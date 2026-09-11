Polonia advirtió que Rusia prepara provocaciones en la frontera entre Ucrania y la Unión Europea

El Gobierno polaco vinculó estos episodios con la campaña rusa contra puertos, almacenes, vías ferroviarias y rutas comerciales de Ucrania (EFE/EPA/Marcin Obara POLAND OUT)

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que Rusia podría intensificar las provocaciones contra los pasos fronterizos de Ucrania con países europeos. La alerta surgió luego de un ataque con drones de este martes, cerca del cruce de Starokozache, en la frontera con Moldavia, que dejó dos muertos. Varsovia también afirmó que evitó durante la noche una amenaza contra un puesto polaco-ucraniano.

Tusk realizó la advertencia este jueves en Bratislava, capital de Eslovaquia, durante un encuentro de líderes de Europa central e Irlanda. El jefe del Gobierno polaco sostuvo que los incidentes registrados esta semana mostraron un posible aumento de las acciones rusas contra infraestructuras de conexión entre Ucrania y sus vecinos occidentales.

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Según relató, drones rusos atacaron durante la noche del martes el paso de Starokozache, ubicado entre Ucrania y Moldavia, en la región meridional de Odesa. El ataque causó la muerte de dos personas en las cercanías del cruce y afectó una zona utilizada para el tránsito fronterizo y comercial.

Tusk vinculó ese episodio con los ataques rusos contra rutas comerciales ucranianas. Moscú mantuvo durante la guerra una campaña contra puertos, almacenes, vías ferroviarias y otras instalaciones que sostienen las exportaciones de Ucrania. Para el Gobierno polaco, los cruces con países de la Unión Europea podrían convertirse en nuevos objetivos de esa presión.

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“Rusia ya decidió emprender ataques provocadores contra cruces fronterizos”, declaró Tusk. El dirigente agregó que Varsovia espera acciones parecidas en otros puntos de contacto entre Ucrania y Europa, incluida la frontera polaca.

La preocupación se extendió a los países del flanco oriental de la OTAN, una zona que reúne a varios Estados fronterizos o cercanos al conflicto. Ucrania limita con Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia, además de Rusia y Bielorrusia.

Los hechos en Starokozache se sumaron a una serie de episodios que afectaron a Moldavia en las últimas semanas. El país, que obtuvo en 2022 el estatus de candidato para ingresar a la Unión Europea, registró explosiones, caída de restos de drones y cierres temporales de cruces fronterizos en su límite con Ucrania.

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Moldavia registró explosiones, restos de drones y cierres temporales de cruces fronterizos en su límite con Ucrania (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa/Imagen facilitada a través de REUTERS)

El 20 de agosto, una explosión ocurrida en un estacionamiento del lado ucraniano, a unos 150 metros del paso moldavo de Giurgiulesti, provocó un incendio de vegetación. Las llamas alcanzaron alrededor de 100 metros cuadrados de territorio moldavo.

Ese mismo día, agentes fronterizos localizaron un cráter a aproximadamente un kilómetro de la línea limítrofe y hallaron restos de un aparato aéreo no tripulado utilizado por Rusia en Ucrania. La presencia de fragmentos elevó la alerta en la zona, donde el tránsito depende de varios pasos próximos al río Danubio y a la región ucraniana de Odesa.

La frontera de Mirnoe suspendió sus actividades al día siguiente por ataques rusos cercanos en territorio ucraniano. El 25 de agosto, Moldavia cerró también el cruce de Vulcanesti después de que un dron Shahed, de fabricación iraní, impactó del lado ucraniano.

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La policía fronteriza moldava pidió a la población que mantuviera la calma ante ruidos de drones o explosiones y que buscara refugio si la situación lo requería. La presidenta de Moldavia, Maia Sandu condenó el ataque de esta semana y afirmó que la guerra rusa se acercó a la frontera de su país.

La tensión alcanzó asimismo la frontera entre Ucrania y Rumania, miembro de la OTAN. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró la semana pasada que un cruce ubicado en el este de Ucrania, sobre el Danubio, sufrió daños deliberados junto con infraestructura destinada a las exportaciones.

Rusia atacó de forma reiterada los puertos fluviales ucranianos del Danubio desde el inicio de la invasión a gran escala. Esas terminales adquirieron importancia para Kiev ante las dificultades que enfrentaron otras rutas de salida de productos agrícolas y mercancías.

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Las autoridades rumanas informaron que las incursiones de drones aumentaron casi tres veces durante este año en comparación con todo 2025. También comunicaron que la cantidad de drones o restos localizados en su territorio superó el doble del total registrado el año anterior.

Durante su intervención en Bratislava, Tusk informó que recibió un reporte detallado del director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, acerca de posibles incidentes en los próximos meses. El primer ministro señaló que esa información coincidió con las advertencias que formuló desde hace semanas sobre riesgos para Polonia y los países bálticos.

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Estados Unidos envió una delegación a Polonia para evaluar una base militar permanente como refuerzo de seguridad frente a Rusia (NYT)

El mandatario sostuvo que Europa debe prepararse para distintos escenarios, tanto en el frente ruso-ucraniano como en el límite oriental de la Unión Europea. En sus alertas previas, mencionó la posibilidad de provocaciones militares limitadas o de operaciones híbridas contra Polonia, Estonia, Letonia o Lituania.

Ratcliffe viajó a Moscú a finales de agosto y mantuvo reuniones con responsables de los servicios de inteligencia rusos. Más tarde, el ministro polaco encargado de supervisar las agencias de inteligencia, Tomasz Siemoniak, se reunió con el director de la CIA en Virginia para tratar la seguridad polaca y la cooperación bilateral.

Una delegación estadounidense integrada por funcionarios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado visitó Polonia esta semana para evaluar lugares destinados a una eventual base militar permanente de Estados Unidos. Varsovia buscó durante años esa instalación como refuerzo de su seguridad frente a Rusia.

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(Con información de AP)