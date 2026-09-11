Discutieron, la embistió con el auto y escapó: Sergio “N” ya está preso por el feminicidio frente al Mercado de Abastos en Guadalajara

La madrugada del 6 de septiembre, el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el asfalto de la colonia Jardines de la Cruz, frente al Mercado de Abastos de Guadalajara. Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio desde los primeros minutos. Crédito: Cuartoscuro

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Sergio “N” arrolló a su expareja frente al Mercado de Abastos de Guadalajara en la madrugada del 6 de septiembre, la dejó muerta sobre el asfalto de la colonia Jardines de la Cruz y huyó del lugar. La Fiscalía de Jalisco determinó que el hecho fue un feminicidio intencional, y el presunto responsable, de 30 años, ya se encuentra en un complejo penitenciario a disposición de un juez.

Lo que parecía un atropellamiento fortuito fue, en realidad, el desenlace de una discusión entre el hombre y su expareja. Sergio llegó al domicilio de la víctima, se produjo el enfrentamiento y después la embistió con un vehículo de manera deliberada.

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La Vicefiscalía de Mujeres descartó la hipótesis del accidente desde el primer momento

Los policías municipales que llegaron primero al lugar solicitaron una ambulancia de inmediato. La mujer, de entre 20 y 25 años, ya no presentaba signos vitales a consecuencia de las fracturas y los golpes que sufrió.

Los indicios en la escena no eran compatibles con un accidente de tránsito ordinario. Por eso, las autoridades activaron el protocolo de feminicidio desde los primeros minutos de la investigación.

La madrugada del 6 de septiembre, el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el asfalto de la colonia Jardines de la Cruz, frente al Mercado de Abastos de Guadalajara. Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio desde los primeros minutos. Crédito: Cuartoscuro

La Vicefiscalía de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes rechazó la versión del atropellamiento accidental. El área de la Dirección de Feminicidios tomó el control de la carpeta de investigación.

Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recogieron el cuerpo de la víctima y lo trasladaron al anfiteatro de la ciudad. En ese momento, la mujer aún no había sido identificada formalmente por ningún familiar.

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Las cámaras del Escudo Jalisco C5 probaron que el atropellamiento fue intencional

La Vicefiscalía consultó las grabaciones del sistema Escudo Jalisco C5 y también las de cámaras de particulares instaladas en la zona. Esas imágenes quedaron integradas a la carpeta de investigación como prueba central del caso.

Los videos demostraron que Sergio “N” dirigió el vehículo contra la mujer de forma deliberada. La evidencia descartó cualquier posibilidad de que el impacto fuera producto de una distracción o un fallo mecánico.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese material, el Ministerio Público de la Dirección de Feminicidios solicitó la orden de aprehensión correspondiente ante un juez. La solicitud fue resuelta de manera favorable para que se procediera a la captura del sospechoso.

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El operativo de detención fue conjunto: participaron elementos de la Policía de Guadalajara y del Ejército Mexicano. La coordinación entre ambas instituciones permitió localizar y asegurar a Sergio “N” en un tiempo relativamente breve tras los hechos.

Sergio “N”, de 30 años, quedó a disposición de un juez en un complejo penitenciario de Jalisco

El detenido fue trasladado directamente a un complejo penitenciario del estado. Un juez es el responsable de definir su situación jurídica y determinar si procede el proceso formal por el delito de feminicidio.

La clasificación del caso como feminicidio responde a la existencia de razones de género en la comisión del delito. La legislación mexicana contempla esa figura cuando concurren circunstancias específicas que vinculan el crimen con la condición de mujer de la víctima.

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Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho ocurrió en las inmediaciones de uno de los corredores comerciales más transitados de Guadalajara. La zona del Mercado de Abastos, en la colonia Jardines de la Cruz, registró el crimen en plena madrugada del 6 de septiembre.

La investigación inicial partió de los testimonios de personas que presenciaron el atropellamiento. En esos primeros relatos, la versión predominante era que la mujer intentó cruzar la calle y un conductor no la vio, lo que retrasó brevemente la activación del protocolo específico.

Fue la revisión de las cámaras de vigilancia la que cambió el curso de la investigación. Sin ese material audiovisual, el caso podría haber quedado clasificado como un accidente de tránsito con fuga.

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El caso pone en evidencia la importancia del sistema de videovigilancia del Escudo Jalisco C5 para la resolución de delitos de género en el estado. La tecnología fue, en este caso, el elemento que permitió a la Fiscalía sostener la acusación de feminicidio ante un juez.

Un zapato de tacón negro permanece sobre el asfalto mojado junto a una cinta policial con la inscripción Escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Jalisco no ha difundido el nombre completo de la víctima ni otros datos de su identidad. La investigación continúa abierta mientras el juez define la situación legal de Sergio “N”.

Jalisco registró 12 feminicidios en el primer semestre de 2026

Sofía García Mosqueda, directora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco, informó que el estado acumuló 12 feminicidios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Esa cifra ubica a la entidad en el décimo lugar nacional en ese delito, de acuerdo con los datos que la propia funcionaria presentó públicamente.

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En el mismo periodo, Jalisco registró 37 homicidios dolosos de mujeres, también en el décimo lugar del país. La cifra de lesiones dolosas contra mujeres fue de 2 mil 342 casos, con lo que el estado ocupó el tercer lugar nacional en ese rubro.

García Mosqueda reconoció ante Meganoticias que la meta institucional es llegar a cero casos. “Lo reitero, quisiéramos que fuera 0, pero estamos en el lugar a nivel nacional número 10”, declaró la funcionaria al referirse tanto a feminicidios como a homicidios dolosos de mujeres.

Una mujer permanece sentada en el suelo junto a flores y velas moradas ante la silueta del mapa de Cuba en una alegoría sobre las víctimas de feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras de llamadas de emergencia complementan el panorama de violencia de género en el estado. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 20 mil 30 reportes por violencia de pareja, lo que colocó a Jalisco en el segundo lugar nacional en ese indicador.

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La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) había informado en marzo que, al corte del 28 de febrero, Jalisco acumulaba tres feminicidios en los primeros dos meses del año. Fabiola Loya Hernández, titular de la dependencia, precisó en ese momento que dos de los presuntos agresores ya estaban detenidos, y que en 2025 los casos habían disminuido 5% respecto a 2024.