan a que el problema se presentó después de una acción en la que Chávez cayó tras disputar un balón, aunque será necesario esperar los estudios correspondientes para conocer si existe una lesión muscular o si simplemente se trató de una molestia que obligó al cuerpo técnico a retirarlo del campo.

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El antecedente también obliga a tener cierta cautela. El futbolista ya sufrió este año una luxación en el hombro izquierdo, situación que lo mantuvo fuera de actividad durante alrededor de siete semanas antes de volver progresivamente con el AZ.

Por ello, el club neerlandés deberá determinar si el episodio de este viernes es una molestia menor o si requiere un periodo de recuperación más prolongado.

¿Cuántos partidos podría perderse Mateo Chávez?

Aunque todavía no hay una cifra oficial, el escenario más razonable, tomando como referencia que no se ha confirmado una lesión grave, sería pensar en una ausencia de dos a tres partidos si los estudios detectan únicamente una sobrecarga o una lesión muscular menor.

El primer encuentro que aparece en el calendario es especialmente importante: el AZ Alkmaar visitará al Sunderland el miércoles 16 de septiembre, en su debut dentro de la Europa League. Ese partido podría ser el primero que Chávez se pierda como medida de precaución.

A partir de ahí, el panorama dependerá completamente de su evolución. Si el diagnóstico confirma una lesión muscular de grado bajo, una ausencia de aproximadamente una o dos semanas permitiría pensar en un regreso cercano a los siguientes compromisos del AZ. En ese escenario, la estimación inicial podría colocarse entre dos y tres partidos fuera.

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