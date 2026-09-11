México

Una bandera mexicana entre los escombros: el símbolo que sobrevivió al derrumbe de las Torres Gemelas hace 25 años

Entre las más de 2 mil víctimas mortales se encontraban 16 mexicanos que perdieron la vida tras el choque de dos aviones en el WTC

Una bandera mexicana entre los escombros: el símbolo que sobrevivió al derrumbe de las Torres Gemelas hace 25 años. (Foto: X/@ConsulMexNuy-SETH MCALLISTER / AFP)
Una bandera mexicana entre los escombros: el símbolo que sobrevivió al derrumbe de las Torres Gemelas hace 25 años. (Foto: X/@ConsulMexNuy-SETH MCALLISTER / AFP)
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El atentado en contra de las torres gemelas del World Trade Center (WTC) en Nueva York, Estados Unidos, ocurrido el 11 de septiembre (11 S) de 2001, es una de las tragedias que marcó al mundo hasta el día de hoy.

A 25 años, este día se recuerda a las 2 mil 977 víctimas mortales que dejó el ataque aéreo realizado por miembros del grupo terrorista Al Qaeda. Ese martes, de acuerdo con cifras oficiales del Consulado Mexicano 16 connacionales perdieron la vida, sin embargo, las autoridades estadounidenses solo lograron la identificación de cinco personas, mismos que fueron colocados en el memorial del 11S en el Bajo Manhattan:

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  • Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez y Leobardo López Pascual, de Puebla;
  • Juan Ortega Campos, de Morelos;
  • Martín Morales Zempoaltécatl, de Tlaxcala.

Al paso de los años, han trascendido distintas historias de vida, desde la muerte hasta el heroísmo, así como particularidades que surgieron de aquel día, tal es el caso de una bandera mexicana que se encontró en la zona del impacto.

En el atentado del 11 de septiembre murieron 16 mexicanos, sin embargo, solo se pudo identificar a cinco mediante pruebas de ADN. (Foto: X/@ConsulMexNuy)
En el atentado del 11 de septiembre murieron 16 mexicanos, sin embargo, solo se pudo identificar a cinco mediante pruebas de ADN. (Foto: X/@ConsulMexNuy)

Bandera mexicana fue reinstalada en la sede consular en Nueva York

El pasado 13 de septiembre de 2016, fue reinstalada en el primer piso del Consulado General de México en Nueva York la bandera mexicana rescatada de entre los escombros de las Torres Gemelas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La ceremonia se realizó en el marco del 15 aniversario de los ataques terroristas y contempló también el develamiento de una placa alusiva a las víctimas.

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Diego Gómez Pickering, Cónsul General de México en Nueva York entre 2016 y 2018, encabezó el acto y se reunió con familiares de mexicanos que perdieron la vida en los atentados. El encuentro tuvo como propósito rendir homenaje a los connacionales fallecidos en la tragedia.

Gómez Pickering, acompañado de las familias de las víctimas y de funcionarios consulares, guardó un minuto de silencio en memoria de quienes murieron a consecuencia de los atentados en la ciudad de Nueva York, Pensilvania y el Pentágono; recordando a las casi 3 mil víctimas del atentado.

Una bandera mexicana fue encontrada en la zona del ataque de las torres gemelas, años más tarde, fue colocada en el Consulado General de México en Nueva York. (Foto: X/@ConsulMexNuy)
Una bandera mexicana fue encontrada en la zona del ataque de las torres gemelas, años más tarde, fue colocada en el Consulado General de México en Nueva York. (Foto: X/@ConsulMexNuy)

La bandera, encontrada en la zona de impacto de las Torres Gemelas, quedó ubicada junto con su placa alusiva en el primer piso del Consulado General de México en Nueva York, donde permanece desde esa fecha.

Así fue el atentado de Al Qaeda contra Estados Unidos

El atentado que conmocionó al mundo el 11 de septiembre de 2001 es catalogado como uno de los más graves en la historia de Estados Unidos, la cronología de esa mañana muestra cómo 19 yihadistas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y golpearon en menos de dos horas los símbolos económicos, militares y políticos del país:

  • 7:59 – Despega del Aeropuerto Logan de Boston el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo. Entre los pasajeros viajan cinco secuestradores, entre ellos Mohammed Atta, cabecilla del operativo.
  • 8:14 – Sale del mismo aeropuerto el vuelo 175 de United Airlines, también un Boeing 767, con 65 personas a bordo y otros cinco terroristas infiltrados.
  • 8:21 – Despega del Aeropuerto Dulles de Washington el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 con 64 pasajeros, secuestrado por cinco yihadistas saudíes.
  • 8:41 – Parte del Aeropuerto de Newark el vuelo 93 de United Airlines, con 44 personas a bordo, incluidos cuatro secuestradores.
  • 8:46El vuelo 11 impacta a 790 km/h contra la torre norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. El edificio queda en llamas y una columna de humo se eleva sobre Manhattan.
El atentado a las torres gemelas dejó más de 2 mil víctimas mortales. (EFE)
El atentado a las torres gemelas dejó más de 2 mil víctimas mortales. (EFE)
  • 9:03El vuelo 175 se estrella a 870 km/h contra la torre sur, entre los pisos 77 y 85. El choque se transmite en vivo por televisión.
  • 9:05 – El presidente George W. Bush, en una escuela primaria de Sarasota, Florida, recibe la noticia del segundo impacto de manos de su jefe de gabinete, quien le advierte que el país está bajo ataque.
  • 9:25 – La FAA cierra el espacio aéreo y suspende todos los despegues en territorio estadounidense.
  • 9:30 – Bush anuncia desde Florida que regresará de inmediato a Washington por lo que describe como un aparente ataque terrorista.
  • 9:37El vuelo 77 se estrella contra la fachada oeste del Pentágono, en las afueras de Washington.
  • 9:42 – La FAA ordena a todos los vuelos comerciales que sobrevuelan el país aterrizar de inmediato.
  • 9:59La torre sur del World Trade Center colapsa en 10 segundos, en medio de una nube de fuego, acero y polvo. El derrumbe es tan violento que nunca se hallan rastros de ADN de cientos de víctimas.
  • 10:03El vuelo 93 se estrella en un campo de Shanksville, Pensilvania. Pasajeros informados por celular sobre los ataques en Nueva York enfrentan a los secuestradores y evitan que el avión impacte contra el Capitolio, el Pentágono o la Casa Blanca.
  • 10:28 – La torre norte se derrumba 102 minutos después del primer impacto. Una nube de polvo cubre el sur de Manhattan.
  • 13:04 – Bush, evacuado a la base aérea de Barksdale, en Luisiana, ordena poner a las fuerzas armadas en estado de alerta máxima y promete perseguir a los responsables. Más tarde es trasladado a la base de Offutt, en Nebraska, antes de volver a la Casa Blanca a las 19:00.
  • 20:30 – Bush se dirige a la nación desde el despacho oval, denuncia los ataques como actos terroristas despreciables y advierte que Estados Unidos no hará diferencias entre quienes cometieron los atentados y quienes los albergan.

Tras más de dos décadas del ataque, el alcalde Zohran Mamdani hizo públicos más de 170 mil páginas de documentos sobre lo que las autoridades de Nueva York sabían acerca de la toxicidad del aire tras el 11 de septiembre.

galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
La zona ha registrado niveles altos de toxicidad del aire tras el 11 de septiembre de 2001. REUTERS/Sara K. Schwittek/File Photo SEARCH "20TH ANNIVERSARY OF THE SEPTEMBER 11 ATTACKS" FOR THE PHOTOS

La divulgación llega a días del 25 aniversario de los atentados, que dejaron más de 2 mil muertos, mientras más de 9 mil 400 personas han fallecido por enfermedades vinculadas a la exposición en la zona. El grupo 9/11 Health Watch, impulsor del acuerdo legal para hacer públicos los archivos, señala que distintas administraciones municipales no compartieron toda la información pese a describir el aire como seguro.

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